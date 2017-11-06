السعودية‭ ‬تغلق‭ ‬منافذها‭ ‬مع‭ ‬اليمن ونهاية‭ ‬دموية‭ ‬لعملية‭ ‬احتجاز‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬

طهران:اتهامات الرياض استفزازية ومخربة
عدن,- صنعاء – الزمان
أعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا ان قواتها تمكنت صباح الاثنين من القضاء على عناصر تنظيم داعش الذين دخلوا مقر ادارة المباحث العامة في عدن بعد قتال دام ساعات، وتحرير رهائن احتجزهم التنظيم خلال الهجوم.واعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض في اليمن، في بيان الاحد، انه قرر أن يغلق بشكل موقت كلالمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك غداة اطلاق المتمردين الحوثيين لصاروخ بالستي جرى اعتراضه فوق الرياض.
وجاء في بيان التحالف الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية السعودية «واس» انه «ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية». ورفضت طهران التهامات السعودية وقالت انها استفزازية ومخربة .
اضاف البيان «إن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن».
وذكرت مصادر امنية في عدنان 29 عنصر امن وستة مدنيين قتلوا في العملية التي بدأت صباح الاحد مستهدفة المقر الامني في كبرى مدن الجنوب اليمني وتبناها التنظيم المتطرف في بيان.
وكانت حصيلة سابقة افادت بمقتل 23 عنصر أمن.
وبدأ الهجوم عندما قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة كان يقودها عند مدخل ادارة المباحث العامة أعقبه تفجير آخر نفذه انتحاري ثان بالقرب من موقع التفجير الاول.
وبعد العمليتين الانتحاريتين، تعرض المبنى لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين تمركزوا فوق أسطح مبان تقع في محيط مقر ادارة المباحث، بحسب المصادر الامنية.
واستمرت الاشتباكات لساعات ما دفع ادارة أمن عدن الى ارسال تعزيزات أمنية لتطهير المباني من المسلحين الذين تمكنوا من دخول مبنى ادارة المباحث في خضم الاشتباكات.
وفي داخل المبنى، قام المسلحون بأخذ عناصر أمن لم يعرف عددهم رهائن، بينهم شرطيتان قاموا باعدامهما بالرصاص، قبل ان يحرروا مجموعة من السجناء من مركز توقيف في المبنى ذاته، وفقا للمصادر ذاتها.
وحاولت القوات الامنية اقتحام المبنى اكثر مرة، ومع كل محاولة كان انتحاري يفجر نفسه، حتى بلغ عدد الانتحاريين الذين فجروا انفسهم ثلاثة اخرهم صباح الاثنين.
وقالت المصادر الامنية «تم تطهير المبنى والسيطرة عليه وتحرير الرهائن».
وكانت وزارة الداخلية اليمنية تحدثت من جهتها في بيان عن «معارك متقطعة بين أبطال الأمن من جهة، والعناصر الإرهابية من جهة أخرى والذين احتجزوا نزلاء سجن البحث وحولوهم إلى رهائن ودروع بشرية، وهو ما جعل قوات الأمن تتصرف بحذر (…) الأمر الذي أدى إلى تأخير قرار الحسم أملاً في استسلام العناصرالإرهابية».
وتابعت ان عناصر تنظيم داعش”أبوا الاستسلام، ما دفع الأمن إلى اتخاذ قرار الحسم العسكري».
وذكرت المصادر الامنية انه بعد السيطرة على المبنى، عثر في داخله على جثث المدنيين الستة وبينهم طفلان، وعلى جثث ثلاثة من المهاجمين.