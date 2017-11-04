الجوية يهزم دوشنبة في عقر داره ويحتفظ بكأس الإتحاد الآسيوي

هبغداد – الزمان

توج فريق القوة الجوية بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه السبت بهدف نظيف على استقلال دوشنبة الطاجيكي في ملعب الاخير وبين جمهوره . بدأ القوة الجوية المباراة بقوة واهدر اثمن فرصة في الشوط الاول عندما ارتدت الكرة من العارضة لكنه ما لبث ان سلم زمام الامور للفريق الطاجيكي في النصف الثاني من الشوط الاول. وفي الشوط الثاني تحسنت صورة الفريق الجوي كثيراً وسيطر على المبارة وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 54 من المباراة لكن كابتن الفريق حمادي أحمد بعد ان تمكن الحارس من ردها.وأحرز المهاجم عماد محسن هدف الفوز في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من حمادي. حاول الفريق الطاجيكي العودة الى المباراة لكن مدافعي الجوية وقفوا في المرصاد لمحاولات لاعبيه وفي الدقائق اضاع الجويون جملة من الفرص السانحة للتهديف جراء الهجمات المرتدة السريعة. وبذا اصبح الجوية اول فريق عراقي يفوز بكأس الاتحاد الاسيوي على التوالي.