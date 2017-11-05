برلماني‭ ‬كردي‭ ‬يدعو‭ ‬لعدم‭ ‬استغلال‭ ‬نكسة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬للانتقاص‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

الشهامة تستدعي إقرار النخبة الكردستانية الحاكمة بـفشلها وتنحيها
السليمانية – باسل الخطيب
عد نائب بالبرلمان العراقي عن حركة التغيير، أن استفتاء الانفصال كان قراراً «خاطئاً» أضر بالكرد واستفز الدول الإقليمية، وفيما عد أن «الشهامة» تتطلب من النخبة الكردستانية الحاكمة «الاعتراف بفشلها» والتنحي عن السلطة، دعا الحكومة العراقية والجهات السياسية لعدم «استغلال النكسة» الكردية للتعامل بمنطق الغالب والمغلوب للانتقاص من الحقوق الكردستانية والتطبيق الانتقائي للدستور، وأكد أهمية الانفتاح على الخليج العربي ضماناً لاستقرار العراق والمنطقة وحفظ التوازن الإقليمي.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي، كاوة محمد، إن للكرد «ثلاثة حقوق بموجب دستور 2005 الذي شاركوا بصياغته على أسس توافقية بين المكونات العراقية، هي أن يكونوا شركاء بإدارة البلد وصناعة القرار السياسي، حصتهم في الثروات والموازنة وتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها»، مشيراً إلى أن الكرد «يسعون لذلك منذ 2003 من دون تحقيقه أو حل جذري للمشاكل العالقة مع المركز بل بالعكس حدثت أخرى عقدت الأمور أكثر علماً أن الطرفين يتحملان مسؤولية عدم تطبيق الدستور وتأزيم العلاقة بينهما».
وأضاف أن قرار الاستفتاء «الخاطئ وغير المدروس، عقد الأمور كثيراً وأضر بالكرد وموقعهم بالعملية السياسية كما استفز الدول الإقليمية»، مبيناً أن حركة التغيير «أكدت للمعنيين ذلك وناشدتهم الاستجابة لدعوات الأصدقاء تأجيله في ظل عدم توافر الظروف الملائمة عراقياً وإقليمياً وعالمياً، برغم أن ذلك لا يعني كونها ضد إقامة الدولة الكردية لكن الأولى بالقيادة السياسية الكردستانية في المرحلة الراهنة التركيز على استحصال الحقوق الدستورية ولملمة البيت الداخلي وتقوية المؤسسات الشرعية وإعلاء سيادة القانون ومحاربة الفساد لتأمين وتعزيز الاقتصاد لتهيئة أرضية مناسبة على أساس الإجماع الكردي، لأن الدولة تبنى قبل أن تعلن وليس العكس».
ودعا الحكومة الاتحادية والجهات السياسية العراقية إلى «عدم استغلال النكسة السياسية التي تسببت بها الطبقة الكردستانية الحاكمة، ضد الكرد وأن لا يتعاملوا مع الكرد بمنطق الغالب والمغلوب وكسر الإرادة إنما التركيز على تطبيق الدستور بحذافيره وليس بصورة انتقائية، وعدم الانتقاص من حقوقهم الدستورية»، مؤكداً أن الكرد «يتلمسون وجود توجهاً قوياً في بغداد بهذا الاتجاه تجلى بتكرار استعمال مصطلحات غير دستورية وعدم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان بحسب المادة 117 من الدستور ، وهو ما انعكس أيضاً على مسودة قانون موازنة 2018 التي تناقش حالياً في مجلس الوزراء».
وحذر محمد، من «تمرير تلك المسودة بصياغتها غير الدستورية التي خفضت نسية الكرد من 17 إلى 12.67 بالمئة في إجراء غير مقبول لأن تلك النسبة أقرت بموجب اتفاق بين الطرفين عام 2006 نص على تخصيصها لحين إجراء الإحصاء السكاني العام في العراق»، محملاً الحكومة الاتحادية «مسؤولية عدم إجراء الإحصاء السكاني بذرائع غير واقعية».
وأوضح أن الحكومة «تعاملت مع كردستان في مسودة الموازنة مع ما أسمته حكومات محافظات الإقليم برغم وجود حكومة كردستانية تحت خيمتها حكومات محلية»، معتبراً أن هذا «التوجه الخطير يضر بالعراق ككل ولحمته الوطنية ويحدث شرخاً بين الكرد وعرب العراق بعامة والشيعة منهم بخاصة».
وطالب النائب الكردي، بـ»الحذر من وجود متطرفين في الجانبين لا يريدون معالجة الأزمة الراهنة لخلق احتقان قومي طائفي وإحداث شرخ بين العرب والكرد ما يضر بالعراق ووحدته واستقراره»، داعياً إلى «حوار جدي بين الحكومتين العراقية والكردستانية يستنبط الدروس والعبر من الفشل المزمن في معالجة المشاكل السابقة، للوصول إلى حلول جذرية ودستورية بشأن حقوق الكرد وتشريع القوانين التي ترسخ ذلك لاسيما تلك المتعلقة بالنفط والغاز، المجلس الاتحادي وتطبيق المادة 140، ما يتطلب إرادة قوية من الطرفين».
ورأى أن على الكرد «مراجعة ما حصل منذ 2003 وحتى الآن لتشخيص الفشل وامتلاك جرأة الإقرار بالخطأ الذي تسببت به النخبة السياسية الحاكمة وبناء الإقليم على أسس جديدة وسليمة تؤمن مشاركة الجميع باتخاذ القرار السياسي، وعدم التحكم بمفاصل الحكم من قبل حزب أو اثنين وفقاً لمصالحهما، وتفعيل المؤسسات الشرعية لاسيما البرلمان، وإعلاء سيادة القانون ليكون فوق الجميع بدون استثناء، وتوحيد القوات الأمنية والبيشمركة، وإعداد خارطة طريق للأمور المالية والاقتصادية تضمن الشفافية والخضوع لمحاسبة البرلمان وباقي الجهات الرقابية»، ما يؤمن قوة الإقليم ويعزز موقفه التفاوضي مع بغداد أو غيرها».
