تحذيرمن تحميل نسخة مدمرة من واتسآب

‭ ‬لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ ‬

ينتشر‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬للتطبيقات‭ ‬الجوالة‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬نسخة‭ ‬مزيفة‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬الخاص‭ ‬بالأعمال‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭.‬

وتحملالشركة‭ ‬المطورةللتطبيق‭ ‬اسم‭ ‬«Whasp. Business Inc»، وما هو مفاجئ‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬تقييما‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬التطبيقات‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬وصف‭ ‬تطبيقها‭ ‬بـ‮»‬‭ ‬التطبيق‭ ‬الزائق‮»‬‭ ‬و»سارق‭ ‬البيانات‮»‬‭.‬

واحتوت‭ ‬بعض‭ ‬تعليقات‭ ‬المستخدمين‭ ‬شكاوى‭ ‬بأنهم‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬التطبيق،‭ ‬فيما‭ ‬اشتكى‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬الإعلانات‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬واتساب‭ ‬المزيفة‭ ‬على‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مثيرة‭ ‬للمشاكل‭ ‬لأنها‭ ‬تحاول‭ ‬خداع‭ ‬المستخدمين‭ ‬بنسخة‭ ‬منتظرة‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭ ‬مخصصة‭ ‬لاستخدامات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وهي‭ ‬متوفرة‭ ‬حاليا‭ ‬لعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬بغرض‭ ‬الاختبار‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الأصلية‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتساب‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تبصر‭ ‬النور‭ ‬بعد،‭ ‬فإن‭ ‬النسخة‭ ‬المزيفة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬متقدمة‭ ‬جدا‭ ‬عند‭ ‬البحث‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬النسخة‭ ‬المزيفة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتساب‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬متوفرة‭ ‬للتحميل‭ ‬لحظة‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬السطور،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬غيرت‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬Update‭ ‬Messengوالهدف‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬الخاص‭ ‬بالأعمال‭ ‬توفير‭ ‬صلة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬مستخدميه‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بتقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬للزبائن‭.‬