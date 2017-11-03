التعليم يوفّر مقاعد للطلبة المتفوقين في الكليات الطبية الأهلية

بغداد- الزمان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر مقاعد دراسية مجانية ضمن التخصصات الطبية في الجامعات والكليات الأهلية لأصحاب معدلات الـ 95 بالمئة فأعلى ممن لم تؤهلهم معدلاتهم الالتحاق بالكليات الحكومية في هذه التخصصات.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان إن (مجلس التعليم العالي الاهلي صوّت في جلسته التي ترأسها مدير دائرة التعليم الاهلي علي رزوقي والتي حضرها عمداء وممثلو الكليات الاهلية على مبادرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الزراق العيسى الذي وجه بإيجاد فرص دراسية مجانية ضمن التخصصات الطبية للطلبة الذين لم تسعفهم معدلاتهم بحجز مقاعد دراسية بالمجموعة الطبية في التعليم الحكومي)، موضحاً أن (المبادرة تشمل الطلبة ذوي المعدلات التي تتجاوز عتبة الـ 95 بالمئة فأعلى ولاسيما ابناء الشهداء والحشد الشعبي وابناء محدودي الدخل والأسر المتعففة وسكنة القرى والأرياف).واضاف ان (مجلس التعليم الاهلي اتخذ قرارا بدعم المبادرة من خلال توفير 5 بالمئة من المقاعد للطلبة من دون أجور طيلة سنوات الدراسة لتصبح عدد المقاعد المتوافرة 350 مقعداً دراسياً مجانياً)، لافتاً الى أن (آلية قبول الطلبة ضمن هذه المبادرة ستعلن عنها دائرة التعليم الجامعي الاهلي مع استمارة خاصة بالتقديم وسيكون الشروع باستقبال الطلبات مطلع الاسبوع المقبل).