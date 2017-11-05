إقامة رسمية لروبوت في حي ياباني

لندن‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬حصل‭ ‬روبوت‭ ‬افتراضي‭ ‬يأخذ‭ ‬شكل‭ ‬صبي‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الصفة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمقيم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬مركزي‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭. ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬فعليا‭ ‬لهذا‭ ‬الروبوت‭ ‬الذي‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬ميراي‮»‬‭ (‬أي‭ ‬المستقبل‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذكاءه‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالتحادث‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬كتابيا‭ ‬عبر‭ ‬خدمة‭ ‬الدردشة‭ ‬‮«‬لاين‮»‬‭. ‬وقرر‭ ‬حي‭ ‬شيبويا‭ ‬الراقي‭ ‬أن‭ ‬يجعله‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬الرسميين‭ ‬فيه‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬شيبويا‭ ‬ميراي،‭ ‬ليصبح‭ ‬بالتالي‭ ‬أول‭ ‬روبوت‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬حقيقية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬للدردشة،‭ ‬يحب‭ ‬ميراي‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬وتعديل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مخاطبيه‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الروبوت‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بالحي‭ ‬ويتيح‭ ‬للسكان‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭.‬