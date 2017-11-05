واقعة اغتصاب أطفال مدرسة النزهة تفجر جدلاً برلمانياً حول التحرش بالمدارس المصرية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فجرت‭ ‬واقعة‭ ‬اتهام‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬المصرية‭ ‬الجديدة‭ ‬للغات‭ ‬الكائنة‭ ‬بمنطقة‭ ‬النزهة‭ ‬بشرى‭ ‬المراغى‭ ‬باغتصاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اطفال‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اهالي‭ ‬اطفال‭ ‬المدرسه‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭ ‬الاطفال‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬خاصة‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الواقعة‭ ‬الاولى‭ ‬حيث‭ ‬سبقتها‭ ‬وقائع‭ ‬مماثلة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ .‬

وفى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانى‭ ‬فى‭ ‬القضيه‭ ‬واكدوا‭ ‬انهم‭ ‬سوف‭ ‬يجمعون‭ ‬توقيعات‭ ‬لتقديمها‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬التربيه‭ ‬والتعليم‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬جمال‭ ‬شيحه‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمى‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬وقائع‭ ‬تعرض‭ ‬بعض‭ ‬تلاميذ‭ ‬المدارس‭ ‬للتحرش‭ ‬والاغتصاب‭ ‬لاتخص‭ ‬الوزير‭ ‬او‭ ‬البرلمان‭ ‬ولكن‭ ‬حلها‭ ‬يأتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وتوقيع‭ ‬اقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬المتحرش‭ ‬،ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬عملية‭ ‬التحرش‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬الى‭ ‬الجامعات‭ ‬حيث‭ ‬اظهرت‭ ‬الاحصائيات‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬اعوام‭ ‬شهدت‭ ‬الجامعات‭ ‬المصريه‭ ‬17‭ ‬واقعة‭ ‬تحرش‭ ‬جنسى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اساتذة‭ ‬الجامعات‭ ‬للطالبات‭ ‬مابين‭ ‬الابتزاز‭ ‬الجنسى‭ ‬الى‭ ‬الاغتصاب‭ .‬

وفى‭ ‬محاولة‭ ‬للتصدي‭ ‬لتلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة‭ ‬اكد‭ ‬احمد‭ ‬حنفى‭ ‬مسؤول‭ ‬نجدة‭ ‬الطفل‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬القومى‭ ‬للطفوله‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬قدم‭ ‬برامج‭ ‬للاطفال‭ ‬لتوعيتهم‭ ‬بالانتهاكات‭ ‬الجنسيه‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬زملائهم‭ ‬او‭ ‬اقربائهم‭ ‬وكشف‭ ‬حفنى‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬70‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬التحرش‭ ‬تكون‭ ‬بفتيات‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬‭%‬‭ ‬للذكور‭ ‬اما‭ ‬المتحرشون‭ ‬فتبلغ‭ ‬نسبتهم‭ ‬75‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬مسئولون‭ ‬عن‭ ‬العمليه‭ ‬التعليميه‭ ‬مابين‭ ‬مدرس‭ ‬او‭ ‬عامل‭ ‬او‭ ‬ادارى‭ ‬ونسبة‭ ‬25‭ ‬‭%‬‭ ‬طلاب‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الذكور‭ ‬اعلى‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الاناث‭ ‬واضح‭ ‬ان‭ ‬محاسبة‭ ‬المدرس‭ ‬لاتكون‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بلاغ‭ ‬رسمى‭ ‬امام‭ ‬النيابة‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬شكوى‭ ‬بالمدرسة‭ ‬او‭ ‬الاداره‭ ‬التعليميه‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬السلبية‭ ‬ان‭ ‬الطفل‭ ‬الذى‭ ‬يتعرض‭ ‬للتحرش‭ ‬يتم‭ ‬نقله‭ ‬بسياره‭ ‬شرطه‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعى‭ ‬وسط‭ ‬المجرمين‭ ‬وهو‭ ‬مايحطم‭ ‬نفسيته‭ ‬واضافت‭ ‬داليا‭ ‬فكرى‭ ‬مؤسسة‭ ‬مبادرة‭ ‬صرخة‭ ‬ضد‭ ‬التحرش‭ ‬للاطفال‭ ‬انها‭ ‬فكرت‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬ابنها‭ ‬للتحرش‭ ‬من‭ ‬طالب‭ ‬زمليه‭ ‬وانها‭ ‬قدمت‭ ‬وزميلتها‭ ‬عزه‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬عدة‭ ‬نصائح‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬تعذيب‭ ‬الطفل‭ ‬وشرح‭ ‬كيفية‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬انتصار‭ ‬السعيد‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬القاهره‭ ‬للتنمية‭ ‬والقانون‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تقييم‭ ‬اعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬نفسيا‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المنحرفه‭ ‬داخل‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ .‬