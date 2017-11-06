مخاوف في القاهرة من تأثير تجميد أرصدة الأمراء السعوديين على الاقتصاد المصري

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬ان‭ ‬القاهرة‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬اى‭ ‬طلبات‭ ‬رسمية‭ ‬سعودية‭ ‬بتجميد‭ ‬ارصدة‭ ‬الامراء‭ ‬المتحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬اعربت‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الامراء‭ ‬المتحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬كان‭ ‬يمتلك‭ ‬وحده‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬استثمارات‭ ‬وكان‭ ‬يعتزم‭ ‬ضخ‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬اضافيه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬السعودى‭ ‬الشيخ‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬اقدم‭ ‬المستثمرين‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬السبعينات‭ ‬وكان‭ ‬يعتزم‭ ‬هو‭ ‬الاخر‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬المصري‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬بكر‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬والتى‭ ‬تمتلك‭ ‬شركة‭ ‬المراسم‭ ‬الدولية‭ ‬للتطوير‭ ‬العمرانى‭ ‬العامله‭ ‬بالاستثمار‭ ‬العقارى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وتعد‭ ‬واحده‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬شركات‭ ‬المقاولات‭ ‬العامله‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وعقب‭ ‬اعلان‭ ‬السعودية‭ ‬اسماء‭ ‬الامراء‭ ‬والوزراء‭ ‬المتحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬تهاوت‭ ‬اسهم‭ ‬المملكه‭ ‬فى‭ ‬البورصه‭ ‬المصريه‭ ‬بمقدار‭ ‬10‭%‬‭ ‬وفى‭ ‬محاولة‭ ‬لتبديد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تاثير‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬بيومى‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬اتحاد‭ ‬المستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬تخوفات‭ ‬من‭ ‬تاثير‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وربما‭ ‬تؤدى‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬الى‭ ‬ظهور‭ ‬مستثمرين‭ ‬سعوديين‭ ‬جدد‭ ‬جنبا‭ ‬الى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الموجودين‭ ‬حاليا‭ ‬يقومون‭ ‬بزيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬كما‭ ‬استبعدت‭ ‬د‭/ ‬بسنت‭ ‬فهمى‭ ‬الخبيره‭ ‬بالبورصة‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬تاثر‭ ‬المشروعات‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستثماريه‭ ‬بتلك‭ ‬القرارات‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬القرارات‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬توجه‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬جديد‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ .‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬حملة‭ ‬التطهير‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬وان‭ ‬عزل‭ ‬توفيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ ‬المتشددين‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬يضعوا‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬المملكة‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬استمرار‭ ‬تلك‭ ‬الحمله‭ ‬نظرا‭ ‬لان‭ ‬طبيعة‭ ‬شخصية‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬الصرامة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الفساد‭ ‬وتوقع‭ ‬اسامه‭ ‬شرشر‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬التغييرات‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬هزات‭ ‬وموجات‭ ‬سياسية‭ ‬متتالية‭ ‬تسير‭ ‬بالمملكة‭ ‬الى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ .‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدرامني‭ ‬سعودي‭ ‬سابق‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬ربما‭ ‬يشتد‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬واعرب‭ ‬المصدر‭ ‬السعودى‭ ‬عن‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬تقسيم‭ ‬المملكة‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬دويلات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دولا‭ ‬اقليميه‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬ايران‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ .‬