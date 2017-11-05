عراقية تدخل مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن

بغداد – الزمان

تشارك فتاة عراقية توجت حديثا بلقب ملكة جمال العراق في مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الأولى منذ نحو 50 عاماً، والمقرر إقامتها في 26 نوفمبر/تشرين الأول، 2017، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.الفتاة وهي “سارة عيدان” تبلغ من العمر 27 عاماً، نمت وترعرعت في بغداد، من أبوين ينحدر أصلهما من محافظة بابل موطن الحضارة والتاريخ الإنساني القديم، في وسط البلاد، توجت مطلع الشهر الجاري ملكة لجمال العراق في ظروف سريعة.تخرجت عيدان وهي مطربة وكاتبة للأغاني، بشهادة في فنون الأداء، وعملت في عام 2009، مع القوات الأمريكية ومن خلالها حصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة.وهناك شاركت سارة في مسابقة للجمال ونالت “لقب ملكة جمال العراق الولايات المتحدة الأمريكية” العام الماضي في ولاية في ميشيغان. توجت سارة عيدان ملكة جمال الكون العراق، من جانب الملكة السابقة لعام 2015-2016 شيماء قاسم،، يوم الأربعاء الماضي خلال حفل عقد في مقر منظمة ملكة جمال العراق في حي القادسية ببغداد.وتم اختيارها بالتشاور مع منظمة ملكة جمال الكون، بعد تجريد الفائز الأصلي ملكة جمال العراق.وكشف ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن مدير عام منظمة ملكة جمال العراق أحمد ليث قوله انه(لدينا اتفاق على إرسال فتاة تمثل العراق في مسابقة ملكة جمال الكون التي أعلن منظموها خلال مؤتمر صحفي، الدول المشاركة في المسابقة، لكن الذي حصل، أن حاملة اللقب فيان سليماني كانت متقدمة للمسابقة بأوراق مزورة، ولذلك تم سحب اللقب منها، وقمنا بتجميد المسابقة).وأضاف أن (منظمي مسابقة ملكة جمال الكون”بعثوا لنا بريداً، طالبونا فيه بإرسال ممثل عن العراق للمشاركة في المسابقة، ولكون حاملة اللقب غير مؤهلة وكذلك الوصيفات، والمشكلة ذاتها حصلت مع مصر وماليزيا ، اقترح علينا منظمو مسابقة ملكة جمال الكون أن نجري تقديماً سريعاً ونشر استمارة عن طريق الانترنيت من اجل اختيار ملكة جمال العراق لتحمل اللقب).وأفاد ليث بأن (نحو 100 فتاة تقدمت للمنافسة على اللقب، وبعد التصفيات، اخترنا سارة عيدان وتم الحدث في تتويج بسيط كي تذهب للمشاركة في المسابقة العالمية).واضاف (عن طبيعة عمل سارة مع القوات الأمريكية، أخبرنا رئيس المنظمة بأنها كانت تعمل معهم قانونية على العقود)، مشيراً الى انها(لم تكن مشاركة في المسابقة التي أجريت قبل نحو 6 أشهر في بغداد).وذكر الموقع الرسمي لملكة جمال العراق، عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن سارة سوف تجعل التاريخ كأول امرأة عراقية بعد أكثر من 40 عاما تذهب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام في مسرح أكسيس من كوكب هوليوود في لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية.ولفت الموقع في منشور له إلى أن العراق شارك أخيرا في هذه المسابقة العالمية المرموقة في عام 1972 عندما مثلت العراق وجدان سليمان في بورتوريكو.