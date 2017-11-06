تقنية تساعد المكفوفين على الشعور بالألعاب النارية

زيورخ – الزمان
ابتكر باحث في معهد ديزني للأبحاث في مدينة زيوريخ السويسرية وزملاؤه تقنية جديدة تساعد المكفوفين على الشعور بأشكال الألعاب النارية. وتعتمد هذه التقنية الجديدة على خمس نفاثات مياه تتدفق منها المياه على صورة الألعاب النارية خلف شاشة ضخمة يضع المكفوفين أيديهم عليهم ليشعروا بذبذبات تأخذ شكل نقاط الضوء التي تنتشر من الألعاب النارية عند إطلاقها في السماء. ويقول الباحث ويدعى بول بيردسلي: «من أجل الإيحاء بشكل الصواريخ النارية، يشعر المستخدم بنبضة من الذبذبات تتحرك على الشاشة صعوداً ثم تتحول إلى انفجارات قوية من الذبذبات عند القمة، أما بالنسبة للألعاب النارية الدائرية، فإن الذبذبات تتحرك بصورة أسطوانية على الشاشة». ونقل الموقع الإلكتروني «نيو ساينتس» المعني بالأبحاث والابتكارات العلمية عن بيردسلي قوله: «نريد أن يشعر المكفوفين وضعاف البصر بالألعاب النارية حتى تتكون لديهم ذكرى ممتعة عن أمسية تنطلق فيها الألعاب النارية». وتم تصميم هذه المنظومة بمساعدة الجمعية السويسرية للمكفوفين والمعوقين بصرياً، ولكن تجربة هذه المنظومة ما زالت تقتصر حتى الآن على المبصرين. ويقول الباحث سريرام سوبرامانيان من جامعة ساسكس إن الخطوة المقبلة ربما تكون اختبار النظام الجديد على المستخدمين المكفوفين.