موسوعة الأسر الموصلية في القرن العشرين

‭ ‬أزهر‭ ‬العبيدي

الموصل

منذ‭ ‬أمد‭ ‬بعيد‭ ‬وأنا‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬جامع‭ ‬لأسماء‭ ‬وأنساب‭ ‬الأسر‭ ‬الموصلية‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬ضمن‭ ‬سور‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الماضي‭ ‬حباً‭ ‬بمدينتي‭ ‬وأهلها‭ ‬الكرام،‭ ‬إذ‭ ‬صدرت‭ ‬فيما‭ ‬مضى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬اهتمّت‭ ‬بدراسة‭ ‬الأسر‭ ‬والأنساب‭ ‬الموصلية،‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬مختصرة‭ ‬وتتناول‭ ‬عدداً‭ ‬محدوداً‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬والذائعة‭ ‬الصيت‭ ‬تبعاًلشهرة‭ ‬أحد‭ ‬أفرادها‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭. ‬لذلك‭ ‬يصعب‭ ‬اتّخاذ‭ ‬تلك‭ ‬الكتب‭ ‬أساساً‭ ‬لمعرفة‭ ‬ودراسة‭ ‬مكوّنات‭ ‬المجتمع‭ ‬الموصلي‭ ‬القديم‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الحجم‭ ‬التقريبي‭ ‬لسكان‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬داخل‭ ‬سور‭ ‬الموصل‭. ‬كما‭ ‬يصعب‭ ‬معرفة‭ ‬أنساب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأعلام‭ ‬الموصلية‭ ‬وبخاصة‭ ‬من‭ ‬نشأوا‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬أهملت‭ ‬بسبب‭ ‬صغر‭ ‬حجمها‭ ‬أو‭ ‬لكونها‭ ‬كادحة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ … ‬لذلك‭ ‬فكّرت‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬أسماء‭ ‬وأنساب‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬شاملة‭ ‬تجمع‭ ‬الأسر‭ ‬الكبيرة‭ ‬منها‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمعروفة‭ ‬وغير‭ ‬المعروفة‭ ‬والغنية‭ ‬والمتواضعة‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬ودون‭ ‬إضافة‭ ‬ألقاب‭ ‬التفخيم‭ ‬والتعظيم‭ ‬مثل‭: ‬المرحوم‭ ‬والكبير‭ ‬والمعروف‭ ‬والذائع‭ ‬الصيت‭ ‬والسيئ‭ ‬الصيت،‭ ‬وتجنب‭ ‬النبز‭ ‬مثل‭ ‬المجنون‭ ‬أو‭ ‬الأقرع‭ ‬أو‭ ‬الأعور‭ ‬أو‭ ‬الشقي‭ ‬الذي‭ ‬يسيء‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬والذي‭ ‬يطلقه‭ ‬الأعداء‭ ‬ضدها‭.‬

لقد‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الموسوعة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬أنساب‭ ‬98‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الموصلية‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كلّها،‭ ‬وتوصلت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراستي‭ ‬واطلاعي‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬ومشجّرات‭ ‬أنساب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬مهمة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬نشأت‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬النشوء‭ ‬والبقاء‭ ‬من‭ ‬ذرية‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬فيما‭ ‬مضى،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كثرة‭ ‬الأوبئة‭ ‬والأمراض‭ ‬السارية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تفتك‭ ‬بالناس‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬بالتلقيح‭ ‬أو‭ ‬إتباع‭ ‬الإرشادات‭ ‬الصحية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كثرة‭ ‬الحروب‭ ‬وسوق‭ ‬رجال‭ ‬تلك‭ ‬الأسر‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية‭ ‬وسيناء‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تسمّى‭ (‬السفر‭ ‬برلك‭) ‬أو‭ (‬السفر‭ ‬بر‭) ‬في‭ ‬العهد‭ ‬العثماني‭. ‬وهناك‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭ ‬لقلة‭ ‬أفراد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الموصلية‭ ‬هو‭ ‬كثرة‭ ‬إنجابهم‭ ‬للبنات‭ ‬وقلة‭ ‬الذكور‭ ‬في‭ ‬الأسرة،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬المصائب‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬عادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬ذلك‭ ‬الزمان‭ ‬الذي‭ ‬يحبّذ‭ ‬فيه‭ ‬إنجاب‭ ‬الذكور‭ ‬والخشية‭ ‬من‭ ‬إنجاب‭ ‬الإناث‭. ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬الكتّاب‭ ‬لا‭ ‬يعيرون‭ ‬أهمية‭ ‬لشخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬موصلية‭ ‬لا‭ ‬امتداد‭ ‬لها‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬سمعة‭ ‬ذائعة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬والمحلاّت‭ (‬الأحياء‭) ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬ويقطن‭ ‬فيها‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭. ‬استغرق‭ ‬إعداد‭ ‬الموسوعة‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬كنت‭ ‬أجدّ‭ ‬لإكمالها‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬لأشهد‭ ‬نجاحهاإن‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬وأوصيت‭ ‬ولدي‭ ‬الشهيد‭ ‬ليث‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرافقني‭ ‬في‭ ‬جولاتي‭ ‬لجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الكريمة‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إكمالها‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬واحتوت‭ ‬الموسوعة‭ ‬على‭ ‬أنساب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬2300‭) ‬أسرة‭ ‬وهي‭ ‬معظم‭ ‬الأسر‭ ‬الموصلية‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬في‭ ‬المحلاّت‭ ‬داخل‭ ‬سور‭ ‬الموصل‭ ‬وفي‭ ‬الجوبات‭ (‬باب‭ ‬الطوب‭ ‬–‭ ‬النبي‭ ‬شيت‭ ‬–‭ ‬اﻟﻌﮕﻴدات‭) ‬وفي‭ ‬محلّة‭ ‬النبي‭ ‬يونس،‭ ‬وأسر‭ ‬محدودة‭ ‬سكنت‭ ‬الموصل‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات‭ ‬منه‭ ‬ممن‭ ‬ظهر‭ ‬منهم‭ ‬أعلام‭ ‬كبار‭ ‬خدموا‭ ‬المدينة‭ ‬خدمة‭ ‬جليلة،‭ ‬وكان‭ ‬لابدّ‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬الجميل‭ ‬لهم‭ ‬طالما‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬والسكن‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬أصبحوا‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مجتمعها‭ ‬الحضري‭. ‬

وقد‭ ‬ورد‭ ‬عدد‭ ‬أسر‭ ‬الموصل‭ ‬بأنه‭ (‬2050‭) ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬رحلة‭ ‬جون‭ ‬فيليب‭ ‬نيومان‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬عام‭ ‬1875م‭ ‬المترجم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأستاذ‭ ‬صلاح‭ ‬سليم‭ ‬علي‭ ‬إذ‭ ‬يقول‭: (‬ومن‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬وثلاث‭ ‬مائة‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬هناك‭ ‬200‭ ‬أسرة‭ ‬يهودية‭ ‬وألف‭ ‬ومائة‭ ‬أسرة‭ ‬مسيحية‭ ‬وألفين‭ ‬وخمسين‭ ‬أسرة‭ ‬محمدية‭ ‬مسلمة‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الرقم‭ ‬تقريبي‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬لي‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أسر‭ ‬منقرضة‭ ‬وأسر‭ ‬لم‭ ‬أتوصل‭ ‬لها‭ ‬لمجهولية‭ ‬عناوينها‭ ‬بينت‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ (‬أ‭) ‬بالموسوعة،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬التقريبي‭ ‬فقد‭ ‬قدرته‭ ‬سلطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬البريطاني‭ ‬عام‭ ‬1921‭ ‬بحوالي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭. ‬وثّقت‭ ‬معلومات‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬عدا‭ ‬قلّة‭ ‬منها‭ ‬وبخاصة‭ ‬التي‭ ‬انقرضت‭ ‬بموت‭ ‬الرجل‭ ‬الوحيد‭ ‬فيها‭ ‬حسب‭ ‬عشائرهم‭ ‬لكي‭ ‬نميّز‭ ‬بين‭ ‬الأسر‭ ‬ذات‭ ‬الألقاب‭ ‬المتشابهة‭ ‬في‭ ‬الاسم‭ ‬أو‭ ‬المهنة‭ ‬على‭ ‬الأغلب،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬نجد‭ ‬لقب‭ ‬أسر‭ (‬الصائغ‭) ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ (‬30‭) ‬أسرة‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العشائر‭ ‬وكذلك‭ (‬الدباغ‭ ‬44‭) ‬و‭(‬الصفّار‭ ‬33‭) ‬و‭(‬العلاّف‭ ‬24‭) ‬و‭(‬الخشّاب‭ ‬19‭) ‬و‭(‬اليوزبكي‭ ‬14‭)‬،‭ ‬فعند‭ ‬التعريف‭ ‬بأسرة‭ ‬ما‭ ‬يقولون‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬الصائغ‭ ‬الحمدانية‭ ‬أو‭ ‬العبيدية،‭ ‬ولابدّ‭ ‬من‭ ‬الاستعانة‭ ‬بكتابي‭ (‬أسماء‭ ‬وألقاب‭ ‬موصلية‭) ‬لشرح‭ ‬معنى‭ ‬الألقاب‭. ‬أما‭ ‬الأسر‭ ‬المسيحية‭ ‬فقد‭ ‬كتب‭ ‬عنها‭ ‬الصديق‭ ‬المربّي‭ ‬بهنام‭ ‬حبابة‭ ‬وهو‭ ‬منها‭ ‬وأعلم‭ ‬وأدرى‭ ‬بها‭.‬

ولعلّ‭ ‬ما‭ ‬انفردت‭ ‬به‭ ‬موسوعتي‭ ‬هذه‭ ‬عن‭ ‬كتب‭ ‬النسب‭ ‬الأخرى‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬تدوين‭ ‬وتوثيق‭ ‬اسم‭ ‬جد‭ ‬الأسرة‭ ‬ليبقى‭ ‬ذكرى‭ ‬للأولاد‭ ‬والأحفاد‭ ‬بعد‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬ووقفت‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬كبارها‭ ‬وأعلامها‭ ‬ووجهائها‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والمتوفين‭ ‬والأحياء‭ ‬الذين‭ ‬تعتزّ‭ ‬بهم‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬إذ‭ ‬ضمّت‭ ‬الموسوعة‭ ‬بين‭ ‬صفحاتها‭ ‬أسماء‭ ‬أعلام‭ ‬الأسر‭ ‬الموصلية‭ ‬التي‭ ‬سكنت‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وما‭ ‬قبله‭ ‬واستمرت‭ ‬خلاله،‭ ‬وأسماء‭ ‬الأجداد‭ ‬الأوائل‭ ‬ممن‭ ‬خدموا‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العثماني‭ ‬ضبّاطاّ‭ ‬وقادة‭ ‬انكشارية‭ (‬الأغوات‭) ‬وفي‭ ‬الحكومة‭ ‬العثمانية‭ ‬موظّفين‭ ‬ورجال‭ ‬دين‭ (‬الباشوات‭ ‬والبيكات‭ ‬والأفندية‭ ‬واﻠﭽﻠﺒﻴﺔ‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬بعدهم‭ ‬الوزراء‭ ‬والنواب‭ ‬والعلماء‭ ‬والموظّفين‭ ‬في‭ ‬العهدين‭ ‬العثماني‭ ‬والملكي،‭ ‬والرجال‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬وتجارة‭ ‬المواشي‭ ‬والأقمشة‭ ‬والأغذية،‭ ‬وبناة‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬ومجدديها،‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬الحرف‭ ‬والمهن‭ ‬اليدوية‭ ‬مثل‭ ‬باعة‭ ‬الفرش‭ ‬والسجّاد‭ (‬اﻷطرﻗﭽﻴﺔ‭)‬،‭ ‬ودبّاغو‭ ‬الجلود‭ ‬والصقّالون‭ ‬والسرّاجون،‭ ‬وصانعو‭ ‬السيوف‭ ‬والخناجر‭ (‬اﻠﺴوﻓﺎﭽﻴﺔ‭)‬،‭ ‬وبائعو‭ ‬المئة‭ ‬حاجة‭ (‬اليوزبكيّة‭)‬،‭ ‬وبائعو‭ ‬السكر‭ ‬والشاي‭ (‬اﻠﻘوطﭽﻴﺔ‭)‬،‭ ‬وصانعو‭ ‬الحلويات‭ (‬اﻠﺤﻼوﭽﻴﺔ‭ ‬واﻠﺸﮑرﭽﻴﺔ‭)‬،‭ ‬وبائعو‭ ‬العطّاريات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنوب‭ ‬عن‭ ‬الأدوية‭ ‬الحالية‭ (‬العطّارون‭)‬،‭ ‬والحاكة‭ ‬وبائعو‭ ‬الأقمشة‭ (‬البزّازون‭)‬،‭ ‬وبائعو‭ ‬اللحوم‭ (‬القصّابون‭)‬،‭ ‬وبائعو‭ ‬المواد‭ ‬التموينية‭ ‬والغذائية‭ (‬البقّالون‭ ‬وبقّالو‭ ‬اﻠﮕﻤرك‭)‬،‭ ‬والصناعيون‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬مكائن‭ ‬عمل‭ ‬الثلج‭ ‬ومكائن‭ ‬طحن‭ ‬الحبوب‭ ‬ومعامل‭ ‬تعبئة‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والمرطبات‭ ‬والمعامل‭ ‬الأخرى،‭ ‬وصانعو‭ ‬الأطعمة‭ (‬اﻠﮑﺒﺎﺒﭽﻴﺔ‭ ‬واﻠﭙﺎﭽﭽﻴﺔواﻠﻘﻠﻴﭽﻴﺔ‭)‬،‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأماكن‭ ‬التراثية‭ (‬الحمامات‭ ‬والمقاهي‭ ‬ومحلاّت‭ ‬الحلاقة‭ ‬والطب‭ ‬الشعبي‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬جاء‭ ‬بعدهم‭ ‬من‭ ‬الصناعيين‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬

