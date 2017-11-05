العبادي يتجوّل في القائم والقوات تتوجه نحو راوه

الأنبار – الزمان

تجوّل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الأحد في قضاء القائم غربي الأنبار كما رفع العلم العراقي على منفذ حصيبة بعد يومين من تحريرهما. وحيّا العبادي من القائم القوات الامنية التي قامت بتحرير الاراضي العراقية من داعش كما تفقد القوات المرابطة هناك. وقال القيادي في حشد الأنبار عواد العصمان في تصريح إن العبادي وصل على متن طائرة عسكرية إلى قضاء القائم بعد يومين على تحرير القضاء.وأضاف أن العبادي سيلتقي بعدد من المسؤولين الامنيين والمحليين في المحافظة، وقد يصدر سلسلة توجيهات واوامر بعد تحرير محافظة الأنبار باستثناء قضاء راوه”.وواصلت قوات الحشد الشعبي والقطعات الأمنية الأحد بتعقب عناصرع داعش باتجاه قضاء راوة بعد تحرير مركز قضاء القائم بالكامل.وذكر إعلام الحشد في بيان إن(قوات الحشد والقطعات الأمنية يواصلان عمليات تطهير مركز قضاء القائم من فلول داعش المختبئين في بعض أحياء المركز بعد تحريره من سيطرة داعش).