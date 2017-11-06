نيجرفان‭ ‬بارزاني‭:‬مستعدون‭ ‬لتسليم‭ ‬النفط‭ ‬والايرادات‭ ‬مقابل‭ ‬نسبة‭‬ 17 ‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الموازنة

نائبة‭ ‬كردية‭:‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬غير‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬بالحوار‭ ‬مع‭ ‬الاقليم‭ ‬

بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اربيل‭ ‬لديها‭ ‬ملاحظات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬موازنة‭ ‬العراق‭ ‬لعام‭ ‬2018‮»‬‭.‬وأعرب‭ ‬بارزاني‭ ‬الذي‭ ‬تتجمع‭ ‬لديه‭ ‬صلاحيات‭ ‬هيئة‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬المحلة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اربيل‭ ‬عن‭ ‬إستعداد‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬لتسليم‭ ‬ملف‭ ‬العائدات‭ ‬النفطية‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬شريطة‭ ‬دفعها‭ ‬لنسبة‭ ‬17‭% ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للإقليم‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أقر‭ ‬إجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬موازنة‭ ‬تقشف‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬2018‭ ‬تقضي‭ ‬بتخفيض‭ ‬حصة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬17‭% ‬إلى‭ ‬12‭.‬67%،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬بشدة‭.‬وطالب‭ ‬بارزاني‭ ‬بحقوق‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وفق‭ ‬فقرات‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬دولا‭ ‬تطالب‭ ‬بحل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ذلك‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬صوت‭ ‬عليه‭ ‬العراقيون‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬بارزاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬تجويع‭ ‬مواطني‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لاتدخل‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عليه‭ ‬التعامل‭ ‬كرئيس‭ ‬وزراء‭ ‬للعراق‭ ‬الاتحادي‭ ‬وليس‭ ‬كرئيس‭ ‬حزب‮»‬‭.‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬الكرد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬مستعدون‭ ‬لتسليم‭ ‬النفط‭ ‬وجميع‭ ‬الإيرادات‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬مقابل‭ ‬دفع‭ ‬نسبة‭ ‬17‭% ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‮»‬‭.‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخلافات‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لن‭ ‬تحل‭ ‬بالقوة‭ ‬بل‭ ‬بالدستور‭ ‬والحوار‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نلوم‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬كمحافظات‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مسودة‭ ‬الموازنة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نوقع‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬معابر‭ ‬او‭ ‬منافذ‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحاديث‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬كانت‭ ‬شفوية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتهاانتقدت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ريزان‭ ‬شيخ‭ ‬دلير‭ ‬عدم‭ ‬جدية‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬باجراء‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬بينهما‭.‬وقالت‭ ‬شيخ‭ ‬دلير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الدعوات‭ ‬والمبادرات‭ ‬من‭ ‬الاقليم‭ ‬للمركز‭ ‬ببدء‭ ‬حوار‭ ‬جدي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،الا‭ ‬انها‭ ‬جوبهت‭ ‬بالرفض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬واستمرار‭ ‬سياسية‭ ‬الاذلال‭ ‬لاقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمصطلحات‭ ‬استفزازية‭ ‬للقيادة‭ ‬والشعب‭ ‬الكرديين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التحركات‭ ‬لتخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬الاقليم‭ ‬من‭ ‬الموازنة،واصفة‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬بالـ‮»‬غير‭ ‬مقبولة»ولا‭ ‬تسعى‭ ‬لبناء‭ ‬دولة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تعملوفق‭ ‬دستور‭ ‬اجمعت‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬المكونات‮»‬‭.‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‮»‬‭ ‬تعي‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬فيه‭ ‬تجاه‭ ‬الاقليم‭ ‬باتخاذها‭ ‬اجراءات‭ ‬تعسفية‭ ‬ضد‭ ‬ابناء‭ ‬الشعب‭ ‬والاسراع‭ ‬بصرف‭ ‬رواتبهم‭ ‬التي‭ ‬وعدتهم‭ ‬بها،واعادة‭ ‬النظر‭ ‬بمصطلحاتها‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬باعادة‭ ‬الحقبة‭ ‬الشوفينية‭ ‬التي‭ ‬عشناها‭ ‬ابان‭ ‬النظام‭ ‬السابق،وفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الاقليم‭ ‬وقياداته‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬مطالبها‭ ‬واصرارها‭ ‬على‭ ‬الغاء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وهي‭ ‬تعلم‭ ‬جيداً‭ ‬انهلايمكن‭ ‬التفريط‭ ‬بارادة‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬بتقرير‭ ‬مصيره،محذرة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬اطالة‭ ‬امد‭ ‬الخلاف‭ ‬سينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬والاقليم‭ ‬وسيجعل‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬العودة‭ ‬بينهما‭ ‬بعيدة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