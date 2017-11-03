المنافذ الحدودية :إستقبال أكثر من مليون وافد لأداء زيارة الأربعينية

المنافذ الحدودية :إستقبال أكثر من مليون وافد لأدياء زيارة الأربعينية

بغداد – الزمان

أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي العدد الأجمالي تجاوز عدد الوافدين الى العراق عبر المنافذ الحدودية المليون زائر لتأدية زيارة الاربعين .وقال العقابي في بيان ان (عدد الوافدين عبر منفذ زرباطية بلغ 537 الف 625 زائرا وعبر منفذ الشيب 215 الف و273 زائرا ، وعبر منفذ الشلامجة 331 الف و976 زائرا وعبر منفذ سفوان 12 الف و622 زائرا)، مضيفاً ان(مطار النجف استقبل 88 الف و225 زائرا).واوضح ان (العدد الكلي للوافدين الذين يرومون المشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام بلغ مليون و185 الف 721 وافداً).