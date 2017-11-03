جيش الأسد يعلن استعادة مدينة دير الزور تحريرمنفذ القائم المواجه لمعقل داعش في ألبو كمال السورية

بغداد- دمشق – الزمان
استعادت القوات العراقية السيطرة الجمعة على منفذ القائم الحدودي الرئيسي الذي يصل العراق بسوريا في قلب الصحراء الغربية حيث تخوض معارك لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في البلاد، بحسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة.
وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان إن «قطعات قيادة عمليات الجزيرة تفرض السيطرة الكاملة على منفذ حصيبة الحدودي في القائم»، الذي يتصل بمدينة البوكمال من الجانب السوري للحدود.
من جهته، أفاد قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي لوكالة فرانس برس، أن «تحرير المناطق جاء بعد هروب عناصر داعش منها نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقوها من قبل قطعات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والعشائر».
ولفت المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إلى أن «العدو منهار بشكل كبير ولا يستطيع المقاومة والمجابهة، انما فقط يستخدم عبوات ناسفة ومفارز التعويق التي قمنا بتدميرها».
بدأت القوات العراقية منذ اسبوع هجوما على آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد لدحره من مدينة القائم، المتاخمة للحدود مع سوريا حيث يتعرض داعش لهجمات أخرى على أيدي النظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن. فيما استعاد الجيش السوري السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور (شرق)، آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، بحسب ما نقل الاعلام الرسمي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري قوله «أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بدعم من القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش الارهابي بعد ان قضت على اعداد كبيرة من ارهابيي التنظيم ودمرت اسلحتهم وعتادهم».
وبث التلفزيون صورا لمراسله الموجود في دير الزور وهو يخلع سترته الواقية من الرصاص، ويقول انه لم يعد يحتاج اليها بعد «تحرير» المدينة.
وذكرت وكالة «سانا» للانباء ان «الجيش العربي السوري أعاد الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي فيها».
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن الخميس ان «قوات النظام والمقاتلين المتحالفين مع دعم جوي روسي يسيطرون بشكل كامل على مدينة دير الزور».
وقال مديره رامي عبد الرحمن ان «المعارك انتهت وهناك عمليات جارية».
وكان الجيش السوري اقتحم دير الزور في ايلول/سبتمبر الماضي لانهاء الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الاسلامية قبل ثلاث سنوات على اجزاء من المدينة.
وتم طرد عناصر التنظيم من محافظة الرقة المجاورة وبات تواجدهم يقتصر حاليا على بضعة جيوب في دير الزور.
وقتل أكثر من 330 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011 .