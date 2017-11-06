فرمان حيدري ماكر

علي السوداني
وهذا خبرٌ يقين هام عجيب غريب قد تشاركت وسائل الدعاية والإشهار والترويج على قتله ، وهو لم يزل يمعمع في كاروك المزاد . أقصد به ذلك الفرمان الذي قرأه الرئيس حيدر العبادي عن مائدة مجلس وزرائه وجاء فيه ان كل حزب وتيار وتنظيم يمتلك ذراعاً عسكرياً ، لا يحق له المشاركة بانتخابات العراق التي تقرر أن تحدث في خاصرة شهر مايس الحار من السنة الجديدة التي فيها من الدهشات الكثير مما لم يأت على بال ولا على خاطر .
ومع ان الفرمان الحيدري القوي لم يسمِّ تلك الأحزاب والتيارات أو يشير إليها من باب اسم الدلع حتى ، الّا أن العراقيين في الجبل والسهل والوادي والصحراء يعرفونهم جيداً ، وهم أنفسهم الذين قادوا جمهورية الفساد والموت وفقدان الأمل منذ غزو الوحوش الأمريكان وذيولهم وحتى الآن القائمة .ص
قد يكون الرجل قالها وهو يسبح منتشياً ببانيو القوة وارتفاع بورصة شعبيته وزهوه بعد واقعة كركوك العراقية وما حولها ، ثم شعر لاحقاً بأن حجم الأمر اللغوي هذا لن يكون بمقدوره أن يسكت حناجر الذئاب التي تسوره من كل صوب ، فسكت بعدها ولم يذهب كما كان متوقعاً الى تحويل الفرمان وزرعه تحت قبة البرلمان الملتبس ، من أجل شرعنته واضفاء الصفة القانونية الملزمة عليه ، ومعه سكتت الجرائد والتلفزيونات والمهرجون والمروجون الذين من فرط خبرتهم وقوة حاسة الشم عندهم ، صاروا يقرئون الممحو والمضمر وما بين السطور والنوايا .
وثمة تأويل ثان في هذه المسألة التي تبدو وطنية ورائعة في المعلن منها ، وذكية وخبيثة في المضمر منها ، فحيدر هو ابن حزب الدعوة وقد رفض دائماً نصائح العقلاء له بالخروج من هذا الحزب وجعل العراقيين كلهم حزبه إن اراد ذلك ، وهنا سيقول الدعوة أنه لا يملك ذراعاً عسكرياً وتثني عليه مجموعة دولة القانون ومحتوياتها وما حولها من أدوات لم تتعسكر في العلن ، لكن جوهرها وواجهتها الدعائية الشعبوية الآن هي تنظيمات عسكرية كانت تخطط لدخول معركة الانتخابات باللباس العسكري المنكه بطعم شعبي ، وبتلك الضربة سيفوز هو وحزبه بأعلى عدد من أصابع البنفسج ، وليس مستبعداً دخول الرئيس العبادي بقائمة منفردة تحصد أصواتا غير مسبوقة سيتم ضمها لاحقاً لمطبخ الحزب الدعوجي الأم ، ليفوز بما يخطط بفوز الأغلبية وهذه سيكون من حقها تشكيل حكومة أغلبية تعمل بلا منافسة أو عرقلة أو فضح وفضيحة ، حيث سيطبخ المرق داخلياً وينزل غانما على نفس القمصان !!