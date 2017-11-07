مشروع لإعادة تفعيل الربط الكهربائي بين العراق وسوريا وايران

طهران – الزمان

بحثت وزارات الكهرباء العراقية والسورية والإيرانية التوقيع على بروتوكول لإعادة تفعيل الربط الكهربائى الثلاثي بين البلدان الثلاثة. وقال بيان امس ان (هذا الربط بإجراء تبادل الطاقة الكهربائية بين سوريا وإيران والعراق في حال الحاجة إلى ذلك وسيتم الربط عبر خطين الأول 400 كيلو/ فولت بطول 155 كيلو مترا منها 25 كيلو مترا من محطة القائم حتى الحدود العراقية السورية و130 كيلو مترا ضمن الأراضي السورية حتى محطة التيم والخط الثاني 230 كي . في . بطول 42 كيلو مترا عبر محطتي السويدية السورية وتل أبو ظاهر العراقية),ونقل البيان عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي القول أن( الربط الكهربائي يسهم في دعم وترميم ما خربه الإرهاب بمجال الطاقة الكهربائية في سوريا والعراق و سيتم توصيف الأضرار التي طالت هذين الخطين ووضع برنامج زمني لإعادة تفعيل الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة ), فيما قال معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء هوشنك فلاحتيان أنه( ستتم دراسة هذا المشروع بين سوريا والعراق خلال مدة لا تتجاوز الشهر)، مؤكدا( دعم بلاده لعملية إعادة الإعمار في سوريا والعراق وخاصة في مجال الطاقة), من جهته أوضح معاون وزير الكهرباء العراقي عادل كاظم جريان أنه( تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل الاتفاقيات السابقة وخاصة الخط الكهربائي الثلاثي).