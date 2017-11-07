مصر:خطة لتطهير الأوقاف من الاخوان والسلفيين وشيخ الازهر يرفض التوسط لحل الأزمة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬الدورات‭ ‬التى‭ ‬اعلنها‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬لتأهيل‭ ‬الائمه‭ ‬للخطابه‭ ‬وفصل‭ ‬العناصر‭ ‬الغير‭ ‬مؤهله‭ ‬والتى‭ ‬فشلت‭ ‬فى‭ ‬اجتياز‭ ‬الدورات‭ ‬الشفوية‭ ‬والتحريريه‭ ‬للوزارة‭ ‬تهدف‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬الى‭ ‬تطهير‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الاخوانيه‭ ‬والسلفيه‭ ‬فى‭ ‬المسجد‭ ‬والتى‭ ‬دابت‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬انتقادات‭ ‬للنظام‭ ‬الحالى‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسه‭ ‬القادمه‭ ‬وفى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬مئات‭ ‬الائمه‭ ‬والعاملين‭ ‬بالمساجد‭ ‬امام‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬للمطالبه‭ ‬بتدخل‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاستقبال‭ ‬الطيب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشيخه‭ ‬للمتظاهرين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬رفض‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬الازمه‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬تدخله‭ ‬قد‭ ‬يفسر‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬محاولة‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬اصتدام‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما‭ . ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬الازمه‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعه‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الائمه‭ ‬عقدوا‭ ‬اجتماعات‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضيه‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬خطه‭ ‬لاجبار‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬وتشمل‭ ‬الخطه‭ :‬

‭ (‬1‭)‬تنظيم‭ ‬مظاهره‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬والاتفاق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لتبنى‭ ‬مطالبهم‭ . (‬2‭)‬شن‭ ‬حمله‭ ‬ضد‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬ومطالبة‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بالتدخل‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬مسئول‭ ‬عن‭ ‬الشئون‭ ‬الدينيه‭ .‬

‭ (‬3‭)‬رفع‭ ‬لافتات‭ ‬تطالب‭ ‬باقالة‭ ‬الوزير‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬اجراء‭ ‬تغيير‭ ‬وزارة‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬نفى‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬طايع‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬الدينى‭ ‬بالاوقاف‭ ‬وجود‭ ‬حركات‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬الوزير‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬اتى‭ ‬حدثت‭ ‬نظمها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الائمه‭ ‬المفصولين‭ ‬والذين‭ ‬لايمثلوا‭ ‬الوزاره‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الائمه‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الدورات‭ .‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬البسطويسى‭ ‬نقيب‭ ‬الدعاه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الازمه‭ ‬مفتعله‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدخلاء‭ ‬لاحداث‭ ‬وقيعه‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ووزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬20‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬ائمة‭ ‬المساجد‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬لصعود‭ ‬المنابر‭ .‬