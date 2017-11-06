دراسة: الأعمال المنزلية تطيل أعمار النساء

لندن -الزمان
أثبتت دراسة علمية أجراها فريق بحث بريطاني في 17 دولة- ونشرت نتائجها مجلة «لانسيت» – أن ممارسة المرأة للأعمال المنزلية تساعدها على إطالة عمرها مثل ممارستها للنشاط الرياضي، وأيضا مثل النشاط الذي تبذله المرأة التي تذهب إلى عملها سيرا على الأقدام.
وأشارت الدراسة إلى أن 30 دقيقة من ممارسة الأعمال المنزلية 5 مرات في الأسبوع يساعد المرأة على خفض تعرضها للوفاة مبكرا وتحميها من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
فيما أفادت دراسة أمريكية أنه يمكن للسموم البيئية أن تعطل الإيقاعات اليومية – «الساعة البيولوجية» التي يرتبط اضطرابها بالتهاب مزمن ومجموعة من الاضطرابات البشرية.
وقالت الباحثة جينفر هورلى، أستاذ مساعد في العلوم البيولوجية، وعضو مركز التكنولوجيا الحيوية والدراسات متعددة التخصصات في معهد رينسيلار البوليتكنيك: «هذا البحث يدل على أن التعرض للسموم البيئية قد يؤثر سلبا على وظيفة الساعة البيولوجية لدينا لتتعطل، لترتفع معدلات السرطان والسكر والبدانة وأمراض القلب والاكتئاب».