عودة الثور المجنح من روشة الترميم في ايطاليا

باريس – الزمان أعلنت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء عن تسلمها الثور المجنح من ايطاليا والذي دمره تنظيم داعش بعد اجتياحه مدينة الموصل في أواسط عام 2014. وقالت الوزارة في بيان لها انه يوم أمس الاثنين 6 من تشرين الثاني جرت مراسيم رسمية في الباحة الرئيسة لمقر اليونسكو في باريس لتسليم الثور المجنح الذي دمرته داعش في مدينة نمرود الى وزير الثقافة والسياحة والاثار فرياد رواندزي بحضور ارينا بوكوفا المدير العام لليونسكو وعدد من مندوبي الدول لدى المنظمة الدولية بالإضافة إلى متخصصين في الأثار والتراث العالمي. وأضافت الوزارة انه كان فِي مقدمتهم فرانسشكو روتيلي وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء السابق الايطالي ورئيس منظمة Incontra di Civitla التي بادرت الى اعادة بناء الثور المجنح العراقي بمساعدة طوعية من شركة إيطالية متخصصة في ترميم الاثار العراقية.