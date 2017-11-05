توقيف 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين

بورصات الخليج تهوي إثر حملة مكافحة الفساد في السعودية

بغداد – الزمان

هبطت بورصات الخليج بنحو ملحوظ خلال تداولات الأحد مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً بالأحداث التي تشهدها المنطقة، بعدما قررت السعودية توقيف 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد بتهم فساد.وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى (أرباح) السعودية لإدارة الأصول محمد الجندي ان(الأوضاع في السعودية كانت مفاجئة للجميع، وشكلت صدمة كبيرة للمستثمرين دفعتهم نحو البيع عشوائيًا في أسواق الأسهم الخليجية).وقررت لجنة مكافحة الفساد في السعودية المشكلة مساء السبت توقيف 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد. ونقلت وكالة انباء الأناضول عن الجندي قوله (نرجح انحسار موجات البيع في تداولات الغد مع هدوء الأوضاع واستيعاب المستثمرين للصدمة، خصوصًا مع تطمينات المملكة المستمرة).وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد ثمن الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. عادًا أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة. وزين اللون الأحمر شاشات التداول الخليجية، وكانت السوق السعودية الأكبر خسارة مع انخفاضه بحدود 2 بالمئة في مستهل الجلسة، لكنه نجح في تقليص خسائره في التعاملات المتأخرة ليتراجع بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6865 نقطة.وقاد سهم شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الأسهم المتراجعة، بنسبة 8.07 بالمئة لأدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون أول 2011.كذلك، هبطت أسهم (إعمار المدينة الاقتصادية) بنسبة 5.97 بالمئة و(أبناء عبد الله عبد المحسن) بنسبة 5.45 بالمئة و(الخطوط السعودية للتموين) 4.69 بالمئة. وفي الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد خليجي، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.14 بالمئة إلى 3581 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم المتداولة. وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.37 بالمئة إلى 4448 نقطة، مع انخفاض الأسهم القيادية.وامتدت الخسائر إلى بورصة الكويت، بعدما تراجع مؤشرها السعري بنسبة 1.33 بالمئة إلى 6461 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 1.17 بالمئة إلى 414 نقطة، فيما هبط مؤشر (كويت 15)، للأسهم القيادية، بما نسبته 1.04 بالمئة وصولًا إلى 955 نقطة.وكانت بورصة البحرين الاقل تاثرًا مع انخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.15% إلى 1280 نقطة.في المقابل، نجحت بورصة مسقط في التغريد منفردة، بعدما عوضت جميع خسائرها المبكرة وارتفعت بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5055 نقطة في الدقائق الأخيرة قبيل نهاية التداولات. ونشرت صحيفتا (الاقتصادية)، (سبق) الإلكترونية السعوديتان الأحد ، لائحة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد، مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودي الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء السبت.وقالت الاقتصادية( في حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إنه (تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد).وتعد هذه الاعتقالات التي تستهدف هذه العدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين سابقة في تاريخ السعودية .ومن أبرز المعتقلين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال. كما ضمت اللائحة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء السبت، و الأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا . كما اعتقل أيضا الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق. ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق. وايضا من أبرز المسؤولين السابقين الموقوفين : عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي السبت وعبد الله السلطان قائد القوات البحرية المعفي السبت وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق ومحمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، وعمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية. ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين صالح كامل والوليد الإبراهيم مالك مجموعة mbc،وخالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق وبكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.

وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.

وحتى الساعة 5.28 تغ، لم تصدر إفادة رسمية بخصوص ما ذكرته العربية والصحيفتان السعوديتان.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها )حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام).

كما تتولى اللجنة مهام (التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها).

وضمن صلاحيات اللجنة أيضا (اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام).

كما للجنة الحق في (تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها).

وقضى الأمر الملكي بأن (للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق).

وألمح العاهل السعودي إلى تورط أشخاص ذوي نفوذ وسلطة في قضايا فساد، دون أن يسمهم.