برلماني‭ ‬كردي‭ ‬يدعو‭ ‬لعدم‭ ‬استغلال‭ ‬نكسة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬للانتقاص‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

الشهامة‭ ‬تستدعي‭ ‬إقرار‭ ‬النخبة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الحاكمة‭ ‬بـفشلها‭ ‬وتنحيها‭ ‬

السليمانية‭ – ‬باسل‭ ‬الخطيب

عد‭ ‬نائب‭ ‬بالبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير،‭ ‬أن‭ ‬استفتاء‭ ‬الانفصال‭ ‬كان‭ ‬قراراً‭ ‬‮«‬خاطئاً‮»‬‭ ‬أضر‭ ‬بالكرد‭ ‬واستفز‭ ‬الدول‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وفيما‭ ‬عد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشهامة‮»‬‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الحاكمة‭ ‬‮«‬الاعتراف‭ ‬بفشلها‮»‬‭ ‬والتنحي‭ ‬عن‭ ‬السلطة،‭ ‬دعا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والجهات‭ ‬السياسية‭ ‬لعدم‭ ‬‮«‬استغلال‭ ‬النكسة‮»‬‭ ‬الكردية‭ ‬للتعامل‭ ‬بمنطق‭ ‬الغالب‭ ‬والمغلوب‭ ‬للانتقاص‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الكردستانية‭ ‬والتطبيق‭ ‬الانتقائي‭ ‬للدستور،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ضماناً‭ ‬لاستقرار‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‭ ‬وحفظ‭ ‬التوازن‭ ‬الإقليمي‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭ ‬بالبرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬كاوة‭ ‬محمد،‭ ‬إن‭ ‬للكرد‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬حقوق‭ ‬بموجب‭ ‬دستور‭ ‬2005‭ ‬الذي‭ ‬شاركوا‭ ‬بصياغته‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬توافقية‭ ‬بين‭ ‬المكونات‭ ‬العراقية،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬شركاء‭ ‬بإدارة‭ ‬البلد‭ ‬وصناعة‭ ‬القرار‭ ‬السياسي،‭ ‬حصتهم‭ ‬في‭ ‬الثروات‭ ‬والموازنة‭ ‬وتطبيق‭ ‬المادة‭ ‬140‭ ‬بشأن‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكرد‭ ‬‮«‬يسعون‭ ‬لذلك‭ ‬منذ‭ ‬2003‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيقه‭ ‬أو‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬للمشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬حدثت‭ ‬أخرى‭ ‬عقدت‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬يتحملان‭ ‬مسؤولية‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬الدستور‭ ‬وتأزيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الاستفتاء‭ ‬‮«‬الخاطئ‭ ‬وغير‭ ‬المدروس،‭ ‬عقد‭ ‬الأمور‭ ‬كثيراً‭ ‬وأضر‭ ‬بالكرد‭ ‬وموقعهم‭ ‬بالعملية‭ ‬السياسية‭ ‬كما‭ ‬استفز‭ ‬الدول‭ ‬الإقليمية‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬للمعنيين‭ ‬ذلك‭ ‬وناشدتهم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لدعوات‭ ‬الأصدقاء‭ ‬تأجيله‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬عراقياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬برغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬كونها‭ ‬ضد‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الكردية‭ ‬لكن‭ ‬الأولى‭ ‬بالقيادة‭ ‬السياسية‭ ‬الكردستانية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استحصال‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬ولملمة‭ ‬البيت‭ ‬الداخلي‭ ‬وتقوية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الشرعية‭ ‬وإعلاء‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬لتأمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لتهيئة‭ ‬أرضية‭ ‬مناسبة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الإجماع‭ ‬الكردي،‭ ‬لأن‭ ‬الدولة‭ ‬تبنى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬وليس‭ ‬العكس‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والجهات‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬النكسة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬الطبقة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الحاكمة،‭ ‬ضد‭ ‬الكرد‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يتعاملوا‭ ‬مع‭ ‬الكرد‭ ‬بمنطق‭ ‬الغالب‭ ‬والمغلوب‭ ‬وكسر‭ ‬الإرادة‭ ‬إنما‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الدستور‭ ‬بحذافيره‭ ‬وليس‭ ‬بصورة‭ ‬انتقائية،‭ ‬وعدم‭ ‬الانتقاص‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬الدستورية‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الكرد‭ ‬‮«‬يتلمسون‭ ‬وجود‭ ‬توجهاً‭ ‬قوياً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بهذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬تجلى‭ ‬بتكرار‭ ‬استعمال‭ ‬مصطلحات‭ ‬غير‭ ‬دستورية‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ككيان‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬117‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬قانون‭ ‬موازنة‭ ‬2018‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬محمد،‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمرير‭ ‬تلك‭ ‬المسودة‭ ‬بصياغتها‭ ‬غير‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬خفضت‭ ‬نسية‭ ‬الكرد‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬12‭.