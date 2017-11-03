حصيلة تفجير إسرائيل لنفق غزة 12 قتيلاً من حماس والجهاد

غزة – الزمان : اعلنت حركة الجهاد الاسلامي ومصادر طبية الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في النفق الذي فجره الجيش الاسرائيلي بخان يونس الاثنين الماضي الى 12 شخصا بعد وفاة خمسة من عناصر الحركة الجمعة.
وكانت اسرائيل فجرت الاثنين نفقا يمتد من قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية ما أدى الى مقتل سبعة ناشطين في النفق بينهم ثلاثة قادة ميدانيين في الجناحين المسلحين لحركتي حماس والجهاد الاسلامي. من جهة اخرى ، اكد مصدر مسئول بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة للزمان ان اتصالات تجرى حاليا بين الحكومه الفلسطينيه وجامعة الدول العربيه لاتخاذ الاجراءات القانونيه لدى محكمة العدل الدولية لمطالبة بريطانيا بطلب تعويضات للشعب الفلسطينى للاضرار المترتبة على وعد بلفور الذى منحته بريطانيا لاسرائيل وكشف المصدر ان الامين العام لجامعة الدول العربيهبعث برسالة احتجاج الى وزير خارجية بريطانيا احتجاجا على قيام بريطانيا بالاحتفال بهذا اليوم كما طلب من بعثة جامعة الدول العربيه فى لندن اقامة فعالية فى نفس يوم الاحتفال للتنديد باحتفال بريطانيا بهذا اليوم، فيما طالب بركات الفرا مندوب فلسطين السابقق لدى جامعة الدول العربيه بضرورة التحرك فى كل الاتجاهات واللجوء الى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة بريطانيا.
بقية الخبر على موقع (الزمان)
وانه فى حالة حكم محكمة العدل الدولية فانه سوف يعرض على مجلس الامن ورغم احتمال قيام بريطانيا مسئوله عن تلك الجريمة .