مفاجأة طبية:نمط الغذاء السيء بريء من انسداد الشرايين

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

يتداول‭ ‬الوسط‭ ‬الطبي‭ ‬مفاجأة‭ ‬مثيرة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬بحوث‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تراكم‭ ‬جزيئات‭ ‬الدهون‭ ‬واللويحات‭ (‬وهي‭ ‬تجمع‭ ‬محدد‭ ‬باللون‭ ‬الأصفر‭ ‬للكولسترول‭ ‬تحت‭ ‬الجلد،‭ ‬عادةً‭ ‬تكون‭ ‬حول‭ ‬الجفن،‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬ضار‭) ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انسداد‭ ‬الشرايين،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأزمات‭ ‬قلبية‭ ‬وسكتات‭ ‬دماغية،‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬بكتيريا‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬الفم‭ ‬والأمعاء،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬النمط‭ ‬الغذائي‭ ‬الخاطئ‭.‬

قال‭ ‬الباحثون‭ ‬بجامعة‭ ‬كونيتيكت‭ – ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أبحاثهم‭ ‬المنشورة‭ ‬بمجلة‭ ‬‮«‬أبحاث‭ ‬الدهون‮»‬‭ – ‬إن‭ ‬النتيجة‭ ‬قد‭ ‬تفسر‭ ‬سبب‭ ‬ارتباط‭ ‬مرض‭ ‬اللثة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬بتصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬تشكل‭ ‬فيها‭ ‬جزيئات‭ ‬الدهون‭ ‬والكالسيوم‭ ‬والكوليسترول‭ ‬والمركبات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬لويحات‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬الداخلية‭ ‬للشرايين‭.. ‬فإن‭ ‬تراكم‭ ‬اللويحات‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬وتقييد‭ ‬التدفق‭ ‬الطبيعي‭ ‬للدم‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الأكسجين‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬والأنسجة‭ ‬الحيوية،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبة‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬الخطيرة،‭ ‬بل‭ ‬والموت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬فيه‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬ترسب‭ ‬وتعلق‭ ‬الدهون‭ ‬واللويحات‭ ‬على‭ ‬بطانة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وتغذية‭ ‬الرواسب‭ ‬الدهنية‭ ‬وتكاثرها،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الالتهاب‭ ‬وزيادة‭ ‬سمك‭ ‬العضلات‭ ‬الملساء‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬الشرايين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللويحات‭ ‬ونمو‭ ‬أخرى‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أثيروم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ – ‬وفقا‭ ‬للاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ – ‬أن‭ ‬الجزيئات‭ ‬الدهنية‭ ‬أو‭ ‬الدهون‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬جراء‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬عالية‭ ‬الدهون‭ ‬والكوليسترول،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الحال‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ليس‭ ‬الصورة‭ ‬بأكملها‭ ‬فهناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالدهون‭ ‬والكوليسترول‭ ‬لا‭ ‬يصابون‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭.‬

وقام‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬بتحليل‭ ‬الأورام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬عولجوا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ووجدوا‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬توقيعات‭ ‬كيميائية‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬تطابق‭ ‬جزيئات‭ ‬الدهون‭ ‬التي‭ ‬أدلها‭ ‬بها‭ ‬البكتيريا‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬باكتيروديتس‮»‬‭ ‬البكتيرية‭.. ‬وتجعل‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬البكتيريا،‭ ‬الدهون‭ ‬المحملة‭ ‬بالأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬بالترسب‭ ‬على‭ ‬الشرايين‭.‬

ويشير‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬ربما‭ ‬يسبب‭ ‬الالتهاب‭ ‬لأنه‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الرواسب‭ ‬الدهنية‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬الشريان،‭ ‬فإنه‭ ‬يعترف‭ ‬بأن‭ ‬الدهون‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إنساني،‭ ‬لتقوم‭ ‬البكتيريا‭ ‬بترسبها‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الشرايين،‭ ‬كما‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إنزيما‭ ‬يكسر‭ ‬الدهون‭ ‬البكتيرية‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬البدء‭ ‬تعزز‭ ‬الالتهاب‭.‬