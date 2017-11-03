إقالة حجازي تعيد للأوساط المصرية ماجرى مع المشير غزالة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

يسود‭ ‬الغموض‭ ‬الشديد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬اقالة‭ ‬محمود‭ ‬حجازى‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬برغم‭ ‬صلة‭ ‬القرابة‭ ‬التى‭ ‬تربطه‭ ‬بالرئيس‭ ‬السيسى‭. ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬محمود‭ ‬القطري‭ ‬الخبير‭ ‬الامنى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اقالة‭ ‬حجازي‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬الواحات‭ ‬والاخفاقات‭ ‬المتتاليه‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬،فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬و‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬اقالة‭ ‬حجازي‭ ‬بسبب‭ ‬اكتشاف‭ ‬واشنطن‭ ‬للتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬السبب‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬بسببه‭ ‬اقالة‭ ‬المشير‭ ‬ابو‭ ‬غزالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬ابان‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬،حيث‭ ‬اقدم‭ ‬مبارك‭ ‬على‭ ‬ترضية‭ ‬واشنطن‭ ‬باقالة‭ ‬ابو‭ ‬غزالة‭ ‬بسبب‭ ‬دوره‭ ‬فى‭ ‬مساعدة‭ ‬العراق‭ ‬فى‭ ‬الحرب‭ ‬العراقيه‭ ‬الايرانية‭ ‬وامداده‭ ‬باسلحة‭ ‬مهمة‭ ‬ساعدته‭ ‬فى‭ ‬انهاء‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬الفاو‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬ايران‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استبعد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬تعيين‭ ‬الفريق‭ ‬محمود‭ ‬حجازى‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬،مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬يريد‭ ‬شخصية‭ ‬اقتصاديه‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬وليس‭ ‬شخصية‭ ‬عسكرية‭. ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬آمني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخليه‭ ‬الجديدة‭ ‬وضعت‭ ‬اللمسات‭ ‬الاخيرة‭ ‬لخطة‭ ‬مكافحة‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬فحص‭ ‬الشقق‭ ‬المفروشه‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المطلوبين‭ ‬جنائيا‭ ‬وسياسيا‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تمشيط‭ ‬المزارع‭ ‬بالطريق‭ ‬الصحراوى‭ ‬والمدقات‭ ‬الجبلية‭ ‬التى‭ ‬يتخذها‭ ‬الارهابيون‭ ‬ملاذا‭ ‬لهم‭ ‬للتدريب‭ ‬والانطلاق‭ ‬الى‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططاتهم‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تمشيط‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬بمعرفة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬قصاصى‭ ‬الاثرى‭ ‬والمصادر‭ ‬السرية‭ ‬لمعرفة‭ ‬اماكن‭ ‬اختفاء‭ ‬الارهابيين‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬الواحات‭ ‬ومحافظة‭ ‬الوادي‭ ‬الجديد‭ ‬لتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬ليبيا