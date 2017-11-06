فرمان حيدري ماكر

علي السوداني

وهذا‭ ‬خبرٌ‭ ‬يقين‭ ‬هام‭ ‬عجيب‭ ‬غريب‭ ‬قد‭ ‬تشاركت‭ ‬وسائل‭ ‬الدعاية‭ ‬والإشهار‭ ‬والترويج‭ ‬على‭ ‬قتله‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يزل‭ ‬يمعمع‭ ‬في‭ ‬كاروك‭ ‬المزاد‭ . ‬أقصد‭ ‬به‭ ‬ذلك‭ ‬الفرمان‭ ‬الذي‭ ‬قرأه‭ ‬الرئيس‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬عن‭ ‬مائدة‭ ‬مجلس‭ ‬وزرائه‭ ‬وجاء‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬حزب‭ ‬وتيار‭ ‬وتنظيم‭ ‬يمتلك‭ ‬ذراعاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬المشاركة‭ ‬بانتخابات‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬خاصرة‭ ‬شهر‭ ‬مايس‭ ‬الحار‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الدهشات‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬خاطر‭ .‬

ومع‭ ‬ان‭ ‬الفرمان‭ ‬الحيدري‭ ‬القوي‭ ‬لم‭ ‬يسمِّ‭ ‬تلك‭ ‬الأحزاب‭ ‬والتيارات‭ ‬أو‭ ‬يشير‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اسم‭ ‬الدلع‭ ‬حتى‭ ‬،‭ ‬الّا‭ ‬أن‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الجبل‭ ‬والسهل‭ ‬والوادي‭ ‬والصحراء‭ ‬يعرفونهم‭ ‬جيداً‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬أنفسهم‭ ‬الذين‭ ‬قادوا‭ ‬جمهورية‭ ‬الفساد‭ ‬والموت‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل‭ ‬منذ‭ ‬غزو‭ ‬الوحوش‭ ‬الأمريكان‭ ‬وذيولهم‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬القائمة‭ .‬ص

قد‭ ‬يكون‭ ‬الرجل‭ ‬قالها‭ ‬وهو‭ ‬يسبح‭ ‬منتشياً‭ ‬ببانيو‭ ‬القوة‭ ‬وارتفاع‭ ‬بورصة‭ ‬شعبيته‭ ‬وزهوه‭ ‬بعد‭ ‬واقعة‭ ‬كركوك‭ ‬العراقية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬شعر‭ ‬لاحقاً‭ ‬بأن‭ ‬حجم‭ ‬الأمر‭ ‬اللغوي‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يسكت‭ ‬حناجر‭ ‬الذئاب‭ ‬التي‭ ‬تسوره‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬صوب‭ ‬،‭ ‬فسكت‭ ‬بعدها‭ ‬ولم‭ ‬يذهب‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً‭ ‬الى‭ ‬تحويل‭ ‬الفرمان‭ ‬وزرعه‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬الملتبس‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شرعنته‭ ‬واضفاء‭ ‬الصفة‭ ‬القانونية‭ ‬الملزمة‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬ومعه‭ ‬سكتت‭ ‬الجرائد‭ ‬والتلفزيونات‭ ‬والمهرجون‭ ‬والمروجون‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬خبرتهم‭ ‬وقوة‭ ‬حاسة‭ ‬الشم‭ ‬عندهم‭ ‬،‭ ‬صاروا‭ ‬يقرئون‭ ‬الممحو‭ ‬والمضمر‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬السطور‭ ‬والنوايا‭ .‬

وثمة‭ ‬تأويل‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬وطنية‭ ‬ورائعة‭ ‬في‭ ‬المعلن‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬وذكية‭ ‬وخبيثة‭ ‬في‭ ‬المضمر‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬فحيدر‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬وقد‭ ‬رفض‭ ‬دائماً‭ ‬نصائح‭ ‬العقلاء‭ ‬له‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬وجعل‭ ‬العراقيين‭ ‬كلهم‭ ‬حزبه‭ ‬إن‭ ‬اراد‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬سيقول‭ ‬الدعوة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ذراعاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬وتثني‭ ‬عليه‭ ‬مجموعة‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬ومحتوياتها‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬لم‭ ‬تتعسكر‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬جوهرها‭ ‬وواجهتها‭ ‬الدعائية‭ ‬الشعبوية‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬تنظيمات‭ ‬عسكرية‭ ‬كانت‭ ‬تخطط‭ ‬لدخول‭ ‬معركة‭ ‬الانتخابات‭ ‬باللباس‭ ‬العسكري‭ ‬المنكه‭ ‬بطعم‭ ‬شعبي‭ ‬،‭ ‬وبتلك‭ ‬الضربة‭ ‬سيفوز‭ ‬هو‭ ‬وحزبه‭ ‬بأعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصابع‭ ‬البنفسج‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬مستبعداً‭ ‬دخول‭ ‬الرئيس‭ ‬العبادي‭ ‬بقائمة‭ ‬منفردة‭ ‬تحصد‭ ‬أصواتا‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬سيتم‭ ‬ضمها‭ ‬لاحقاً‭ ‬لمطبخ‭ ‬الحزب‭ ‬الدعوجي‭ ‬الأم‭ ‬،‭ ‬ليفوز‭ ‬بما‭ ‬يخطط‭ ‬بفوز‭ ‬الأغلبية‭ ‬وهذه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬أغلبية‭ ‬تعمل‭ ‬بلا‭ ‬منافسة‭ ‬أو‭ ‬عرقلة‭ ‬أو‭ ‬فضح‭ ‬وفضيحة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيطبخ‭ ‬المرق‭ ‬داخلياً‭ ‬وينزل‭ ‬غانما‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬القمصان‭ !!‬