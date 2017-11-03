نائبة تتبنى حملة تواقيع لمساواة رواتب الحشد بمنتسبي الدفاع والداخلية

بغداد – الزمان

تبنت نائبة عن كتلة المواطن حملة لجمع تواقيع من اجل إدراج رواتب مقاتلي الحشد الشعبي ضمن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية.وقالت حمدية الحسيني في بيان امس انها تبنت (حملة تواقيع من اجل ادراج رواتب ابناء الحشد الشعبي في موازنة عام 2018 وان تكون رواتبهم مساوية لاقرانهم من القوات الامنية في الداخلية والدفاع)، مشيرة الى أن قانون الحشد الشعبي (شرع منذ عام 2016 ولحد الأن لم تكتمل تعليماته التي من شانها ان تنظم هيكلية الحشد). وطالب الحسيني رئيس الوزراء بـ(الاسراع في اصدار التعليمات لتنظيم الهيكلية وكذلك تضمين زيادة رواتب في موازنة عام 2018 تثمينا لتضحياتهم ولبطولاتهم التي يشهد لها القاصي والداني).ودعا المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي دعا الخميس الى احتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد وتثبيتها بوصفها حقًا مكتسبًا يبقى بذمة الحكومة، وأكد تقديم مسودة قانون يتعلق بتفصيلات الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء يضمن حقوق منتسبيه التقاعدية وحقوق عوائلهم.