تدمير 15 معسكرا لداعش وعشرة أوكار

عمليات واسعة لتأمين الطريق من الرطبة حتى كربلاء

بغداد – الزمان

أسفرت عمليات واسعة نفذتها قيادة عمليات غرب الانبار لتطهير وتفتيش المناطق الممتدة من قضاء الرطبة باتجاه الحدود الإدارية ل‍محافظة كربلاء عن تدمير 15 معسكرا لـتنظيم داعش وتدمير عشرة أوكار كانت تستخدم لشن هجمات على الطريق. وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان السبت إن (قيادة عمليات الانبار نفذت عملية نوعية واسعة لتطهير وتفتيش كافة المناطق من الانبار باتجاه الرطبة ومن الرطبة باتجاه الحدود الإدارية لمدينة كربلاء وجميع المناطق المحيطة بالرطبة، بالتزامن مع اقتحام قواتنا البطلة يوم أمس مناطق السعدة والكرابلة وحصيبة والتي أنجزت مهامها بتحرير كامل مناطق جنوب نهر الفرات وإكمال تحرير القائم والوصول الى الحدود الدولية).وأَضاف أن (العملية اشتركت بها كافة قطعات قيادة عمليات الانبار وفوج من شرطة طوارئ الانبار وحشد الانبار وكافة المديريات والوكالات الاستخبارية العاملة بالقاطع) وأكد يار الله أن (العمليات أنتجت تدمير 15 معسكرا للإرهابيين بإسناد طيران الجيش الأبطال وتدمير 10 أوكار تستخدم من جانب الإرهابيين لشن الهجمات على الطريق)، كاشفاً عن(تحرير 40 قرية ومطار الرطبة الجنوبي ومطار الرطبة الشمالي، إضافة إلى المساحة الكلية المحررة 20 ألف كيلو متر.