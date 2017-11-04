مكتب سياسي جديد للإتحاد الوطني الكردستاني لإدارة المرحلة المقبلة

بغداد – الزمان

قرر الاتحاد الوطني الكردستاني اختيار مكتب سياسي جديد لادارة المرحلة القادمة يتكون من 11 عضواً. وقال مصدر في الاتحاد الوطني ان الحزب قرر خلال اجتماعه السبت اختيار مكتب سياسي جديد من 11 عضوا لادارة المرحلة المقبلة، والتحضير للمؤتمر الرابع للحزب. واشرف نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي على اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الذي عقد بمبنى المكتب السياسي للحزب في السليمانية.واوضح المصدر ان (الاجتماع استهل بالوقوف دقيقة صمت اجلالا واحتراما لروح الرئيس جلال الطالباني وسائر شهداء كردستان، ثم بحث المجتمعون المستجدات السياسية في كردستان والعراق والمنطقة والمناطق المتنازع عليها).وعرض خلال الاجتماع ع تقريرا اللجنتين اللتين شكلهما في وقت سابق المجلس القيادي لإجراء اصلاحات داخل الاتحاد والحكومة. وبحث المجتمعون بحث الوضع الداخلي والحياة التنظيمية للاتحاد الوطني وتداولوا مجموعة من المقترحات بهدف عقد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني واعادة تنظيم الامور الحزبية.ومن المقرر ان تستمر اجتماعات المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني خلال الايام القادمة لاتخاذ القرارات النهائية بشأن عدد من المسائل.