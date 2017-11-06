تقنية تساعد المكفوفين على الشعور بالألعاب النارية

زيورخ‭ – ‬الزمان‭ ‬

ابتكر‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ديزني‭ ‬للأبحاث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زيوريخ‭ ‬السويسرية‭ ‬وزملاؤه‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬تساعد‭ ‬المكفوفين‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬بأشكال‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭. ‬وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬نفاثات‭ ‬مياه‭ ‬تتدفق‭ ‬منها‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬خلف‭ ‬شاشة‭ ‬ضخمة‭ ‬يضع‭ ‬المكفوفين‭ ‬أيديهم‭ ‬عليهم‭ ‬ليشعروا‭ ‬بذبذبات‭ ‬تأخذ‭ ‬شكل‭ ‬نقاط‭ ‬الضوء‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬عند‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬ويدعى‭ ‬بول‭ ‬بيردسلي‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإيحاء‭ ‬بشكل‭ ‬الصواريخ‭ ‬النارية،‭ ‬يشعر‭ ‬المستخدم‭ ‬بنبضة‭ ‬من‭ ‬الذبذبات‭ ‬تتحرك‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬صعوداً‭ ‬ثم‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الذبذبات‭ ‬عند‭ ‬القمة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية‭ ‬الدائرية،‭ ‬فإن‭ ‬الذبذبات‭ ‬تتحرك‭ ‬بصورة‭ ‬أسطوانية‭ ‬على‭ ‬الشاشة‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬ساينتس‮»‬‭ ‬المعني‭ ‬بالأبحاث‭ ‬والابتكارات‭ ‬العلمية‭ ‬عن‭ ‬بيردسلي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬المكفوفين‭ ‬وضعاف‭ ‬البصر‭ ‬بالألعاب‭ ‬النارية‭ ‬حتى‭ ‬تتكون‭ ‬لديهم‭ ‬ذكرى‭ ‬ممتعة‭ ‬عن‭ ‬أمسية‭ ‬تنطلق‭ ‬فيها‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬بمساعدة‭ ‬الجمعية‭ ‬السويسرية‭ ‬للمكفوفين‭ ‬والمعوقين‭ ‬بصرياً،‭ ‬ولكن‭ ‬تجربة‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تقتصر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬المبصرين‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬سريرام‭ ‬سوبرامانيان‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ساسكس‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬المقبلة‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬اختبار‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬المكفوفين‭.‬