‬67‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬لأن‭ ‬تلك‭ ‬النسبة‭ ‬أقرت‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬تخصيصها‭ ‬لحين‭ ‬إجراء‭ ‬الإحصاء‭ ‬السكاني‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬محملاً‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬عدم‭ ‬إجراء‭ ‬الإحصاء‭ ‬السكاني‭ ‬بذرائع‭ ‬غير‭ ‬واقعية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬مسودة‭ ‬الموازنة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬حكومات‭ ‬محافظات‭ ‬الإقليم‭ ‬برغم‭ ‬وجود‭ ‬حكومة‭ ‬كردستانية‭ ‬تحت‭ ‬خيمتها‭ ‬حكومات‭ ‬محلية‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬التوجه‭ ‬الخطير‭ ‬يضر‭ ‬بالعراق‭ ‬ككل‭ ‬ولحمته‭ ‬الوطنية‭ ‬ويحدث‭ ‬شرخاً‭ ‬بين‭ ‬الكرد‭ ‬وعرب‭ ‬العراق‭ ‬بعامة‭ ‬والشيعة‭ ‬منهم‭ ‬بخاصة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬النائب‭ ‬الكردي،‭ ‬بـ»الحذر‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬متطرفين‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬معالجة‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة‭ ‬لخلق‭ ‬احتقان‭ ‬قومي‭ ‬طائفي‭ ‬وإحداث‭ ‬شرخ‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬والكرد‭ ‬ما‭ ‬يضر‭ ‬بالعراق‭ ‬ووحدته‭ ‬واستقراره‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬جدي‭ ‬بين‭ ‬الحكومتين‭ ‬العراقية‭ ‬والكردستانية‭ ‬يستنبط‭ ‬الدروس‭ ‬والعبر‭ ‬من‭ ‬الفشل‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬السابقة،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬ودستورية‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬الكرد‭ ‬وتشريع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬ترسخ‭ ‬ذلك‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬المجلس‭ ‬الاتحادي‭ ‬وتطبيق‭ ‬المادة‭ ‬140،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬إرادة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الطرفين‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الكرد‭ ‬‮«‬مراجعة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬منذ‭ ‬2003‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لتشخيص‭ ‬الفشل‭ ‬وامتلاك‭ ‬جرأة‭ ‬الإقرار‭ ‬بالخطأ‭ ‬الذي‭ ‬تسببت‭ ‬به‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭ ‬وبناء‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬وسليمة‭ ‬تؤمن‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬السياسي،‭ ‬وعدم‭ ‬التحكم‭ ‬بمفاصل‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حزب‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصالحهما،‭ ‬وتفعيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الشرعية‭ ‬لاسيما‭ ‬البرلمان،‭ ‬وإعلاء‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬ليكون‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬بدون‭ ‬استثناء،‭ ‬وتوحيد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والبيشمركة،‭ ‬وإعداد‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للأمور‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬تضمن‭ ‬الشفافية‭ ‬والخضوع‭ ‬لمحاسبة‭ ‬البرلمان‭ ‬وباقي‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يؤمن‭ ‬قوة‭ ‬الإقليم‭ ‬ويعزز‭ ‬موقفه‭ ‬التفاوضي‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬أو‭ ‬غيرها‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬قال‭ ‬محمد،‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬أخطأوا‭ ‬التقدير‭ ‬لكنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬بعكس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المعنية‭ ‬برئاسة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولة‭ ‬الفشل‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬معاقبة‭ ‬أولئك‭ ‬النواب‭ ‬أو‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الجلسات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الكتل‭ ‬الكردستانية‭ ‬والنواب‭ ‬الكرد‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬يؤزم‭ ‬الوضع‭ ‬أكثر‭ ‬بين‭ ‬بالمركز‭ ‬والإقليم‮»‬‭.‬

وبخصوص‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬وضعه‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬نتاجاً‭ ‬طبيعياً‭ ‬لاسلوب‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬كونه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بعقلية‭ ‬إدارة‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬النخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬تتحكم‭ ‬بشؤون‭ ‬الإقليم‭ ‬‮«‬أثبتت‭ ‬فشلها‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬وتجاهلها‭ ‬المطالبات‭ ‬والتحذيرات‭ ‬الشعبية‭ ‬والسياسية‭ ‬المعارضة‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬والمثقفين‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬أصدقاء‭ ‬الكرد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬النخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحترم‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬والشرعية،‭ ‬وقد‭ ‬تجلى‭ ‬ذلك‭ ‬باستمرار‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬بمنصبة‭ ‬برغم‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬وتعطيل‭ ‬البرلمان‭ ‬وشل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وطرد‭ ‬وزراء‭ ‬مهمين‭ ‬كوزير‭ ‬البيشمركة‭ ‬ونحن‭ ‬نقاتل‭ ‬داعش،‭ ‬والمالية‭ ‬والإقليم‭ ‬يمر‭ ‬بأزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬طغيان‭ ‬المزاج‭ ‬الشخصي‭ ‬بإدارة‭ ‬الحكم‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصالح‭ ‬شخصية‭ ‬وحزبية‭ ‬ضيقة،‭ ‬ما‭ ‬اوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وتجاهل‭ ‬المناشدات‭ ‬والتحذيرات‭ ‬العديدة‭ ‬والملحة‭ ‬بشأنه‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬صديقة‭ ‬وعظمى،‭ ‬ليكون‭ ‬القشة‭ ‬التي‭ ‬قصمت‭ ‬ظهر‭ ‬البعير‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الكردي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشهامة‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭ ‬أن‭ ‬تعترف‭ ‬بفشلها‭ ‬وتتنحى‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬لفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬بروز‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬بنحو‭ ‬رشيد،‭ ‬وليس‭ ‬توزيع‭ ‬اتهامات‭ ‬الغدر‭ ‬والخيانة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لنظرية‭ ‬المؤامرة‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬بائس‭ ‬لتجارب‭ ‬دكتاتوريات‭ ‬سابقة‭ ‬منها‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‮»‬،‭ ‬مستطرداً‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬دعوة‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬لـ»تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬انقاذ‭ ‬وطني‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬انقاذه،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬بملف‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬بغداد،‭ ‬وتركيزها‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬حزبية‭ ‬ومناصب‭ ‬وامتيازات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬للكرد،‭ ‬وسوء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حصة‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وحتى‭ ‬عند‭ ‬مباشرتها‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬مباشرة‭ ‬فشلت‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬حقيقي‭ ‬قوي‭ ‬واستثمار‭ ‬الواردات‭ ‬لمصحة‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬زاد‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬بؤساً‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬ربع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬توقيتاتها‭ ‬الشهرية‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان،‭ ‬قال‭ ‬محمد،‭ ‬إنه‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬‮«‬تطالب‭ ‬منذ‭ ‬تشكليها‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬بتطبيق‭ ‬النظام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬دستور‭ ‬العراق،‭ ‬كونه‭ ‬الأنسب‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬التوجهات‭ ‬الحزبية‭ ‬والشخصية‭ ‬والقفز‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي‭ ‬للمجلس‭ ‬واعتبار‭ ‬اعضاء‭ ‬النخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬أنفسهم‭ ‬ومناصبهم‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الشرعية‮»‬،‭ ‬مسترسلاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬عودة‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرعي‭ ‬للبرلمان‭ ‬د‭. ‬يوسف‭ ‬محمد،‭ ‬الذي‭ ‬منع‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬اعتى‭ ‬الدكتاتوريات‭ ‬العالمية،‭ ‬لا‭ ‬لشيء‭ ‬إلا‭ ‬محاولته‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬برغم‭ ‬أنه‭ ‬استند‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬خمس‭ ‬كتل‭ ‬برلمانية،‭ ‬هي‭ ‬التغيير،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬الجماعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬والحركة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنظر‭ ‬لعودة‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬شخصي‭ ‬ضيق،‭ ‬برغم‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬حقاً‭ ‬وليست‭ ‬منة‭ ‬من‭ ‬أحد،‭ ‬إذ‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬توجد‭ ‬إرادة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬باقي‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬لتفعيل‭ ‬دور‭ ‬البرلمان‭ ‬وتمكينه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬بفاعلية،‭ ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المجلس‭ ‬ديكوراً‭ ‬أو‭ ‬أداة‭ ‬لتبييض‭ ‬فساد‭ ‬أحزاب‭ ‬السلطة‭ ‬وشرعنته‮»‬‭.‬

وبصدد‭ ‬الانفتاح‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬قال‭ ‬محمد،‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬بقوة‭ ‬الانفتاح‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لاسيما‭ ‬دوله‭ ‬المحورية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬كونه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬استقراه‭ ‬كما‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬وحفظ‭ ‬التوازن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬متأزمة‭ ‬وتشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والتدخلات‭ ‬الخارجية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬طالما‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬العمق‭ ‬العربي‭ ‬والخليجي‭ ‬للعراق،‭ ‬ودعت‭ ‬لتشجيع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للإسهام‭ ‬بإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬المنكوبة‭ ‬وإصلاح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تضرر‭ ‬كثيراً‭ ‬بسبب‭ ‬الحروب‭ ‬والإرهاب‮»‬‭.‬