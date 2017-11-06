مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬يهدي‭ ‬دورته‭ ‬الى‭ ‬شادية‭ ‬الراقدة‭ ‬في‭ ‬المستشفى

الهام شاهين تستذكر مواقف مشرفة للفنانة المصرية الشهيرة
القاهرة – الزمان
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء دورته التاسعة والثلاثين التي تنطلق هذا الشهر للمطربة والممثلة المصرية شادية التي تمر حاليا بأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى. وقال اطباء ان حالتها غير مستقرة حاليا ، آملين بتحسن صحتها اذا اجتازت هذا الاسبوع بسلام . وقالت إدارة المهرجان العريق الذي تأسس قبل أربعة عقود في بيان أمس الأحد «بقلوب خاشعة ونفوس مؤمنة تتمنى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يمن الله على الفنانة الكبيرة شادية بسرعة الشفاء وتجتاز أزمتها الصحية لكي تعود إلى جمهورها العاشق لفنها».
وتابع البيان «تعاطفا مع الفنانة الكبيرة في وعكتها الصحية، التي ندعو الله أن تتخطاها بسرعة، تعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن إهداء الدورة التاسعة والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثين من نفس الشهر إلى الفنانة الكبيرة شادية». حسب رويترز. وقالت أسرة شادية قبل أيام قليلة إن الفنانة المعتزلة نقلت لإحدى المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية لكنها فرضت تكتما شديدا على ملابسات حالتها. وقدمت شادية على مدى مشوارها أكثر من 100 فيلم للسينما من أبرزها (شيء من الخوف) و(نحن لا نزرع الشوك) و(ميرامار) و(المرأة المجهولة) و(لحن الوفاء) و(معبودة الجماهير) و(الزوجة رقم 13). من جهتها قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إنها شاركت مع الفنانة الكبيرة شادية في فيلم “لا تسألني من أنا”، ووقتها كانت طفلة وكانت طالبة بالمعهد في ذات ال,قت ولم تجرؤ أن تخبر مخرج الفيلم أن لديها امتحان.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “صالون أنوشكا”، مع الفنانة أنوشكا، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفنانة الكبيرة وجدتها مهمومة، فسألتها فأخبرتها أن لديها امتحان ولا تستطيع إخبار المخرج بذلك، فقامت شادية بإبلاغه بأن لديها ظروف ولنتستطيع المشاركة في التصوير قبل الساعة الرابعة ولمدة 3 أيام.
وأكدت أنها بالفعل لم تتغيب عن الامتحان ونجحت ووجهت تحية خاصة لها على الهواء، كما ذكرت الفنانة يسرا والتي شاركتها الحلقة أنها كانت تلهو وتلعب مع الفنانة شادية في كواليس الفيلم.