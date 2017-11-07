الرئيس المصري السيسي يحدد فترة ولايته

القاهرة – الزمان

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام. وقال السيسي في تصريح امس ان (ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيسا سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب), واضاف ان (في كلتا الحالتين فهي ثماني سنوات وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام), واوضح السيسي ان (لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة), ولم يؤكد السيسي إن كان ينوي الترشح لولاية ثانية في 2018 حيث من المفترض إجراء الانتخابات في آذار أو نيسان المقبلين