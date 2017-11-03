إقالة حجازي تعيد للأوساط المصرية ماجرى مع المشير غزالة

القاهرة – مصطفى عمارة
يسود الغموض الشديد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اقالة محمود حجازى رئيس الاركان برغم صلة القرابة التى تربطه بالرئيس السيسى. وفى هذا الاطار قال محمود القطري الخبير الامنى فى تصريحات خاصة للزمان ان اقالة حجازي كانت بسبب حادث الواحات والاخفاقات المتتاليه فى سيناء فيما يخص بمكافحة الارهاب ،فيما كشف مصدر عسكري رفيع المستوى فى تصريحات للزمان و طلب عدم ذكر اسمه ان اقالة حجازي بسبب اكتشاف واشنطن للتنسيق العسكري بين مصر وكوريا الشمالية وهو نفس السبب الذى تم بسببه اقالة المشير ابو غزالة من منصبه ابان حكم الرئيس مبارك ،حيث اقدم مبارك على ترضية واشنطن باقالة ابو غزالة بسبب دوره فى مساعدة العراق فى الحرب العراقيه الايرانية وامداده باسلحة مهمة ساعدته فى انهاء معركة تحرير شبه جزيرة الفاو من قوات ايران.
فى السياق ذاته استبعد مصدر حكومي تعيين الفريق محمود حجازى لرئاسة الحكومة المقبلة ،مؤكدا ان الرئيس السيسى يريد شخصية اقتصاديه لهذا المنصب وليس شخصية عسكرية. من ناحيه اخرى كشف مصدر آمني فى تصريحات للزمان ان قيادات وزارة الداخليه الجديدة وضعت اللمسات الاخيرة لخطة مكافحة العناصر الارهابية خلال المرحلة القادمة وتشمل تلك الخطة فحص الشقق المفروشه للكشف عن المطلوبين جنائيا وسياسيا اضافة الى تمشيط المزارع بالطريق الصحراوى والمدقات الجبلية التى يتخذها الارهابيون ملاذا لهم للتدريب والانطلاق الى تنفيذ مخططاتهم كما سيتم تمشيط الصحراء الغربية بمعرفة طيران الشرطة والاعتماد على قصاصى الاثرى والمصادر السرية لمعرفة اماكن اختفاء الارهابيين خاصة فى الواحات ومحافظة الوادي الجديد لتضييق الخناق على العائدين من ليبيا