نجاحنا‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬داعش‭ ‬وراءه‭ ‬الخطة‭ ‬المحكمة وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الطيران‭ ‬والصواريخ‭ ‬لمنع‭ ‬إيذاء‭ ‬المدنيين

الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الساعدي‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬اثناء‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

وضعنا‭ ‬خطة‭ ‬محكمة‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬او‭ ‬الطيران‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬وتوجيهاتي‭ ‬مراعاة‭ ‬المدنيين‭ ‬وحمايتهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬

عمان‭- ‬اجرى‭ ‬الحوار‭ – ‬سعد‭ ‬الصائغ‭ ‬

يعد‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الساعدي‭ ‬قائد‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬،‭ ‬احد‭ ‬الابطال‭ ‬العراقيين‭ ‬المشهود‭ ‬لهم‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬قيادته‭ ‬محور‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬معرمة‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ . ‬ورفع‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬صور‭ ‬الساعدي‭ ‬في‭ ‬ساحاتهم‭ ‬العامة‭ ‬تقديرا‭ ‬واجلالا‭ ‬للخلق‭ ‬العسكري‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬تحلى‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬القائد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬اهالي‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬المدمرة‭ ‬ينادون‭ ‬بتسليمه‭ ‬زمام‭ ‬القيادة‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬الابطال‭ . ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬حديث‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬الساعدي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬استراحة‭ ‬محارب‭ ‬تنشرها‭ ‬الزمان‭ ‬تقديراً‭ ‬لمكانته‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬العراقيين‭ ‬عموماً‭ ‬واهالي‭ ‬الموصل‭ ‬خصوصاً‭ .‬

عرفنا‭ ‬سيادة‭ ‬الفريق‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الشخصية‭ :‬

‭- ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬عبدالزهرة‭ ‬زبون‭ ‬الساعدي‭ ‬مواليد‭ ‬مدينة‭ ‬الثورة‭ – ‬بغداد‭ ‬عام‭ ‬1963‭.‬

اكلمت‭ ‬دراستي‭ ‬الاولية‭ ‬وتخرجت‭ ‬من‭ ‬اعدادية‭ ‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬فلسطين‭.‬

وبعد‭ ‬الدراسة‭ ‬الاعدادية‭ ‬كنت‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬درست‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬التحاقي‭ ‬الى‭ ‬الكلية‭ ‬العسكرية‭ ‬سمح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬ثانية‭ ‬لاكمال‭ ‬دراستي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭. ‬

سيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الساعدي‭ ‬حدثنا‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬دورك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الموصل؟

‭- ‬قبل‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬واجب‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرمادي‭ ‬وكنت‭ ‬انذاك‭ ‬قائد‭ ‬افواج‭ ‬العمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬وهي‭ ‬احد‭ ‬افواج‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬حيث‭ ‬كلفت‭ ‬بعملية‭ ‬التحرير‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬لي‭ ‬الواجب‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬بروانة‭ ‬ومناطق‭ ‬جنوب‭ ‬الرمادي‭ ‬والبوطعمة‭ ‬والمحزم‭ ‬والمزرعة‭ ‬والمالحة‭ ‬وخلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬و‭ ‬ب‭ ‬100‭ ‬مقاتل‭ ‬تم‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬منها‭ .‬

ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬الى‭ ‬قضاء‭ ‬بيجي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيني‭ ‬قائدا‭ ‬لعمليات‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬مركز‭ ‬بيجي‭ ‬وقرية‭ ‬البو‭ ‬جواري‭ ‬وتم‭ ‬دخول‭ ‬مصفى‭ ‬بيجي‭ ‬وفك‭ ‬الحصار‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬حصار‭ ‬دام‭ ‬5‭ ‬اشهر‭ ‬واصبت‭ ‬بجروح‭ ‬مرتين‭ ‬بشضية‭ ‬ومرة‭ ‬بقناض‭ ‬داعشي‭ .‬

وفي‭ ‬تكريت‭ ‬تسلمت‭ ‬قيادة‭ ‬الفرقة‭ ‬الذهبية‭ ‬واعطيت‭ ‬عهدا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نزعت‭ ‬رتبي‭ ‬العسكرية‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬ارتديها‭ ‬حتى‭ ‬تحرير‭ ‬تكريت‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬حي‭ ‬القادسية‭ ‬وفك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬تكريت‭ ‬وحي‭ ‬ديوم‭ ‬ودخلنا‭ ‬تكريت‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬والشمال‭ ‬والى‭ ‬مركز‭ ‬المدينة‭ ‬والقصور‭ ‬الرئاسية‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬المانطق‭ ‬التي‭ ‬كلفت‭ ‬بها‭ ‬ولم‭ ‬اذهب‭ ‬باجازة‭ ‬الى‭ ‬عائلتي‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ .‬

