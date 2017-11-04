هبوط أول طائرة يونانية في مطار بغداد منذ سنوات طويلة

بغداد- الزمان

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي السبت عن هبوط اول طائرة يونانية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع سنوات طويلة.وقال الحمامي في بيان السبت أن (مطار بغداد الدولي شهد في الساعات الاولى من هذا صباح اليوم هبوط اول طائرة يونانية تابعة الى شركة Air Mediterranean وهي اول طائرة من طائرات الاتحاد الأوربي تحط على ارض الرافدين بعد انقطاع طويل)، مشيرًا الى ان( الطيران المدني وقع قبيل ايام اتفاقية جديدة ستحل محل الاتفاق القديم الموقّع عام ١٩٧١).