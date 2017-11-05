البرلمان: تسلّم المسوّدة بعد الزيارة الأربعينية

جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء للتصويت على الموازنة العامة

بغداد – الزمان

قرر مجلس الوزراء عقد جلسة إستثنائية الاحد من اجل التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2018. وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء ان الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق عقد اجتماعا مع المديرين العامين للدوائر المالية في الوزارات لمراجعة قانون الموازنة المالية العامة لمراجعة ارقام الوزارات بمراحلها النهائية.ونقل البيان عن العلاق تأكيده(ضرورة حصر النفقات الى الحد الأدنى، بسبب استمرار انخفاض إيرادات الدولة نتيجة تدهور أسعار النفط في السوق العالمية)، مشيراً الى ان(مجلس الوزراء يسعى الى تقليل العجز في الموازنة الى أدنى درجاته).وأوضح البيان ان الاجتماع شهد مناقشة أخيرة لأصل النصوص الواردة في قانون الموازنة العامة، وتحديد الأولويات واصلاحها، وخلص الى تسجيل مجموعة ملاحظات على الصياغات القانونية للقانون ورفعها الى الأمين العام لمجلس الوزراء، من اجل ايصالها الى مجلس الوزراء في جلسته.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان الجمعة ان (الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول الى صيغتها النهائية التي سيصوت عليها مجلس الوزراء قريباً جداً وان النسخ المتداولة في وسائل الاعلام غير دقيقة ولا صحة لها)، مضيفة ان (الاحد المقبل ستكون جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الموازنة بصورتها النهائية والتصويت عليها).ونشرت بعض وسائل الاعلام قبل أيام مسودة مشروع قانون موازنة 2018، كشفت عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى خفض نسبة اقليم كردستان.وبحسب المسودة، فقد بلغ العجز في الموازنة نحو 22 ترليونا و782 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما انخفضت حصة إقليم كردستان لتصبح 12.67% فقط بعدما كانت 17 %.وفي الشأن نفسه، أعلن عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي ان مجلس النواب سيتسلم قانون الموازنة بعد الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً أن المجلس لن يتعامل مع أية زيادة بالضرائب على الموظفين.وقال في تصريح إن (الحديث وإبداء الملاحظات عن الموازنة هو شيء سابق لأوانه كونها ما زالت في أروقة مجلس الوزراء ولم تصل بشكل رسمي إلى مجلس النواب)، موضحاً أن (وصولها إلى مجلس النواب سيكون بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام). وأضاف شوقي وهو (قلنا سابقا بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين هي خط أحمر ولا يمكن التلاعب بها بالتالي فلن يتعاطى مجلس النواب مع أية زيادة بالضرائب على الموظفين في حال إدراجها)، مشيراً الى أن (البرلمان وبحسب نظامه الداخلي لديه صلاحية المناقلة والتخفيض ضمن أبواب الموازنة، وفي حال كانت نسبة الاستقطاع 5 بالمئة من الموظفين كما طرح عبر وسائل الإعلام فمن الممكن وضمن صلاحية البرلمان تخفيضها).