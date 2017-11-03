كانبيرا تقطع المياه والغذاء عن المخيمات

عشرات اللاجئين يتظاهرون في سيدني إحتجاجًا على رفض السلطات إستقبالهم

سيدني – الزمان

تظاهر العشرات من اللاجئين بينهم عراقيون أمام مكاتب حكومة الكومنولث في سيدنى، احتجاجا على إغلاق مخيمات طالبي اللجوء في بابوا غينيا الجديدة، فيما أصرت السلطات الاسترالية على هذا الإجراء ودعت طالبي اللجوء المحتجزين فيه الى مغادرته بعد قطع الماء والغذاء عنه. وطالب المتظاهرون بإعادة توطين اللاجئين في أستراليا، بعد دخول قرار غلق مركز احتجاز جزيرة مانوس حيز التنفيذ. وتطبق كانبيرا سياسة بالغة التشدد حيال طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول الى سواحلها، من خلال إبعادهم الى هذا المخيم في جزيرة مانوس أو إلى دويلة جزيرة نورو. ولا تقبل أستراليا أيا من هؤلاء اللاجئين على أراضيها، وتحاول التخلص منهم عبر إرسالهم إلى بلدان أخرى مثل كمبوديا، الأمر الذي ينتقده عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والأطباء، بسبب المشاكل النفسية للمحتجزين الذين يلجأ بعضهم إلى الانتحار. وفق ذلك دعت السلطات الاسترالية مئات المهاجرين الخائفين الى مغادرة مخيم للاحتجاز مثير للجدل في جزيرة بابوا غينيا الجديدة الذي تتراجع فيه ظروف المعيشة في أجواء من التوتر. وكان يفترض ان تتسلم سلطات بابوا غينيا الجديدة المخيم، لكن عددا منهم اعتصموا داخل الموقع خوفا على سلامتهم في أجواء من العداء من قبل بعض السكان. وقال مدافعون عن حقوق المهاجرين أن المياه والكهرباء والمواد الغذائية قطعت عنه، بينما تحدثت وسائل إعلام عن عمليات نهب.وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي أن بعض اللاجئين تعرض للطعن والضرب والسرقة مع اقتراب موعد إغلاق المخيم.السلطات الاسترالية من جانبها تبرر موقفها بالقول، إن(هذه السياسة ضرورية لمكافحة عصابات التهريب وردع المهاجرين الذين يأتون بغزارة من إيران والعراق والصومال وأفغانستان)، محذرة من أنهم (يقومون برحلة خطيرة للوصول الى شواطئ أستراليا دون جدوى، حيث يمنعون من الدخول ويحتجزون في جزر نائية).