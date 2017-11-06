دراسة: الأعمال المنزلية تطيل أعمار النساء

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

أثبتت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬دولة‭- ‬ونشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬لانسيت‮»‬‭ – ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬المرأة‭ ‬للأعمال‭ ‬المنزلية‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬إطالة‭ ‬عمرها‭ ‬مثل‭ ‬ممارستها‭ ‬للنشاط‭ ‬الرياضي،‭ ‬وأيضا‭ ‬مثل‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬عملها‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬المنزلية‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬يساعد‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬تعرضها‭ ‬للوفاة‭ ‬مبكرا‭ ‬وتحميها‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للسموم‭ ‬البيئية‭ ‬أن‭ ‬تعطل‭ ‬الإيقاعات‭ ‬اليومية‭ – ‬‮«‬الساعة‭ ‬البيولوجية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يرتبط‭ ‬اضطرابها‭ ‬بالتهاب‭ ‬مزمن‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬البشرية‭.‬

وقالت‭ ‬الباحثة‭ ‬جينفر‭ ‬هورلى،‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬البيولوجية،‭ ‬وعضو‭ ‬مركز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحيوية‭ ‬والدراسات‭ ‬متعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬رينسيلار‭ ‬البوليتكنيك‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التعرض‭ ‬للسموم‭ ‬البيئية‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬الساعة‭ ‬البيولوجية‭ ‬لدينا‭ ‬لتتعطل،‭ ‬لترتفع‭ ‬معدلات‭ ‬السرطان‭ ‬والسكر‭ ‬والبدانة‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والاكتئاب‮»‬‭.‬