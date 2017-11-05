اشتباكات واحتجاز رهائن في هجوم لداعش على مقر أمني بعدن

عدن‭- ‬الزمان‭ ‬

تحتجز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬اليمنية‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بعدما‭ ‬هاجمت‭ ‬مقرا‭ ‬امنيا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المؤقتة‭ ‬للسلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬وقتلت‭ ‬ثمانية‭ ‬عناصر‭ ‬امن‭ ‬بينهم‭ ‬شرطيتان‭ ‬جرى‭ ‬اعدامهما‭ ‬بالرصاص‭. ‬وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الهجوم‭ ‬ضد‭ ‬مقر‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬عدن‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬انتحاريا‭ ‬يمنيا‭ ‬فجر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المقر،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬مسلحون‭ ‬اخرون‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬بمهاجمة‭ ‬المبنى‭. ‬وتتعرض‭ ‬معسكرات‭ ‬ومواقع‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طائرات‭ ‬اميركية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭. ‬كما‭ ‬يتعرض‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬الى‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬تقودها‭ ‬قوات‭ ‬نخبة‭ ‬مدربة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬القوات‭ ‬الاماراتية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬عناصر‭ ‬الجماعة‭ ‬المتطرفة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬معاقلها‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬انتحاريا‭ ‬يقود‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬فجر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقدم‭ ‬موكب‭ ‬مدير‭ ‬أمن‭ ‬عدن‭ ‬العميد‭ ‬شلال‭ ‬شايع،‭ ‬أثناء‭ ‬دخوله‭ ‬مقر‭ ‬عمله،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭. ‬وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬الامنية‭ ‬ذاتها‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬يمنيين‭ ‬وجرح‭ ‬اخرين‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬عقب‭ ‬العملية‭ ‬الانتحارية‭ ‬تعرض‭ ‬المبنى‭ ‬والموكب‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬تمركزوا‭ ‬فوق‭ ‬أسطح‭ ‬مبان‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث‭.‬

واستمرت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬لساعات‭ ‬فيما‭ ‬دفعت‭ ‬ادارة‭ ‬أمن‭ ‬عدن‭ ‬بتعزيزات‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬جبل‭ ‬حديد‭ ‬لتطهير‭ ‬المباني‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مبنى‭ ‬ادارة‭ ‬المباحث‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الاشتباكات‭. ‬وفي‭ ‬داخل‭ ‬المبنى،‭ ‬قام‭ ‬المسلحون‭ ‬بأخذ‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬عددهم‭ ‬بعد‭ ‬رهائن،‭ ‬بينهم‭ ‬شرطيتان‭ ‬قاموا‭ ‬باعدامهما‭ ‬بالرصاص،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحرروا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬ذاته‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الاشتباكات‭ ‬مستمرة‭ ‬بحسب‭ ‬هذه‭ ‬المصادر،‭ ‬بينما‭ ‬يحتز‭ ‬المهاجون‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭. ‬والعميد‭ ‬شايع‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬ومدعوم‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ويعتبر‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬لتنظيمي‭ ‬داعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬اللذين‭ ‬حاولا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬استهداف‭ ‬موكبه،‭ ‬منذ‭ ‬استعادة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2015‭. ‬وشنت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بقيادة‭ ‬العميد‭ ‬شايع‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬هجمات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬يشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وسقطت‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المتمردين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬مناصري‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وخلّف‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬8650‭ ‬قتيلا‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬الف‭ ‬جريح‭ ‬بحسب‭ ‬ارقام‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬تسبّب‭ ‬بانهيار‭ ‬النظام‭ ‬الصحي،‭ ‬وتوقف‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬عن‭ ‬استقبال‭ ‬الطلاب،‭ ‬وانتشار‭ ‬مرض‭ ‬الكوليرا،‭ ‬وأزمة‭ ‬غذائية‭ ‬كبرى‭. ‬وينتشر‭ ‬المسلحون‭ ‬التابعون‭ ‬للقاعدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬عقدين،‭ ‬واغتنموا‭ ‬الفوضى‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواقعهم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬المدربة‭ ‬اماراتيا‭ ‬استعادت‭ ‬معاقل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بينما‭ ‬قصفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الاميركية‭ ‬معسكرات‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬ووقع‭ ‬هجوما‭ ‬اليوم‭ ‬بعيد‭ ‬تطور‭ ‬امني‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والسعودية،‭ ‬بعدما‭ ‬استهدف‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اعتراضه‭ ‬في‭ ‬الجو،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬شظايا‭ ‬منه‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬المطار‭. ‬والأحد‭ ‬اتهم‭ ‬الحوثيون‭ ‬الطائرات‭ ‬السعودية‭ ‬بشن‭ ‬غارات‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬بينها‭ ‬ساحة‭ ‬السبعين‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تنظم‭ ‬فيها‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الكبرى،‭ ‬ومقر‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭.‬