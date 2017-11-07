عودة الثور المجنح من روشة الترميم في ايطاليا

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تسلمها‭ ‬الثور‭ ‬المجنح‭ ‬من‭ ‬ايطاليا‭ ‬والذي‭ ‬دمره‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬اجتياحه‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬أواسط‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬انه‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬جرت‭ ‬مراسيم‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬الباحة‭ ‬الرئيسة‭ ‬لمقر‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لتسليم‭ ‬الثور‭ ‬المجنح‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نمرود‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والاثار‭ ‬فرياد‭ ‬رواندزي‭ ‬بحضور‭ ‬ارينا‭ ‬بوكوفا‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لليونسكو‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مندوبي‭ ‬الدول‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬الأثار‭ ‬والتراث‭ ‬العالمي‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬فِي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬فرانسشكو‭ ‬روتيلي‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬الايطالي‭ ‬ورئيس‭ ‬منظمة‭ ‬Incontra‭ ‬di‭ ‬Civitla‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬الثور‭ ‬المجنح‭ ‬العراقي‭ ‬بمساعدة‭ ‬طوعية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إيطالية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬الاثار‭ ‬العراقية‭.‬