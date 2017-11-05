واقعة اغتصاب أطفال مدرسة النزهة تفجر جدلاً برلمانياً حول التحرش بالمدارس المصرية

القاهرة – مصطفى عمارة
فجرت واقعة اتهام مدير المدرسة المصرية الجديدة للغات الكائنة بمنطقة النزهة بشرى المراغى باغتصاب عدد من اطفال المدرسة من قبل اهالي اطفال المدرسه قضية اغتصاب الاطفال داخل المدارس خاصة انها لم تكن الواقعة الاولى حيث سبقتها وقائع مماثلة فى عدد من المدارس .
وفى اول رد فعل على تلك الحادثة طالب عدد من اعضاء البرلمان بفتح تحقيق برلمانى فى القضيه واكدوا انهم سوف يجمعون توقيعات لتقديمها الى وزير التربيه والتعليم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
فيما اكد جمال شيحه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات خاصة للزمان ان وقائع تعرض بعض تلاميذ المدارس للتحرش والاغتصاب لاتخص الوزير او البرلمان ولكن حلها يأتى من خلال تطبيق القانون وتوقيع اقصى عقوبة على المتحرش ،ولم تقتصر عملية التحرش على المدارس بل امتدت الى الجامعات حيث اظهرت الاحصائيات انه على مدار 3 اعوام شهدت الجامعات المصريه 17 واقعة تحرش جنسى من قبل اساتذة الجامعات للطالبات مابين الابتزاز الجنسى الى الاغتصاب .
وفى محاولة للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة اكد احمد حنفى مسؤول نجدة الطفل فى المجلس القومى للطفوله ان المجلس قدم برامج للاطفال لتوعيتهم بالانتهاكات الجنسيه سواء من زملائهم او اقربائهم وكشف حفنى على ان 70 % من حالات التحرش تكون بفتيات و 30 % للذكور اما المتحرشون فتبلغ نسبتهم 75 % من مسئولون عن العمليه التعليميه مابين مدرس او عامل او ادارى ونسبة 25 % طلاب مع بعضهم البعض الا ان نسبة الذكور اعلى من نسبة الاناث واضح ان محاسبة المدرس لاتكون الا من خلال بلاغ رسمى امام النيابة وليس مجرد شكوى بالمدرسة او الاداره التعليميه مضيفا انه من الامور السلبية ان الطفل الذى يتعرض للتحرش يتم نقله بسياره شرطه الى مصلحة الطب الشرعى وسط المجرمين وهو مايحطم نفسيته واضافت داليا فكرى مؤسسة مبادرة صرخة ضد التحرش للاطفال انها فكرت فى تلك المبادرة بعد تعرض ابنها للتحرش من طالب زمليه وانها قدمت وزميلتها عزه عبد الفتاح عدة نصائح منها عدم تعذيب الطفل وشرح كيفية تعامله مع هذه المواقف فيما دعت انتصار السعيد مديرة مركز القاهره للتنمية والقانون الى ضرورة تقييم اعضاء هيئة التدريس نفسيا والتخلص من العناصر المنحرفه داخل المدارس والجامعات .