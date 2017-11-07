المؤتمر الوطني العراقي يدعو الى محاربة الفساد

بغداد – محمد الصالحي

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، آراس حبيب، ان محاربة الفساد والفاسدين لا تتم عبر التصريحات, مشدداً على (ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية للقضاء على الفساد0

وقال حبيب في بيان امس ان ( الفساد ومحاسبة الفاسدين تتطلب إجراءات فعّالة وفورية لا مجرد أحاديث أو تصريحات), واضاف ان (تكرار الحديث عن الفساد وتعميمه بوصفه سلوك أو ثقافة يعطي رسالة خاطئة للمستثمرين لاسيَّما الشركات الأجنبية بعدم وجود بيئة آمنة لتوظيف استثماراتهم),واوضح حبيب انه (يجب الاعتراف بأن لدينا فساداوهدرافي المال العام، لكن في مقابل ذلك نحن بحاجة ماسة إلى إعادة الأعمار والبناء والتنمية وحتى نحقق ذلك لابد من عدم إشاعة أجواء اليأس والتشاؤم وكأن ليس ثمة أفق مفتوح).