لجنة نيابية تدعو الى حماية اسر عربية من اعتداءات كردية

بغداد – قصي منذر

دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها حول قيام أكرد باقتحام منازل تعود للعرب في اقليم كردستان، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية تلك المنازل وساكنيها. وقال الشمري في بيان امس ان (هنالك معلومات تواردت الى اللجنة بوجود حالات مهاجمة لمنازل عوائل عربية في مجمعات سكنية للعرب داخل الاقليم من قبل عوائل كردية),واضاف ان (تلك المعلومات ان ثبتت صحتها فهي بحاجة الى متابعة سريعة لحماية العرب وممتلكاتهم),واوضح الشمري أن (المعلومات تضمنت مهاجمة منازل العرب في ست مجمعات سكنية وطرد ساكنيها والاستيلاء عليها)، داعيا العبادي (للتثبت من صحة تلك المعلومات واتخاذ مايلزم لحماية تلك العوائل), واشار البيان الى ان (اخباراعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام مجموعات مسلحة في أربيل بهجوم على دور للسكان العرب المحليين، واستولت على مساكنهم).