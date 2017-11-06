نيجرفان‭ ‬بارزاني‭:‬مستعدون‭ ‬لتسليم‭ ‬النفط‭ ‬والايرادات‭ ‬مقابل‭ ‬نسبة‭‬ 17 ‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الموازنة

نائبة كردية:الحكومة العراقية غير جادة في البدء بالحوار مع الاقليم
بغداد- أربيل – الزمان
قال رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين إن «اربيل لديها ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018».وأعرب بارزاني الذي تتجمع لديه صلاحيات هيئة رئاسة الاقليم المحلة ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة اربيل عن إستعداد حكومة الاقليم لتسليم ملف العائدات النفطية الى الحكومة الاتحادية شريطة دفعها لنسبة 17% من الموازنة العامة للإقليم».
فيما أقر إجتماع طارئ للحكومة العراقية في بغداد موازنة تقشف للعام المقبل 2018 تقضي بتخفيض حصة إقليم كردستان فيها من 17% إلى 12.67%، وهو ما رفضته حكومة الاقليم بشدة.وطالب بارزاني بحقوق إقليم كردستان وفق فقرات الدستور العراقي» مشيرا إلى ان هناك «دولا تطالب بحل الخلافات بين بغداد وأربيل في إطار ذلك الدستور الذي صوت عليه العراقيون».وأضاف بارزاني أن «سياسة تجويع مواطني اقليم كردستان لاتدخل في مصلحة رئيس الوزراء، حيدر العبادي»، موضحا ان «عليه التعامل كرئيس وزراء للعراق الاتحادي وليس كرئيس حزب».وتابع أن «الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون الموازنة دون مشاركة الكرد»، مشيرا إلى أنهم «مستعدون لتسليم النفط وجميع الإيرادات إلى بغداد مقابل دفع نسبة 17% من الموازنة الاتحادية الى حكومة الاقليم».وأوضح أن «الخلافات مع بغداد لن تحل بالقوة بل بالدستور والحوار»، موضحا «في الوقت نفسه نلوم بغداد على التعامل مع اقليم كردستان كمحافظات وهذا ما حدث خلال مناقشة مسودة الموازنة أمس في مجلس الوزراء» وتابع رئيس حكومة اقليم كردستان «لم نوقع اي اتفاق على تسليم معابر او منافذ مع الحكومة»، مشيرا إلى أن «الاحاديث التي أجريت بهذا الخصوص كانت شفوية». من جهتهاانتقدت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير عدم جدية حكومة بغداد باجراء حوار مع نظيرتها في اقليم كردستان لحل جميع المشاكل العالقة بينهما.وقالت شيخ دلير في بيان صحفي اليوم» انه رغم كل الدعوات والمبادرات من الاقليم للمركز ببدء حوار جدي بين الطرفين،الا انها جوبهت بالرفض من قبل الاخير واستمرار سياسية الاذلال لاقليم كردستان من خلال الاستعانة بمصطلحات استفزازية للقيادة والشعب الكرديين فضلاً عن التحركات لتخفيض نسبة الاقليم من الموازنة،واصفة تلك التصرفات بالـ»غير مقبولة»ولا تسعى لبناء دولة ديمقراطية تعملوفق دستور اجمعت عليه كل المكونات».وشددت على ضرورة ان» تعي حكومة بغداد الخطأ الذي وقعت فيه تجاه الاقليم باتخاذها اجراءات تعسفية ضد ابناء الشعب والاسراع بصرف رواتبهم التي وعدتهم بها،واعادة النظر بمصطلحاتها التي ترغب باعادة الحقبة الشوفينية التي عشناها ابان النظام السابق،وفتح صفحة جديدة من الحوار مع الاقليم وقياداته والتخفيف من سقف مطالبها واصرارها على الغاء الاستفتاء وهي تعلم جيداً انهلايمكن التفريط بارادة الشعب الكردي بتقرير مصيره،محذرة من ان اطالة امد الخلاف سينعكس بشكل سلبي على المركز والاقليم وسيجعل من نقاط العودة بينهما بعيدة جدا».