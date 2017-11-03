حصيلة تفجير إسرائيل لنفق غزة 12 قتيلاً من حماس والجهاد

غزة‭ – ‬الزمان‭ : ‬اعلنت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬ومصادر‭ ‬طبية‭ ‬الجمعة‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬فجره‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحركة‭ ‬الجمعة‭.‬

وكانت‭ ‬اسرائيل‭ ‬فجرت‭ ‬الاثنين‭ ‬نفقا‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬ناشطين‭ ‬في‭ ‬النفق‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة‭ ‬ميدانيين‭ ‬في‭ ‬الجناحين‭ ‬المسلحين‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الاسلامي‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬الحكومه‭ ‬الفلسطينيه‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونيه‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬لمطالبة‭ ‬بريطانيا‭ ‬بطلب‭ ‬تعويضات‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬للاضرار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬وعد‭ ‬بلفور‭ ‬الذى‭ ‬منحته‭ ‬بريطانيا‭ ‬لاسرائيل‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيهبعث‭ ‬برسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬بعثة‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬فى‭ ‬لندن‭ ‬اقامة‭ ‬فعالية‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬يوم‭ ‬الاحتفال‭ ‬للتنديد‭ ‬باحتفال‭ ‬بريطانيا‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬بركات‭ ‬الفرا‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬السابقق‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬بضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات‭ ‬واللجوء‭ ‬الى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬لمقاضاة‭ ‬بريطانيا‭.‬

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‭ ‬وانه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬فانه‭ ‬سوف‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬ورغم‭ ‬احتمال‭ ‬قيام‭ ‬بريطانيا‭ ‬مسئوله‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ .‬