وبشأن النواب الذين صوتوا في الاستفتاء، قال محمد، إنهم «أخطأوا التقدير لكنهم ليسوا أصحاب القرار بعكس اللجنة العليا المعنية برئاسة مسعود بارزاني، التي تتحمل مسؤولة الفشل»، مشدداً على أن الحركة «ضد معاقبة أولئك النواب أو منعهم من حضور الجلسات، كما أن الكتل الكردستانية والنواب الكرد ترى أن فرض عقوبات يؤزم الوضع أكثر بين بالمركز والإقليم».
وبخصوص إقليم كردستان، رأى أن وضعه الحالي «نتاجاً طبيعياً لاسلوب إدارة الحكم فيه منذ عام 1991 وحتى الآن، كونه لم يكن بعقلية إدارة دولة أو الحرص على شعب كردستان»، معتبراً أن النخبة الحاكمة التي ما تزال هي نفسها تتحكم بشؤون الإقليم «أثبتت فشلها على الأصعدة كافة، وتجاهلها المطالبات والتحذيرات الشعبية والسياسية المعارضة لاسيما من حركة التغيير والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، بل ومن أصدقاء الكرد في مختلف دول العالم».
وتابع أن النخبة الحاكمة «لم تحترم سيادة القانون والشرعية، وقد تجلى ذلك باستمرار رئيس الإقليم بمنصبة برغم انتهاء ولايته منذ 2013، وتعطيل البرلمان وشل الحكومة، وطرد وزراء مهمين كوزير البيشمركة ونحن نقاتل داعش، والمالية والإقليم يمر بأزمة اقتصادية خانقة، فضلاً عن طغيان المزاج الشخصي بإدارة الحكم وفقاً لمصالح شخصية وحزبية ضيقة، ما اوصلنا إلى الاستفتاء وتجاهل المناشدات والتحذيرات العديدة والملحة بشأنه من دول صديقة وعظمى، ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير».
وأكد النائب الكردي، أن «الشهامة تتطلب من النخبة السياسية الحاكمة أن تعترف بفشلها وتتنحى عن السلطة لفتح الباب أمام بروز جيل جديد من السياسيين القادرين على إدارة الحكم بنحو رشيد، وليس توزيع اتهامات الغدر والخيانة على مختلف الجهات الخارجية والداخلية، وفقاً لنظرية المؤامرة في تكرار بائس لتجارب دكتاتوريات سابقة منها نظام صدام حسين»، مستطرداً من هنا تأتي دعوة حركة التغيير لـ»تشكيل حكومة انقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن انقاذه، خصوصاً بعد فشل الحكومة الحالية بملف التفاوض مع بغداد، وتركيزها على الحصول على مكتسبات حزبية ومناصب وامتيازات على حساب الحقوق الدستورية للكرد، وسوء التعامل مع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وحتى عند مباشرتها بيع النفط مباشرة فشلت أيضاً في بناء اقتصاد حقيقي قوي واستثمار الواردات لمصحة شعب كردستان بل بالعكس زاد الوضع المعيشي بؤساً ولم يتم دفع ربع رواتب الموظفين في توقيتاتها الشهرية».
وبشأن برلمان كردستان، قال محمد، إنه حركة التغيير «تطالب منذ تشكليها عام 2009، بتطبيق النظام البرلماني في الإقليم، انسجاماً مع دستور العراق، كونه الأنسب لاسيما بعد تجربة التوجهات الحزبية والشخصية والقفز على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس واعتبار اعضاء النخبة الحاكمة أنفسهم ومناصبهم فوق القانون والمؤسسات الشرعية»، مسترسلاً من هذا المنطلق «لا يمكن عودة الرئيس الشرعي للبرلمان د. يوسف محمد، الذي منع من ممارسة مهامه في سابقة خطيرة لم تحدث في اعتى الدكتاتوريات العالمية، لا لشيء إلا محاولته تعديل قانون رئاسة الإقليم برغم أنه استند في ذلك إلى طلب خمس كتل برلمانية، هي التغيير، الاتحاد الوطني، الجماعة الإسلامية، الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية».
وذكر أن الحركة «لا تنظر لعودة رئيس البرلمان من منظور شخصي ضيق، برغم أنها تشكل حقاً وليست منة من أحد، إذ ينبغي أن توجد إرادة قوية من باقي الكتل السياسية لتفعيل دور البرلمان وتمكينه من ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بفاعلية، لأننا لا نقبل أن يكون المجلس ديكوراً أو أداة لتبييض فساد أحزاب السلطة وشرعنته».
وبصدد الانفتاح العراقي على الخليج العربي، قال محمد، إن الحركة «تدعم بقوة الانفتاح العراقي على الخليج العربي لاسيما دوله المحورية المتمثلة بالسعودية والإمارات، كونه يصب في استقراه كما استقرار المنطقة وحفظ التوازن الإقليمي، لاسيما أنها متأزمة وتشهد العديد من الحروب والتدخلات الخارجية»، مضيفاً أن الحركة طالما أكدت على أهمية «العمق العربي والخليجي للعراق، ودعت لتشجيع دول الخليج العربي للإسهام بإعادة إعمار المدن المنكوبة وإصلاح الاقتصاد العراقي الذي تضرر كثيراً بسبب الحروب والإرهاب».