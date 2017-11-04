موسكو : توجيه ضربات لمواقع داعش في آلبو كمال السورية عبر أجواء العراق وإيران

موسكو – الزمان

وجهت طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية ضربات لمواقع تنظيم داعش في منطقة البو كمال بمحافظة دير الزور السورية عبر الأجواء العراقية والايرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت ان(قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22 إم3، قامت بعد إقلاعها من الأراضي الروسية وتحليقها عبر المجال الجوي للعراق وإيران اليوم بتوجيه ضربة جوية جماعية إلى مواقع للإرهابيين في مدينة البو كمال بمحافظة دير الزور)، موضحة أن(الأهداف التي تعرضت للضربة هي مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للإرهابيين، وكذلك مراكز قيادة لتشكيلات داعش).وأضافت أن (معطيات وسائل الرصد الموضوعية تؤكد تدمير جميع المواقع المحددة)، مؤكدة أن (كل الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها بسلامة، بعد تنفيذ مهمتها).