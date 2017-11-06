القوى السياسية اللبنانية تسعى الى التهدئة بعد استقالة الحريري

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أجمعت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الداخلية‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬ومن‭ ‬مواجهة‭ ‬إيرانية‭ ‬سعودية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭.‬

وأعلن‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬بثته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬السبت‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬تسلمه‭ ‬بموجب‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬الأفرقاء‭ ‬اللبنانيين‭ ‬أتت‭ ‬أيضا‭ ‬بميشال‭ ‬عون،‭ ‬حليف‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬رئيسا‭. ‬وهاجم‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬والتقى‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الاثنين‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭. ‬وعقد‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬الاثنين‭ ‬اجتماعاً‭ ‬أمنياً‭ ‬أشاد‭ ‬خلاله‭ ‬بتهدئة‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬للساحة‭ ‬الداخلية‭. ‬وأكد‭ ‬عون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تجاوب‭ ‬كل‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬التهدئة‭ ‬يعزز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬ويحفظ‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬تبقى‭ ‬الأساس‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬والسياسي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وكل‭ ‬الجهود‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنصب‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الوطن‮»‬‭. ‬

وشكلت‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬مفاجأة‭ ‬سواء‭ ‬لحلفائه‭ ‬أو‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬ولم‭ ‬يقبل‭ ‬عون‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬لاستيضاح‭ ‬الأسباب،‭ ‬ويبني‭ ‬بالتالي‭ ‬‮«‬على‭ ‬الشيء‭ ‬مقتضاه‮»‬‭. ‬وبمجرد‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عليها،‭ ‬تتحول‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭. – ‬‮«‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للقلق‮»‬‭ -‬

ولطالما‭ ‬كان‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬الانقسام‭ ‬العميق‭ ‬السائد‭ ‬خصوصا‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬الحريري‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وفريق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬ايران‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تقاسم‭ ‬الحصص‭ ‬الطائفية‭ ‬وتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬هو‭ ‬دائما‭ ‬محور‭ ‬خلافات‭ ‬وتجاذبات‭. ‬وكلف‭ ‬الحريري‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬التسوية‭ ‬اذلي‭ ‬أنهى‭ ‬ايضا‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الفراغ‭ ‬الرئاسي‭. ‬وشكل‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬وقد‭ ‬جمعت‭ ‬أطرافا‭ ‬سياسية‭ ‬متناقصة‭ ‬أبرزها‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬خصمه‭ ‬الأبرز‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬انتخابات‭ ‬نيابية‭ ‬تأتي‭ ‬ببرلمان‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حالت‭ ‬الازمات‭ ‬السياسية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬دون‭ ‬اجراء‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬منذ‭ ‬2009‭.‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تبعات‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري‭ ‬وضعت‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭.‬

ووسط‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤجج‭ ‬الاستقالة‭ ‬الوضع‭ ‬اللبناني‭ ‬الهش‭ ‬والمعقد،‭ ‬سعت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬تدارك‭ ‬الأمور‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭. ‬وتخوف‭ ‬محللون‭ ‬وسياسيون‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬إثر‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري،‭ ‬كما‭ ‬سرت‭ ‬تكهنات‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬تأثر‭ ‬وضع‭ ‬الليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بالتطور‭ ‬المفاجىء‭.‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬للتعقيب‭ ‬على‭ ‬إستقالة‭ ‬الحريري‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الإصغاء‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬التهويلات‭ ‬والشائعات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ادعو‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الخوف،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للقلق‭ (…) ‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬الهدوء‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬الاهلي‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تهدئة‭ ‬النفوس‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬فإن‭ ‬المرحلة‭ ‬تتطلب‭ ‬الهدوء‭ ‬واحترام‭ ‬الدستور‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭. – ‬‮«‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‮»‬‭ -‬

ويرى‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬اللبناني‭ ‬للدراسات‭ ‬سامي‭ ‬عطالله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬االبلد‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭. ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‮»‬،‭ ‬متسائلاً‭ ‬‮«‬هل‭ ‬سيتمكن‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الحدث،‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهم؟‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مسوؤلية‭ ‬كبيرة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لتظهر‭ ‬لنا‭ ‬مدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬احتواء‭ ‬الوضع‭ ‬اقتصادياً‭. ‬

وأكد‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬أن‭ ‬الليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ستبقى‭ ‬مستقرة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭ ‬سياسية‭ ‬وليست‭ ‬نقدية‭. ‬ولطالما‭ ‬شكل‭ ‬لبنان‭ ‬مسرحاً‭ ‬يعكس‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويتلقى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬دعماً‭ ‬سياسياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬وهما‭ ‬يساندان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭. ‬ورفض‭ ‬الحريري‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مشاركة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭. ‬ويُعد‭ ‬الحريري‭ ‬حليفاً‭ ‬للرياض‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضخ‭ ‬أموالاً‭ ‬ومساعدات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬للبنان‭ ‬لدعم‭ ‬موقف‭ ‬حلفائها‭. ‬وحصل‭ ‬فتور‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الحريري‭ ‬والسعودية‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬عليه‭ ‬خضوعه‭ ‬لإرادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬ويؤشر‭ ‬خطاب‭ ‬الحريري‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬وبث‭ ‬الاعلام‭ ‬السعودي‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوم‭ ‬خبر‭ ‬وصور‭ ‬لقاء‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬والحريري‭. ‬ومنذ‭ ‬الاستقالة‭ ‬برزت‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الحريري‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬وسرت‭ ‬شائعات‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاقامة‭ ‬الجبرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬توقيفه‭. ‬وتساءل‭ ‬نصرالله‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬الاستقالة‭ ‬‮«‬قراراُ‭ ‬سعودياً‭ ‬أملي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحريري‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬ستسمح‮»‬‭ ‬له‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭.‬