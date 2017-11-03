العبادي يهنىء العراقيين على الإنجاز بوقت قياسي

العبادي ينىء العراقيين على الإنجاز بوقت قياسي

القوات تحرّر القائم وتستعيد منفذ حصيبة على الحدود العراقية السورية

بغداد – الزمان

تمكنت القوات المشتركة من تحرير مركز قضاء القائم وستة احياء في القضاء بالاضافة الى عدد من المناطق المحيطة به الجمعة كما استعادت السيطرة على منفذ حصيبة الحدودي. ونقلت خلية الإعلام الحربي عن قائد عمليات تحرير غرب الانبار الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله قوله إن (قطعات قوات مكافحة الارهاب حررت مركز قضاء القائم وحي الجماهير وحي السلام وحي الرسالة وحي اليرموك وحي الامين ومنطقة الملعب في القائم). وأكد مصدر عسكري بالمحافظة الجمعة أن القوات الأمنية والعشائر والحشد الشعبي حرروا مركز مدينة القائم بالكامل من داعش. وكانت العمليات المشتركة قد اكدت في وقت سابق من الجمعة بأنه سيتم تحرير قضاء القائم قريباً جداً . وهنأ القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي العراقيين على تحرير القائم في مدة قياسية. وقال مكتب العبادي في بيان إن (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يهنئ العراقيين بسيطرة الأبطال على قضاء القائم وتحريره في فترة قياسية). وبدأت القوات المشتركة عملية تحرير القائم منذ تسعة ايام.وكان العبادي قد بارك القوات المشتركة على دخولها قضاء القائم صباح امس وتحريرها منفذ حصيبة الحدودي مع سوريا. وأقتحمت قوات الجيش ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي صباح الجمعة القائم وحررت العديد من المناطق كما فرضت السيطرة الكاملة على منفذ حصيبة الحدودي مع سوريا.كما اعلنت خلية الإعلام الحربي الجمعة ايضاً عن تحرير ناحية الكرابلة بالكامل والسيطرة على الضفة الجنوبية لجسر الرمانة.