واحتوت‭ ‬الموسوعة‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬أسر‭ ‬الشخصيّات‭ ‬السياسية‭ ‬والوطنية‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الوزارات‭ ‬والوزراء،‭ ‬والمدراء‭ ‬العامين‭ ‬ومدراء‭ ‬المصارف‭ ‬والموظّفين‭ ‬والمحاسبين‭ ‬والمدققين،‭ ‬والضبّاط‭ ‬القادة‭ ‬والآمرون‭ ‬وضباط‭ ‬الصف‭ ‬والجنود‭ ‬والشهداء‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬العثمانية‭ (‬السفر‭ ‬برلك‭) ‬والحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ (‬1917-1920‭) ‬وحركة‭ ‬رشيد‭ ‬عالي‭ ‬الكيلاني‭ ‬1941‭ ‬وحرب‭ ‬فلسطين‭ ‬1948‭ ‬وحزيران‭ ‬1967‭ ‬وتشرين‭ ‬1973‭ ‬وحرب‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ (‬1980-1988‭)‬‭ ‬وحرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭ (‬1990-1991‭)‬،‭ ‬وأساتذة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬التدريسيين‭ ‬وحملة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬ودرجة‭ ‬أستاذ‭ ‬دكتور‭ ‬أو‭ (‬اﻟﭙروفيسور‭)‬،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجامعات‭ ‬وعمداء‭ ‬الكليّات،‭ ‬والمثقّفون‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬ومن‭ ‬سبقهم‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬والقضاة‭ ‬والمحامين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والموظّفين‭ ‬والمعلمين‭ ‬والمدرسين‭ ‬والمدراء‭ ‬والمشرفين‭ ‬التربويين‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهم‭ ‬سيدات‭ ‬فاضلات‭ ‬توثّق‭ ‬أسماءهن‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ومن‭ ‬الأدباء‭ ‬والشعراء‭ ‬والفنانين‭ ‬في‭ ‬الغناء‭ ‬وقراءة‭ ‬المقام‭ ‬والرسم‭ ‬والتمثيل‭ ‬والنحت‭ ‬والخط‭ ‬والزخرفة،‭ ‬والشخصيّات‭ ‬التراثية‭ ‬والفتوّات‭ ‬والرياضيين‭. ‬وإني‭ ‬أعتذر‭ ‬لعدم‭ ‬ذكر‭ ‬بعضهم‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والأعلام‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬ما‭ ‬تتطلب‭ ‬كتابة‭ ‬صفحات‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬خصصت‭ ‬فيه‭ ‬أسطر‭ ‬محدودة‭ ‬لكل‭ ‬أسرة‭ ‬وهي‭ ‬5‭ ‬أسطر‭ (‬A4‭) ‬للصغيرة‭ ‬و10‭ ‬أسطر‭ ‬للكبيرة‭. ‬كما‭ ‬أخص‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬الموصل‭ ‬الفاضلات‭ ‬اللواتي‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬أسماءهنّ‭ ‬في‭ ‬الموسوعة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تزويد‭ ‬ذويهنّ‭ ‬لي‭ ‬بالأسماء‭. ‬رتّبتُ‭ ‬صفحات‭ ‬الموسوعة‭ ‬البالغة‭ (‬600‭) ‬صفحة‭ ‬تبعاً‭ ‬للأحرف‭ ‬الأبجدية‭ ‬كي‭ ‬أضمن‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬التسلسل‭ ‬لجميع‭ ‬العشائر‭ ‬والأسر‭ ‬دون‭ ‬تفضيل‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأخرى،‭ ‬وابتدأت‭ ‬بصفحات‭ ‬خصصتها‭ ‬للأسر‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ (‬المستقلّة‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬قصدت‭ ‬بهذه‭ ‬التسمية‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬عشيرة‭ ‬معينة‭ ‬إذ‭ ‬يقولون‭ ‬عند‭ ‬سؤالهم‭: (‬نحن‭ ‬الأسرة‭ ‬الفلانية‭ … ‬ولا‭ ‬نرتبط‭ ‬بعشيرة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬الأسر‭ ‬المفردة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لعشيرة‭ ‬ولكنها‭ ‬وحيدة‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تشغل‭ ‬صفحة‭ ‬خاصة‭ ‬تزيد‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الموسوعة‭. ‬ثم‭ ‬اتبعتُ‭ ‬الأسلوب‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬التسلسل‭ ‬ضمن‭ ‬صفحات‭ ‬العشائر‭ ‬أي‭ ‬حسب‭ ‬الأحرف‭ ‬الأبجدية‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬لأحد‭. ‬واحتوت‭ ‬معلومات‭ ‬كل‭ ‬أسرة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬عرفت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وأي‭ ‬لقب‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬وجد،‭ ‬واسم‭ ‬الجد‭ ‬الثلاثي‭ ‬أو‭ ‬الرباعي‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تحتفظ‭ ‬به‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬صحيحة‭ ‬لا‭ ‬موضوعة،‭ ‬واسم‭ ‬المحلّة‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬سكنها‭ ‬الأجداد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة‭ ‬ضمن‭ ‬السور،‭ ‬ثم‭ ‬أسماء‭ ‬ومهن‭ ‬وجهاء‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬المتوفين‭ ‬أولاً‭ ‬والأحياء‭ ‬ثانياً‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬مهنهم‭ ‬أو‭ ‬وظائفهم‭ ‬وبخاصة‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬تميزوا‭ ‬بمهن‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى‭ ‬عرفوا‭ ‬بها‭ ‬ضمن‭ ‬المدينة‭. ‬وختمت‭ ‬الموسوعة‭ ‬بجملة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والاستنتاجات‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬بها‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬إعدادها،‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تفيد‭ ‬القراء‭ ‬الأعزاء‭ ‬وأهل‭ ‬مدينتي‭ ‬الكرام‭ ‬والباحثين‭ ‬الأفاضل‭. ‬لقد‭ ‬بذلتُ‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬محلاّت‭ ‬المدينة‭ ‬المتباعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬والأمنية،‭ ‬وقد‭ ‬شاركني‭ ‬جمع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والمعارفالكرام‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وأبدى‭ ‬أرباب‭ ‬الأسر‭ ‬ومثقفوهم‭ ‬الأفاضل‭ ‬تعاوناً‭ ‬تاماً‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬طلبته‭ ‬منهم‭ ‬بترحيب‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التمنّع‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬الموصلي‭ ‬عند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬نسبه،‭ ‬وإني‭ ‬أشكر‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬الطيبة‭ ‬والشعور‭ ‬الأخوي‭ ‬الكريم‭. ‬وأعانني‭ ‬الانترنت‭ ‬والفيس‭ ‬بوك‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬وأبناء‭ ‬الأسر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وفي‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬أجابني‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬مشكوراّ‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وأجاب‭ ‬آخرون‭ ‬بعد‭ ‬كتابات‭ ‬وتأكيدات‭ ‬مملّة،‭ ‬وإني‭ ‬أعذرهم‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬جاهزة‭ ‬لديهم،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المعلومات‭ ‬كثيرة‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭. ‬وليعلم‭ ‬القارئ‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬عناوين‭ ‬وأسماء‭ ‬كبار‭ ‬كلّ‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الكتب‭ ‬والمصادر‭ ‬والوثائق‭ ‬ومنها‭ ‬كتب‭ ‬الأعلام‭ ‬والشخصيّات‭ ‬الموصلية‭ ‬كافة‭ ‬والكتب‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الموصل‭ ‬ومحلاّتها‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وما‭ ‬قبله‭ ‬والجرائد‭ ‬والمجلات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬وأشجار‭ ‬النسب‭ ‬القديمة‭ ‬والوثائق‭ ‬العثمانية‭ ‬والإجازات‭ ‬العلمية‭ ‬لرجال‭ ‬الدين‭ ‬وسجلات‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬والبلدية‭ ‬والمحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كتبي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الموسوعة‭ ‬مثل‭: (‬أٍسماء‭ ‬وألقاب‭ ‬موصلية‭) ‬و‭(‬جادة‭ ‬باب‭ ‬ﻠﮕش‭) ‬و‭(‬محلّة‭ ‬الباب‭ ‬الجديد‭) ‬و‭(‬العبيد‭ ‬في‭ ‬الموصل‭). ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬ولافتات‭ ‬الحزن‭ ‬السوداء‭ ‬ولافتات‭ ‬أصحاب‭ ‬المهن‭ ‬كافة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬أسرة‭ ‬العلم‭ ‬بجولات‭ ‬ميدانية‭. ‬وفي‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬قد‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬العلم‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬ما‭ ‬واسم‭ ‬والده‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬آخر‭ ‬وجدّه‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬ثالث،‭ ‬وكذلك‭ ‬اسم‭ ‬عشيرته‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرته‭ ‬مما‭ ‬يتعذّر‭ ‬إدراج‭ ‬الهوامش‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬أسطر‭ ‬المعلومات‭ ‬نفسها‭ ‬واكتفيت‭ ‬بذكر‭ ‬المصادر‭ ‬والمراجع‭ ‬والوثائق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسوعة‭.‬

وأحبّ‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬إلى‭ ‬أني‭ ‬قد‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬تدوين‭ ‬أنساب‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الموسوعة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭: (‬إن‭ ‬الناس‭ ‬مأمونون‭ ‬على‭ ‬أنسابهم‭) ‬وقدمت‭ ‬التوثيق‭ ‬على‭ ‬التشكيك‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬الأنساب‭ ‬من‭ ‬الكبائر‭ ‬التي‭ ‬نهى‭ ‬الرسول‭ (‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭) ‬عنها،‭ ‬لذا‭ ‬فاني‭ ‬أتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المشككين‭ ‬بسؤالي‭: ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬شعوركم‭ ‬وحالكم‭ ‬إذا‭ ‬طعن‭ ‬في‭ ‬نسبكم‭ ‬؟‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬أنساب‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬المطعون‭ ‬في‭ ‬نسبه‭. ‬وأعود‭ ‬للتذكير‭ ‬بما‭ ‬كنت‭ ‬أؤكد‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كتاباتي‭ ‬دائماً‭: ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬إرجاع‭ ‬القبائل‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬أصولها‭ ‬وأجدادها‭ ‬الأوائل‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مدونات‭ ‬قديمة‭ ‬تربط‭ ‬الماضي‭ ‬بالحاضر‭. ‬وهذا‭ ‬القول‭ ‬لأساتذة‭ ‬اجتماع‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬موطن‭ ‬العرب‭ ‬والقبائل‭ ‬منهم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬العبودي‭ ‬صاحب‭ ‬كتاب‭ (‬معجم‭ ‬جغرافية‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭) ‬وأيده‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬الجاسر‭ ‬والكاتب‭ ‬أحمد‭ ‬وصفي‭ ‬زكريا‭ ‬صاحب‭ ‬كتاب‭ (‬عشائر‭ ‬الشام‭). ‬وسأزيد‭ ‬ذلك‭ ‬توضيحاً‭ ‬في‭ (‬الملاحظات‭ ‬والاستنتاجات‭). ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬بعملي‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬للمكتبة‭ ‬الموصلية‭ ‬كتاباً‭ ‬مهماً‭ ‬تفتقر‭ ‬إليه،‭ ‬وقدمت‭ ‬لمدينتي‭ ‬وأبنائها‭ ‬سجلاً‭ ‬تاريخياً‭ ‬يوثق‭ ‬نسب‭ ‬أعلامها‭ ‬وأسرها‭ ‬العريقة،‭ ‬ومادة‭ ‬غنية‭ ‬للباحثين‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬المجتمع‭ ‬الموصلي‭.‬