فتح مقبرة بناة الهرم الأكبر في الجيزة

القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬فتح‭ ‬مقبرة‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الجيزة،‭ ‬أمام‭ ‬الزوار،‭ ‬وهي‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬فتحت‭ ‬فيها‭ ‬الأبواب‭ ‬لزيارة‭ ‬المقبرة،‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬مضت،‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬اكتشاف‭ ‬الرفات،‭ ‬وجرى‭ ‬الافتتاح‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬ترميم‭ ‬وتطوير‭. ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬المنطقة‭ ‬الأثرية‭ ‬إلى‭ ‬4500‭ ‬عام‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬الجبل‭ ‬القبلي،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الجبل‭ ‬القبلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭. ‬وعمل‭ ‬خبراء‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الآثار‭ ‬المصرية،‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬وتأهيل‭ ‬الموقع‭ ‬الأثري،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المماثلة‭ ‬أمام‭ ‬الزوار‭ ‬لأجل‭ ‬دعم‭ ‬السياحة‭. ‬الطريف‭ ‬أن‭ ‬علماء‭ ‬آثار‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بالمقبرة‭ ‬قد‭ ‬وزع‭ ‬داخلها‭ ‬‮«‬اللعنات‮»‬‭ ‬لحماية‭ ‬الموتى‭ ‬من‭ ‬لصوص‭ ‬المقابر‭. ‬وفي‭ ‬أحد‭ ‬كتبه‭ ‬يقول‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬الشهير‭ ‬زاهي‭ ‬حواس‭ ‬إن‭ ‬مقابر‭ ‬بناة‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الجيزة‭ ‬احتوت‭ ‬على‭ ‬التحذير‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬كل‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬هذا‭ ‬القبر‭ ‬ويمارسون‭ ‬شرا،‭ ‬ويقومون‭ ‬بتدميره،‭ ‬ستكون‭ ‬التماسيح‭ ‬ضدهم‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬والثعابين‭ ‬ضدهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬شريف‭ ‬عبد‭ ‬المنعم،‭ ‬معاون‭ ‬وزير‭ ‬الآثار‭ ‬لتطوير‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬مقابر‭ ‬العمال‭ ‬جرى‭ ‬اكتشافها‭ ‬سنة‭ ‬1990‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قبر‭ ‬بتاح‭ ‬شبسس‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬قبر‭ ‬يجري‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬العمال،‭ ‬أما‭ ‬مقبرة‭ ‬نفر‭ ‬ثث‭ ‬فهي‭ ‬تخص‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة،‭ ‬وفيها‭ ‬بابان‭ ‬وهميان‭ ‬وجدرانها‭ ‬مازالت‭ ‬تحتفظ‭ ‬بالنقوش‭.‬