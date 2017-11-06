الملك سلمان يستقبل الحريري .. وعون يدعو للتهدئة وعدم التهويل

الرياض‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬كافة‭ ‬تجاوبت‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬التهدئة‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬المفاجئة‭ ‬من‭ ‬الرياض،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الهش‭.‬فيما‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬استقبل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الاثنين‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراءاللبناني‭ ‬المستقيل‭.‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬استخدام‭ ‬الوكالة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬لبنان‭ ‬السابق‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬الاستقالة‭. ‬وتسري‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬شائعات‭ ‬كثيرة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬حول‭ ‬الحريري،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬استقالته‭ ‬ترافقت‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬توقيفات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬شملت‭ ‬شخصيات‭ ‬سعودية‭ ‬وأمراء‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭. ‬وغذى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬الاحد‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أين‭ ‬هو‭ ‬اليوم؟‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الاقامة‭ ‬الجبرية؟‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬وقوف؟‭ ‬هل‭ ‬يستطيع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان؟‭ ‬هل‭ ‬سيسمح‭ ‬له‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬لبنان؟‭ ‬هذه‭ ‬اسئلة‭ ‬مشروعة‮»‬‭.‬ واعتبر‭ ‬نصرالله‭ ‬ان‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬سعودي‭ ‬أملي‮»‬‭ ‬عليه‭.‬

وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الحريري‭ ‬والملك‭ ‬سلمان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف،‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬ومسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬آخرون‭.‬

وأكد‭ ‬عون‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬‮«‬تجاوب‭ ‬كل‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬التهدئة‭ ‬يعزز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬ويحفظ‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يعقوب‭ ‬الصراف‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬ابراهيم‭.‬

وشكلت‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬مفاجأة‭ ‬سواء‭ ‬لحلفائه‭ ‬أو‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وبمجرد‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عليها،‭ ‬ستتحول‭ ‬حكومته‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭.‬

وهاجم‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬لاذع‭ ‬بثته‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإيران‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬أنشأت‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ (…) ‬واصبح‭ ‬لها‭ ‬الكلمة‭ ‬العليا‮»‬،‭ ‬أما‭ ‬‮«‬ذراعها‮»‬‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬امر‭ ‬واقع‭ ‬بقوة‭ ‬سلاحه‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬الاستقالة‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤجج‭ ‬الوضع‭ ‬اللبناني‭ ‬الهش‭ ‬والمعقد‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬الأبرز‭ ‬سارعت‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭.‬

وألقى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الاحد‭ ‬خطاباً‭ ‬للتعقيب‭ ‬على‭ ‬إستقالة‭ ‬الحريري‭ ‬اعتبر‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الاستقالة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬قراراً‭ ‬سعودياً‭ ‬أملي‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الحريري‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لن‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬مضمونها‭ ‬‮«‬لأننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬سعودي‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬نصرالله‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الداخلية‭ ‬و»عدم‭ ‬الاصغاء‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬التهويلات‭ ‬والشائعات‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للقلق‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تهدئة‭ ‬النفوس‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬فإن‭ ‬المرحلة‭ ‬تتطلب‭ ‬الهدوء‭ ‬واحترام‭ ‬الدستور‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭.‬