جيش الأسد يعلن استعادة مدينة دير الزور تحريرمنفذ القائم المواجه لمعقل داعش في ألبو كمال السورية

بغداد‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

استعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬السيطرة‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬القائم‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬العراق‭ ‬بسوريا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬تحرير‭ ‬غرب‭ ‬الأنبار‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الامير‭ ‬رشيد‭ ‬يارالله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قطعات‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬الجزيرة‭ ‬تفرض‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬حصيبة‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬القائم‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتصل‭ ‬بمدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬للحدود‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬السابعة‭ ‬بالجيش‭ ‬العراقي‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬نومان‭ ‬عبد‭ ‬الزوبعي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬المناطق‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬هروب‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬منها‭ ‬نتيجة‭ ‬الخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تلقوها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قطعات‭ ‬الجيش‭ ‬وجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والعشائر‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬منهار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬المقاومة‭ ‬والمجابهة،‭ ‬انما‭ ‬فقط‭ ‬يستخدم‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬ومفارز‭ ‬التعويق‭ ‬التي‭ ‬قمنا‭ ‬بتدميرها‮»‬‭.‬

بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬منذ‭ ‬اسبوع‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لدحره‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬القائم،‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬داعش‭ ‬لهجمات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭. ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬السيطرة‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭)‬،‭ ‬آخر‭ ‬مدينة‭ ‬كبرى‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭.‬

ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬أنجزت‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الرديفة‭ ‬والحليفة‭ ‬تحرير‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ارهابيي‭ ‬التنظيم‭ ‬ودمرت‭ ‬اسلحتهم‭ ‬وعتادهم‮»‬‭.‬

وبث‭ ‬التلفزيون‭ ‬صورا‭ ‬لمراسله‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬وهو‭ ‬يخلع‭ ‬سترته‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص،‭ ‬ويقول‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬المدينة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬للانباء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬أعاد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمقاتلين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬يسيطرون‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مديره‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المعارك‭ ‬انتهت‭ ‬وهناك‭ ‬عمليات‭ ‬جارية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬اقتحم‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬لانهاء‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وتم‭ ‬طرد‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة‭ ‬المجاورة‭ ‬وبات‭ ‬تواجدهم‭ ‬يقتصر‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬بضعة‭ ‬جيوب‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭.‬

وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭ .‬