النزاهة تحقق في تعرض المستورد لابتزاز سفارة عراقية

الكمارك تنفي مسؤوليتها عن تأخير اخلاء آلاف العجول

المستوردة

البصرة – الزمان

قالت الهيئة العامة يقضي باحتجاز الشحنة لأغراض التحقيق في حالة ابتزاز.وقال مدير عام الهيئة منذر عبد الأمير في تصريح امس إن (إدارة المركز الكمركي في ميناء ام قصر بادرت لدى وصول الباخرة نابلس وهي تحمل على متنها 9000 رأس من العجول الى الميناء الى تسلم أوراق الشحن والفواتير والوثائق الأخرى لغرض انجاز المعاملة، وفي تلك الأثناء تم تبليغنا بقرار من محكمة التحقيق في ناحية سفوان يقضي باحتجاز الشحنة)، موضحاً أن (قرار الحجز يتعلق بأعمال هيئة النزاهة، حيث هناك إخبار يفيد بأن المستورد تعرض الى حالة ابتزاز في السفارة العراقية في البرازيل خلال المصادقة على الوثائق).وتابع عبد الامير أن (الإدارة الجمركية لا علاقة لها بالتأخير، وليست سبباً فيه ) مضيفاً أن (هيئة الجمارك لا مانع لديها من تفريغ الشحنة واحتجازها في مكان مناسب مقابل ضمانات لحين حسم الموضوع بين هيئة النزاهة ومحكمة التحقيق، أذا ما وافقت هيئة النزاهة على ذلك) مشيرا الى نهذا الاجراء(يجنب المستورد الضرر ونحافظ على العجول من الهلاك).وكانت الشركة العامة للموانئ قد أعلنتعن وصول باخرة أجنبية الى ميناء أم قصر محملة بآلاف العجول الحية المستوردة من قبل القطاع الخاص لغرض جزرها وبيع لحومها.من جهته، قال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي إن (الجهات المعنية بفحص العجول وإخلاء سبيلها لم تقم بواجباتها بعد وصول الشحنة، ما ينذر بكارثة)، مبيناً أن (التأخير سيؤدي بحياة الماشية وهلاكها، الأمر الذي يستدعي قيام الكمارك والبيطرة بواجباتهما على وجه السرعة).وحذر الحمامي من أن (عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة سيؤدي الى هلاك مئات العجول خلال الأيام المقبلة وتلوث أجواء الميناء، وتكبد التاجر المستورد للعجول لخسائر مادية فادحة، فضلاً عن سلبيات أخرى لا يمكن التكهن بنتائجها السيئة).