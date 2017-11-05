ستة قتلى بهجوم انتحاري ضد سرايا السلام وحسينية وسط كركوك

كركوك‭ – ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬‮«‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تفجيرين،‭ ‬بينهما‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬الأول‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬يقودها‭ ‬انتحاري،‭ ‬والثاني‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬لحزامه‭ ‬الناسف‮»‬‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أطلس‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬

ويضم‭ ‬شارع‭ ‬أطلس‭ ‬مباني‭ ‬حكومية‭ ‬ومقارا‭ ‬سابقة‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح،‭ ‬وقع‭ ‬‮«‬قرب‭ ‬المقر‭ ‬السابق‭ ‬لقيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬والذي‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬فصيل‭ ‬عسكري‭ ‬تابع‭ ‬لرجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬ويشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭.‬

وبدت‭ ‬الأضرار‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حسينية‭ ‬تابعة‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭. ‬وكانت‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬التوتر‭ ‬السائد‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬بعيد‭ ‬إجراء‭ ‬الإقليم‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ضد‭ ‬رغبة‭ ‬بغداد‭ ‬ودول‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬أيام،‭ ‬سيطرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬حيث‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتبنى‭ ‬اعتداءات‭ ‬مماثلة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عملية‭ ‬دحر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد،‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭.‬