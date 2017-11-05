إقامة رسمية لروبوت في حي ياباني

لندن – الزمان: حصل روبوت افتراضي يأخذ شكل صبي في السابعة من العمر السبت على الصفة الرسمية لمقيم في حي مركزي في طوكيو. ولا وجود فعليا لهذا الروبوت الذي يدعى «ميراي» (أي المستقبل)، لكن ذكاءه الاصطناعي يسمح له بالتحادث مع البشر كتابيا عبر خدمة الدردشة «لاين». وقرر حي شيبويا الراقي أن يجعله من المقيمين الرسميين فيه تحت اسم شيبويا ميراي، ليصبح بالتالي أول روبوت في اليابان يحصل على هوية حقيقية. وبالإضافة للدردشة، يحب ميراي التقاط الصور وتعديل تلك التي يحصل عليها من مخاطبيه. وأوضح مسؤول محلي أن من شأن هذا الروبوت أن يساعد على التعريف بالحي ويتيح للسكان التواصل مع السلطات.