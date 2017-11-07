الامم المتحدة تطالب السعودية بتوضيحات عن اعتقال مسؤولين

نيويورك – الزمان

طالبت الأمم المتحدة في أول تعليق لها على ما يحدث من إجراءات في السعودية، بتوضيحات من الديوان الملكي السعودي بشأن الاعتقالات ومصادرة أموال العديد من الأمراء والوزراء والمسؤولين داخل المملكة.وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في تصريح امس (نحن في حاجة لإيضاحات بشأن طبيعة الاتهامات، وأيضا ضمانات تؤكد مدى قانونيتها), حسب تعبيره.وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر حزمة من الأوامر أسفرت عن اعتقال 18 أميرا والعديد من الشخصيات ورجال الأعمال، بعد أن أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.