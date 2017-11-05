سرقات مثيرة بسلاح من شوكولاته

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مدان‭ ‬سابق،‭ ‬ارتكب‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬سطو،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬سلاحه‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬حلوى‭ ‬لتخويف‭ ‬ضحاياه‭.‬

وألقى‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تومسك‭ ‬الروسية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬أربعة‭ ‬مخازن،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مسلحا‭ ‬فقط‭ ‬بلوح‭ ‬شيكولاتة‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬المحلي،‭ ‬فتبين‭ ‬أن‭ ‬الجاني‭ ‬مجرم‭ ‬سابق‭ ‬مدان،‭ ‬تم‭ ‬تسريحه‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬ارتكب‭ ‬السرقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬رحلة‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬دياره‭. ‬وينتشر‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬شكوكولاته‭ ‬بشكل‭ ‬مسدس‭ ‬او‭ ‬سكين‭ ‬وبصورة‭ ‬متقنة‭ ‬التصنيع‭ .‬

واستخدم‭ ‬الجاني‭ ‬لوح‭ ‬شيكولاتة،‭ ‬ملفوفا‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬من‭ ‬البلاستيك،‭ ‬لكي‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬مسدس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخويف‭ ‬ضحاياه،‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬الثمينة‭.‬

وباستخدام‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬المرتجل،‭ ‬تمكن‭ ‬المجرم‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬مارة،‭ ‬ومتجر،‭ ‬وثلاثة‭ ‬محلات‭ ‬لبيع‭ ‬الزهور‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعتقله‭ ‬السلطات‭.‬

وتم‭ ‬وضع‭ ‬السارق‭ ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬سنوات‭.‬