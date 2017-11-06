مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬يهدي‭ ‬دورته‭ ‬الى‭ ‬شادية‭ ‬الراقدة‭ ‬في‭ ‬المستشفى

الهام‭ ‬شاهين‭ ‬تستذكر‭ ‬مواقف‭ ‬مشرفة‭ ‬للفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬الشهيرة

‭ ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬إهداء‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬للمطربة‭ ‬والممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬شادية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬حاليا‭ ‬بأزمة‭ ‬صحية‭ ‬دخلت‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬المستشفى‭. ‬وقال‭ ‬اطباء‭ ‬ان‭ ‬حالتها‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬حاليا‭ ‬،‭ ‬آملين‭ ‬بتحسن‭ ‬صحتها‭ ‬اذا‭ ‬اجتازت‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬بسلام‭ . ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬بقلوب‭ ‬خاشعة‭ ‬ونفوس‭ ‬مؤمنة‭ ‬تتمنى‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يمن‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬شادية‭ ‬بسرعة‭ ‬الشفاء‭ ‬وتجتاز‭ ‬أزمتها‭ ‬الصحية‭ ‬لكي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬جمهورها‭ ‬العاشق‭ ‬لفنها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تعاطفا‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬وعكتها‭ ‬الصحية،‭ ‬التي‭ ‬ندعو‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬تتخطاها‭ ‬بسرعة،‭ ‬تعلن‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬عن‭ ‬إهداء‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬إلى‭ ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬شادية‮»‬‭. ‬حسب‭ ‬رويترز‭. ‬وقالت‭ ‬أسرة‭ ‬شادية‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬إن‭ ‬الفنانة‭ ‬المعتزلة‭ ‬نقلت‭ ‬لإحدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لأزمة‭ ‬صحية‭ ‬لكنها‭ ‬فرضت‭ ‬تكتما‭ ‬شديدا‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬حالتها‭. ‬وقدمت‭ ‬شادية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬مشوارها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬فيلم‭ ‬للسينما‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ (‬شيء‭ ‬من‭ ‬الخوف‭) ‬و‭(‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نزرع‭ ‬الشوك‭) ‬و‭(‬ميرامار‭) ‬و‭(‬المرأة‭ ‬المجهولة‭) ‬و‭(‬لحن‭ ‬الوفاء‭) ‬و‭(‬معبودة‭ ‬الجماهير‭) ‬و‭(‬الزوجة‭ ‬رقم‭ ‬13‭). ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين،‭ ‬إنها‭ ‬شاركت‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬شادية‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“لا‭ ‬تسألني‭ ‬من‭ ‬أنا”،‭ ‬ووقتها‭ ‬كانت‭ ‬طفلة‭ ‬وكانت‭ ‬طالبة‭ ‬بالمعهد‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬ال‭,‬قت‭ ‬ولم‭ ‬تجرؤ‭ ‬أن‭ ‬تخبر‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬امتحان‭.‬

وأضافت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬“صالون‭ ‬أنوشكا”،‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬أنوشكا،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬dmc،‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وجدتها‭ ‬مهمومة،‭ ‬فسألتها‭ ‬فأخبرتها‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬امتحان‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬إخبار‭ ‬المخرج‭ ‬بذلك،‭ ‬فقامت‭ ‬شادية‭ ‬بإبلاغه‭ ‬بأن‭ ‬لديها‭ ‬ظروف‭ ‬ولنتستطيع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬ولمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬بالفعل‭ ‬لم‭ ‬تتغيب‭ ‬عن‭ ‬الامتحان‭ ‬ونجحت‭ ‬ووجهت‭ ‬تحية‭ ‬خاصة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الهواء،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الفنانة‭ ‬يسرا‭ ‬والتي‭ ‬شاركتها‭ ‬الحلقة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تلهو‭ ‬وتلعب‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬شادية‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬الفيلم‭.‬