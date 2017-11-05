نجاحنا‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬داعش‭ ‬وراءه‭ ‬الخطة‭ ‬المحكمة وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الطيران‭ ‬والصواريخ‭ ‬لمنع‭ ‬إيذاء‭ ‬المدنيين

الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي قائد في جهاز مكافحة الارهاب اثناء تحرير الموصل لـ (الزمان):
وضعنا خطة محكمة وعدم استخدام الصواريخ او الطيران بشكل مباشر وتوخي الحذر عند التقدم وتوجيهاتي مراعاة المدنيين وحمايتهم ومساعدتهم
عمان- اجرى الحوار – سعد الصائغ
يعد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الارهاب ، احد الابطال العراقيين المشهود لهم الحرص الكبير على حياة المدنيين في اثناء قيادته محور واسع في الجانب الايسر من الموصل في خلال معرمة تحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي . ورفع اهالي الموصل صور الساعدي في ساحاتهم العامة تقديرا واجلالا للخلق العسكري الرفيع الذي تحلى به هذا القائد الذي كان اهالي الجانب الايمن لاسيما في المدينة القديمة المدمرة ينادون بتسليمه زمام القيادة هناك مع زملائه من قادة جهاز مكافحة الارهاب الابطال . في هذه المقابلة حديث سريع مع الساعدي ، في استراحة محارب تنشرها الزمان تقديراً لمكانته في قلوب العراقيين عموماً واهالي الموصل خصوصاً .
عرفنا سيادة الفريق بالبطاقة الشخصية :
- عبد الوهاب عبدالزهرة زبون الساعدي مواليد مدينة الثورة – بغداد عام 1963.
اكلمت دراستي الاولية وتخرجت من اعدادية عقبة بن نافع في شارع فلسطين.
وبعد الدراسة الاعدادية كنت طالبا في جامعة الموصل كلية العلوم درست مدة سنتين ، وبعد التحاقي الى الكلية العسكرية سمح لي الفرصة ثانية لاكمال دراستي في كلية العلوم جامعة الموصل.
سيادة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي حدثنا اليوم عن دورك الرئيسي في تحرير الجانب الايسر من الموصل؟
- قبل التحدث عن التحرير في الموصل كان لنا واجب التحرير في مدينة الرمادي وكنت انذاك قائد افواج العمليات الخاصة وهي احد افواج مكافحة الارهاب حيث كلفت بعملية التحرير والقضاء على داعش في المناطق التي حددها لي الواجب وتم تحرير بروانة ومناطق جنوب الرمادي والبوطعمة والمحزم والمزرعة والمالحة وخلال 24 ساعة و ب 100 مقاتل تم طرد داعش منها .
ثم انتقلت الى قضاء بيجي حيث تم تعيني قائدا لعمليات صلاح الدين وتم تحرير مركز بيجي وقرية البو جواري وتم دخول مصفى بيجي وفك الحصار عنه بعد حصار دام 5 اشهر واصبت بجروح مرتين بشضية ومرة بقناض داعشي .
وفي تكريت تسلمت قيادة الفرقة الذهبية واعطيت عهدا بعد ان نزعت رتبي العسكرية ان لا ارتديها حتى تحرير تكريت وتم تحرير حي القادسية وفك الحصار عن جامعة تكريت وحي ديوم ودخلنا تكريت من الغرب والشمال والى مركز المدينة والقصور الرئاسية وتم تحرير المانطق التي كلفت بها ولم اذهب باجازة الى عائلتي 11 شهرا .
بعد ان اكملت تحرير تكريت كان لكم دورا بارزا ورئيسي في الموصل ، وبدا في الجانب الايسر من المدينة .
- كلفت بتحرير المحور الشرقي من المدينة وكنت قائد مكافحة الارهاب .
بدأت بتحرير ناحية برطلة وطوب زاوه وبازوايا وكوكجلي وهنا تم وضع خطك محكمة لتحرير الاحياء السكنية في الموصل و فوجئ داعش حيث تم الالتفاف وانتخاب اهداف داعش وتم الانقضاض عليهم وتحرير احياء كوكجلي والسماح والانتصار والمحاربين والقادسية الثانية والاولى والنور والمشراق وشقق الكرامة وعدن والميثاق والحدباء والاربجية والزهور والمصارف والبريد والمثنى والكندي والكفاءات والرفاق والصديق والبلديات والمجموعة والشرطة والمهندسين والزراعي ونركال وجامع الكبير وتم رفع العلم العراقي في الاماكن المحرر باقل الخسائر من الجيش والمدنيين
ماهو سر النجاح في عملية التحرير .
-وضعنا خطة محكمة وعدم استخدام الصواريخ او الطيران بشكل مباشر وتوخي الحذر عند التقدم وتوجيهاتي مراعاة المدنيين وحمايتهم ومساعدتهم .
بعد كل عملية تحرير لحي سكني كنت تتجول بين اهالي الحي وخروج الاهالي يحيونكم معبرين عن فرحتهم وسرورهم بالنصر.
-كان التحرير من صميم واجبي كقائد عسكري وابن العراق الواحد.
كلفت بواجب التحرير في الجانب الايمن وكان تحرير الايمن وتدميرآ بنفس الوقت ؟ ماهو السبب ؟
- بالنسبة لي كلفت في المحور المتمثل في حي وادي حجر والدندان والجوسق والدواسة واكملت واجبي خلال 48 ساعة وصولا على مقربة من الكورنيش .
اما المحورين الاخرين فانيطت المسؤولية لقطعات الجيش والشرطة الاتحادية هل من كلمة لاهل الموصل .
- الموصل عراق مصغر فيها كل القوميات والاديان والمذاهب وناس نظامين ويحبون سلطة القانون وشعب مسالم ومخلص
ولي معرفة باهل الموصل منذ كنت طالبا في جامعة الموصل واتمنى ان ينبني اهلها مدينتهم .
شكرا لرحابة صدرك والحديث معك ايها القائد محرر الجانب الايسر من المدينة
اهل الموصل رفعوا صورتك في الشوارع وانت تستحق تمثالا ليس برونزيا بل تمثال من الذهب .