فيلم مغامرات يتصدر شباك السينما في أمريكا

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬تصدر‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬والمغامرات‭ ‬الجديد‭ (‬ثور‭: ‬راجناروك‭) ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬محققا‭ ‬121‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬كريس‭ ‬هيمسوورث‭ ‬ومارك‭ ‬رافالو‭ ‬وكيت‭ ‬بلانشيت‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬تايكا‭ ‬وايتيتي‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬الجديد‭ (‬باد‭ ‬مامزكريسماس‭) ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬ميلا‭ ‬كونيس‭ ‬وكريستين‭ ‬بيل‭ ‬وكاثرين‭ ‬هان‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬جوش‭ ‬لوكاس‭ ‬وسكوت‭ ‬مور‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ (‬جيجسو‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬6‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬مايكل‭ ‬سبيريج‭ ‬وبيتر‭ ‬سبيريج‭ ‬ولعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬مات‭ ‬باسمور‭ ‬وتوبين‭ ‬بيل‭ ‬وكالوم‭ ‬كيث‭ ‬رينيه‭. ‬وتراجع‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ (‬بو‭ ‬2‭ ‬ماديا‭ ‬هالوين‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬4‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬تايلر‭ ‬بيري‭ ‬وبطولة‭ ‬كاسي‭ ‬ديفيز‭ ‬وباتريس‭ ‬لافلي‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ (‬جيوستورم‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬جيرارد‭ ‬بتلر‭ ‬وجيم‭ ‬ستارجس‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬دين‭ ‬ديفلن‭.‬