بعد‭ ‬ان‭ ‬اكملت‭ ‬تحرير‭ ‬تكريت‭ ‬كان‭ ‬لكم‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬ورئيسي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وبدا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ .‬

‭- ‬كلفت‭ ‬بتحرير‭ ‬المحور‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬وكنت‭ ‬قائد‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ .‬

بدأت‭ ‬بتحرير‭ ‬ناحية‭ ‬برطلة‭ ‬وطوب‭ ‬زاوه‭ ‬وبازوايا‭ ‬وكوكجلي‭ ‬وهنا‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطك‭ ‬محكمة‭ ‬لتحرير‭ ‬الاحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬و‭ ‬فوجئ‭ ‬داعش‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الالتفاف‭ ‬وانتخاب‭ ‬اهداف‭ ‬داعش‭ ‬وتم‭ ‬الانقضاض‭ ‬عليهم‭ ‬وتحرير‭ ‬احياء‭ ‬كوكجلي‭ ‬والسماح‭ ‬والانتصار‭ ‬والمحاربين‭ ‬والقادسية‭ ‬الثانية‭ ‬والاولى‭ ‬والنور‭ ‬والمشراق‭ ‬وشقق‭ ‬الكرامة‭ ‬وعدن‭ ‬والميثاق‭ ‬والحدباء‭ ‬والاربجية‭ ‬والزهور‭ ‬والمصارف‭ ‬والبريد‭ ‬والمثنى‭ ‬والكندي‭ ‬والكفاءات‭ ‬والرفاق‭ ‬والصديق‭ ‬والبلديات‭ ‬والمجموعة‭ ‬والشرطة‭ ‬والمهندسين‭ ‬والزراعي‭ ‬ونركال‭ ‬وجامع‭ ‬الكبير‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الاماكن‭ ‬المحرر‭ ‬باقل‭ ‬الخسائر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والمدنيين‭ ‬

ماهو‭ ‬سر‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحرير‭ .‬

‭-‬وضعنا‭ ‬خطة‭ ‬محكمة‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬او‭ ‬الطيران‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬وتوجيهاتي‭ ‬مراعاة‭ ‬المدنيين‭ ‬وحمايتهم‭ ‬ومساعدتهم‭ .‬

بعد‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬لحي‭ ‬سكني‭ ‬كنت‭ ‬تتجول‭ ‬بين‭ ‬اهالي‭ ‬الحي‭ ‬وخروج‭ ‬الاهالي‭ ‬يحيونكم‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬وسرورهم‭ ‬بالنصر‭.‬

‭-‬كان‭ ‬التحرير‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬واجبي‭ ‬كقائد‭ ‬عسكري‭ ‬وابن‭ ‬العراق‭ ‬الواحد‭. ‬

كلفت‭ ‬بواجب‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬وكان‭ ‬تحرير‭ ‬الايمن‭ ‬وتدميرآ‭ ‬بنفس‭ ‬الوقت‭ ‬؟‭ ‬ماهو‭ ‬السبب‭ ‬؟

‭- ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬كلفت‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬وادي‭ ‬حجر‭ ‬والدندان‭ ‬والجوسق‭ ‬والدواسة‭ ‬واكملت‭ ‬واجبي‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬وصولا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الكورنيش‭ .‬

اما‭ ‬المحورين‭ ‬الاخرين‭ ‬فانيطت‭ ‬المسؤولية‭ ‬لقطعات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬لاهل‭ ‬الموصل‭ .‬

‭- ‬الموصل‭ ‬عراق‭ ‬مصغر‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬القوميات‭ ‬والاديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬وناس‭ ‬نظامين‭ ‬ويحبون‭ ‬سلطة‭ ‬القانون‭ ‬وشعب‭ ‬مسالم‭ ‬ومخلص

ولي‭ ‬معرفة‭ ‬باهل‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬كنت‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬واتمنى‭ ‬ان‭ ‬ينبني‭ ‬اهلها‭ ‬مدينتهم‭ .‬

شكرا‭ ‬لرحابة‭ ‬صدرك‭ ‬والحديث‭ ‬معك‭ ‬ايها‭ ‬القائد‭ ‬محرر‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬

اهل‭ ‬الموصل‭ ‬رفعوا‭ ‬صورتك‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وانت‭ ‬تستحق‭ ‬تمثالا‭ ‬ليس‭ ‬برونزيا‭ ‬بل‭ ‬تمثال‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ .‬