الغذاء المتوازن يخلص الانسان من الأمراض الرئيسية

برلين‭ -‬الزمان‭ ‬يقول‭ ‬علماء‭ ‬ألمان‭ ‬إنه‭ ‬أصبح‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬فرصة‭ ‬للعيش‭ ‬حياة‭ ‬طويلة‭ ‬وصحية،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أيضا‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الرئيسية‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬ببساطة‭ ‬وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬جديدة،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬اللوز‭ ‬مع‭ ‬الإفطار‭ ‬كل‭ ‬صباح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يطيل‭ ‬العمر‭. ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬أهم‭ ‬وجبة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬وإفطار‭ ‬صحي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬جيد‭ ‬للأيض‭ ‬والجهاز‭ ‬المناعي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬منع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬كأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬وسببها‭ ‬الأساسي‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭. ‬ويعتبر‭ ‬اللوز‭ ‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬متوازنا‭ ‬يحتوي‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬والمعادن‭ ‬والبروتين‭ ‬والدهون‭ ‬والفيتامينات‭ ‬وغيرها‭. ‬الآن،‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬تورونتو‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬اللوز‭ ‬كل‭ ‬صباح،‭ ‬مع‭ ‬وجبة‭ ‬فطور‭ ‬صحية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الكولسترول‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اللوز‭ ‬غني‭ ‬بفيتامين‭ ‬E‭ ‬والأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬أوميغا‭ ‬3‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬تكسير‭ ‬الكولسترول‭ ‬المتراكم‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬لذلك،‭ ‬استهلاك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬4‭-‬5‭ ‬حبات‭ ‬من‭ ‬اللوز‭ ‬مع‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الكولسترول،‭ ‬وبالتالي‭ ‬منع‭ ‬تلك‭ ‬الأمراض‭ ‬القاتلة‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭.‬

وعندما‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬قلب‭ ‬صحي،‭ ‬سيزيد‭ ‬‮«‬عمرك‭ ‬الافتراضي‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬الدراسة‭.‬