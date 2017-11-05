اعتقال‭ ‬أمراء‭ ‬ووزراء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة

الملك‭ ‬سلمان‭ ‬يبلغ‭ ‬ترامب‭ ‬بالتطورات‭ ..‬والرياض‭:‬لا‭ ‬معاملة‭ ‬خاصة‭ ‬للموقوفين‭ ‬بسبب‭ ‬مناصبهم

الرياض‭ -‬بيروت‭ -‬الزمان

‭ ‬أوقف‭ ‬11‭ ‬أميرا‭ ‬وعشرات‭ ‬الوزراء‭ ‬الحاليين‭ ‬والسابقين‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬الشاب‭ ‬بتعزيز‭ ‬سلطته‭. ‬فيما‭ ‬عمت‭ ‬الفوضى‭ ‬اوساط‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬لبنانية‭ ‬كبرى‭ ‬واخرى‭ ‬سعودية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأقطاب‭ ‬المال‭ ‬والنفوذ‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الذين‭ ‬ضربهم‭ ‬سيف‭ ‬ملاحقة‭ ‬الفساد‭. ‬

و‭ ‬اجرى‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬بالرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬احداث‭ ‬سياسة‭ ‬وامنية‭ ‬شهدتها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الاحد‭. ‬وبحسب‭ ‬الوكالة،‭ ‬فقد‭ ‬ناقش‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬وترامب‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬الملك‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬الرياض‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬نيويورك‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وقتل‭ ‬فيه‭ ‬ثمانية‭ ‬اشخاص‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دهس‭. ‬وجاء‭ ‬الاتصال‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬امني‭ ‬وسياسي‭ ‬مليء‭ ‬بالاحداث‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بدأ‭ ‬مع‭ ‬اعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬حاملا‭ ‬على‭ ‬ايران،‭ ‬الخصم‭ ‬الاكبر‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أوقفوا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬لن‭ ‬يتلقوا‭ ‬معاملة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬مناصبهم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬تأكيد‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬توقيفات‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬المعجب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬يملكون‭ ‬الحقوق‭ ‬ذاتها‭ ‬والمعاملة‭ ‬ذاتها‭ ‬كأي‭ ‬مواطن‭ ‬سعودي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬منصب‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬موقعه‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬العدالة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬سعودية،‭ ‬أوقف‭ ‬11‭ ‬أميرا‭ ‬وعشرات‭ ‬الوزراء‭ ‬الحاليين‭ ‬والسابقين‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بتعزيز‭ ‬سلطته‭. ‬وجرت‭ ‬الحملة‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬لجنة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أسند‭ ‬رئاستها‭ ‬الى‭ ‬نجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬فقضت‭ ‬بتوقيف‭ ‬الامراء‭ ‬والوزراء‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬بدأت‭ ‬عملها‭ ‬‮«‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬سعي‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬الى‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‮»‬‭. ‬كما‭ ‬صدرت‭ ‬أوامر‭ ‬ملكية‭ ‬بإعفاء‭ ‬وزير‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬وإحالة‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬واس‭. ‬وجرت‭ ‬الحملة‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬لجنة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أسند‭ ‬رئاستها‭ ‬الى‭ ‬نجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬فقضت‭ ‬بتوقيف‭ ‬11‭ ‬أميرا‭ ‬واربعة‭ ‬وزراء‭ ‬حاليين‭ ‬وعشرات‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬ذات‭ ‬الرساميل‭ ‬السعودية‭. ‬وأصدر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬أمراً‭ ‬ملكياً‭ ‬قضى‭ ‬‮«‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬عليا‭ ‬برئاسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وعضوية‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬والتحقيق،‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ورئيس‭ ‬ديوان‭ ‬المراقبة‭ ‬العامة،‭ ‬والنائب‭ ‬العام،‭ ‬ورئيس‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬نشرت‭ ‬نصه‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ (‬واس‭) ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬مكلفة‭ ‬‮«‬حصر‭ ‬المخالفات‭ ‬والجرائم‭ ‬والأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬وادت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬123‭ ‬شخصا‭ ‬وتشريد‭ ‬الالاف‭. ‬ومنح‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬اللجنة‭ ‬صلاحيات‭ ‬‮«‬التحقيق،‭ ‬وإصدار‭ ‬أوامر‭ ‬القبض،‭ ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬السفر،‭ ‬وكشف‭ ‬الحسابات‭ ‬والمحافظ‭ ‬وتجميدها،‭ ‬وتتبع‭ ‬الأموال‭ ‬والأصول‭ ‬ومنع‭ ‬نقلها‭ ‬أو‭ ‬تحويلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬صفتها،‭ ‬ولها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬تراها‭ ‬حتى‭ ‬تتم‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‮»‬‭. ‬وعلقت‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بالسعودية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬وأقال‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بموجب‭ ‬أوامر‭ ‬ملكية‭ ‬وزير‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬الأمير‭ ‬متعب‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وعيّن‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عياف‭ ‬آل‭ ‬مقرن،‭ ‬كما‭ ‬أعفى‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬عادل‭ ‬فقيه‭ ‬وعين‭ ‬مكانه‭ ‬محمد‭ ‬التويجري،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬واس‭. ‬كذلك‭ ‬اصدر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬امرا‭ ‬ملكيا‭ ‬قضى‭ ‬بإنهاء‭ ‬خدمة‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬السلطان‭ ‬بإحالته‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد،‭ ‬وترقية‭ ‬اللواء‭ ‬البحري‭ ‬الركن‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغفيلي‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬فريق‭ ‬ركن‭ ‬وتعيينه‭ ‬قائداً‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭. ‬وافادت‭ ‬مواقع‭ ‬الكترونية‭ ‬سعودية‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الموقوفين‭ ‬الأمير‭ ‬الملياردير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التأكيد‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬بيكر‭ ‬بجامعة‭ ‬رايس‭ ‬الأميركية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬نطاق‭ ‬ومدى‭ ‬هذه‭ ‬الاعتقالات‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهما‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬تأكّد‭ ‬اعتقال‭ ‬الامير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬فسيشكل‭ ‬ذلك‭ ‬موجة‭ ‬صدمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الداخلي‭ ‬وفي‭ ‬عالم‭ ‬الاعمال‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

التصدي‭ ‬للمعارضة‭ ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬منعت‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬من‭ ‬الاقلاع‭ ‬وذلك‭ ‬منعا‭ ‬لمغادرة‭ ‬شخصيات‭ ‬الاراضي‭ ‬السعودية‭.‬‭ ‬يعمل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬احكام‭ ‬قبضته‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يرى‭ ‬محللون،‭ ‬عبر‭ ‬استراتيجية‭ ‬مزدوجة‭: ‬التصدي‭ ‬لاي‭ ‬معارضة،‭ ‬واستقطاب‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ ‬الى‭ ‬حلقة‭ ‬طموحاته‭. ‬واتخذ‭ ‬الامير‭ ‬الثلاثيني‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬اجراءات‭ ‬سياسية‭ ‬وامنية‭ ‬عديدة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬نفوذه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوج‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ملكا‭ ‬خلفا‭ ‬لوالده‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ (‬81‭ ‬عاما‭). ‬وتعهد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بقيادة‭ ‬مملكة‭ ‬معتدلة‭ ‬ومتحررة‭ ‬من‭ ‬الافكار‭ ‬المتشددة،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬جريئة‭ ‬شكلت‭ ‬هجوما‭ ‬عنيفا‭ ‬ونادرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الافكار‭ ‬المتشددة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬بوادر‭ ‬انفتاح‭ ‬اجتماعي‭. ‬ وقال‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬متحدثا‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فقط‭ ‬نعود‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬عليه،‭ ‬الاسلام‭ ‬الوسطي‭ ‬المعتدل‭ ‬المنفتح‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الاديان‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬التقاليد‭ ‬والشعوب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنة،‭ ‬وبكل‭ ‬صراحة‭ ‬لن‭ ‬نضيع‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬أفكار‭ ‬مدمرة،‭ ‬سوف‭ ‬ندمرها‭ ‬اليوم‭ ‬وفورا‮»‬

وتسارعت‭ ‬بوادر‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬بروز‭ ‬دور‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬وليا‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭. ‬وفي‭ ‬2016،‭ ‬اعلن‭ ‬الامير‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬2030‮»‬‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المرتهن‭ ‬للنفط‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والترفيه،‭ ‬وعلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬اتخذت‭ ‬السعودية‭ ‬مؤخرا‭ ‬خطوة‭ ‬تاريخية‭ ‬إذ‭ ‬سمحت‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬وألمحت‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬السماح‭ ‬باعادة‭ ‬فتح‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬قريبا،‭ ‬كما‭ ‬أعادت‭ ‬بعض‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وعلى‭ ‬شاشة‭ ‬القناة‭ ‬الرسمية‭ ‬الثقافية‭.‬

وشهدت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حملة‭ ‬توقيفات‭ ‬شملت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬بارزون‭ ‬وشخصيات‭ ‬معروفة‭.‬

ورأى‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الموقوفين‭ ‬معارضون‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬المتشددة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬السعودية‭ ‬حاليا،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالازمة‭ ‬مع‭ ‬الجارة‭ ‬قطر،‭ ‬بينما‭ ‬ان‭ ‬بعضهم‭ ‬الاخر‭ ‬ينظر‭ ‬بريبة‭ ‬الى‭ ‬الاصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬الامير‭ ‬محمد،‭ ‬وبينها‭ ‬تخصيص‭ ‬قطاعات‭ ‬عامة‭ ‬وتقليل‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭.‬