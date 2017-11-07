مصر:خطة لتطهير الأوقاف من الاخوان والسلفيين وشيخ الازهر يرفض التوسط لحل الأزمة

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر بوزارة الاوقاف طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة للزمان ان هدف الدورات التى اعلنها وزير الاوقاف لتأهيل الائمه للخطابه وفصل العناصر الغير مؤهله والتى فشلت فى اجتياز الدورات الشفوية والتحريريه للوزارة تهدف فى المقام الاول الى تطهير الوزارة من العناصر الاخوانيه والسلفيه فى المسجد والتى دابت على توجيه انتقادات للنظام الحالى قبل انتخابات الرئاسه القادمه وفى الوقت الذى تظهر فيه مئات الائمه والعاملين بالمساجد امام مشيخة الازهر للمطالبه بتدخل شيخ الازهر لحل الازمة كشف مصدر بمشيخة الازهر انه على الرغم من الاستقبال الطيب من قبل المشيخه للمتظاهرين الا ان شيخ الازهر رفض التدخل فى الازمه خاصة ان تدخله قد يفسر على انه محاولة لتصفية الحسابات مع وزير الاوقاف فى ظل اصتدام الخلافات بينهما . ومع تفاقم الازمه كشفت مصادر مطلعه ان عدد من الائمه عقدوا اجتماعات خلال الايام الماضيه للاتفاق على خطه لاجبار الوزير على التراجع عن قراره وتشمل الخطه :
(1)تنظيم مظاهره امام البرلمان والاتفاق مع عدد من اعضاء البرلمان لتبنى مطالبهم . (2)شن حمله ضد وزير الاوقاف عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومطالبة شيخ الازهر بالتدخل باعتبار ان الازهر مسئول عن الشئون الدينيه .
(3)رفع لافتات تطالب باقالة الوزير خاصة مع قرب اجراء تغيير وزارة فى المقابل نفى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالاوقاف وجود حركات احتجاجات ضد الوزير مؤكدا ان الاحتجاجات اتى حدثت نظمها عدد من الائمه المفصولين والذين لايمثلوا الوزاره وان هناك اقبال كبير من الائمه على حضور الدورات .فيما اكد الشيخ محمد البسطويسى نقيب الدعاه فى تصريحات خاصه ان الازمه مفتعله من بعض الدخلاء لاحداث وقيعه بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف واضاف ان 20 % من ائمة المساجد غير مؤهلين لصعود المنابر .