السعودية‭ ‬تغلق‭ ‬منافذها‭ ‬مع‭ ‬اليمن ونهاية‭ ‬دموية‭ ‬لعملية‭ ‬احتجاز‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬

طهران‭:‬اتهامات‭ ‬الرياض‭ ‬استفزازية‭ ‬ومخربة‭ ‬

عدن‭,‬‭- ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬ان‭ ‬قواتها‭ ‬تمكنت‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬مقر‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬بعد‭ ‬قتال‭ ‬دام‭ ‬ساعات،‭ ‬وتحرير‭ ‬رهائن‭ ‬احتجزهم‭ ‬التنظيم‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭.‬واعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد،‭ ‬انه‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يغلق‭ ‬بشكل‭ ‬موقت‭ ‬كلالمنافذ‭ ‬اليمنية‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والبرية،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬اطلاق‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬جرى‭ ‬اعتراضه‭ ‬فوق‭ ‬الرياض‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ثبت‭ ‬ضلوع‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬وتهريبها‭ ‬إلى‭ ‬الميليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بهدف‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬ومصالحها‭ ‬الحيوية‮»‬‭. ‬ورفضت‭ ‬طهران‭ ‬التهامات‭ ‬السعودية‭ ‬وقالت‭ ‬انها‭ ‬استفزازية‭ ‬ومخربة‭ .‬

اضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬تعتبر‭ ‬ضلوع‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الميليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬انتهاكاً‭ ‬صارخاً‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬في‭ ‬عدنان‭ ‬29‭ ‬عنصر‭ ‬امن‭ ‬وستة‭ ‬مدنيين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬مستهدفة‭ ‬المقر‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الجنوب‭ ‬اليمني‭ ‬وتبناها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬افادت‭ ‬بمقتل‭ ‬23‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭.‬

وبدأ‭ ‬الهجوم‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬انتحاري‭ ‬بتفجير‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث‭ ‬العامة‭ ‬أعقبه‭ ‬تفجير‭ ‬آخر‭ ‬نفذه‭ ‬انتحاري‭ ‬ثان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬التفجير‭ ‬الاول‭.‬

وبعد‭ ‬العمليتين‭ ‬الانتحاريتين،‭ ‬تعرض‭ ‬المبنى‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬تمركزوا‭ ‬فوق‭ ‬أسطح‭ ‬مبان‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث،‭ ‬بحسب‭ ‬المصادر‭ ‬الامنية‭.‬

واستمرت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬لساعات‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬ادارة‭ ‬أمن‭ ‬عدن‭ ‬الى‭ ‬ارسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬أمنية‭ ‬لتطهير‭ ‬المباني‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مبنى‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الاشتباكات‭.‬

وفي‭ ‬داخل‭ ‬المبنى،‭ ‬قام‭ ‬المسلحون‭ ‬بأخذ‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬عددهم‭ ‬رهائن،‭ ‬بينهم‭ ‬شرطيتان‭ ‬قاموا‭ ‬باعدامهما‭ ‬بالرصاص،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحرروا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬ذاته،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصادر‭ ‬ذاتها‭.‬

وحاولت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬اقتحام‭ ‬المبنى‭ ‬اكثر‭ ‬مرة،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬محاولة‭ ‬كان‭ ‬انتحاري‭ ‬يفجر‭ ‬نفسه،‭ ‬حتى‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الانتحاريين‭ ‬الذين‭ ‬فجروا‭ ‬انفسهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخرهم‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬الامنية‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تطهير‭ ‬المبنى‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬وتحرير‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اليمنية‭ ‬تحدثت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬متقطعة‭ ‬بين‭ ‬أبطال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والعناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬والذين‭ ‬احتجزوا‭ ‬نزلاء‭ ‬سجن‭ ‬البحث‭ ‬وحولوهم‭ ‬إلى‭ ‬رهائن‭ ‬ودروع‭ ‬بشرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تتصرف‭ ‬بحذر‭ (…) ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬قرار‭ ‬الحسم‭ ‬أملاً‭ ‬في‭ ‬استسلام‭ ‬العناصرالإرهابية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش”أبوا‭ ‬الاستسلام،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الحسم‭ ‬العسكري‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬الامنية‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المبنى،‭ ‬عثر‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬المدنيين‭ ‬الستة‭ ‬وبينهم‭ ‬طفلان،‭ ‬وعلى‭ ‬جثث‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭.‬