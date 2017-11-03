تسعة‭ ‬قتلى‭ ‬بتفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬مفخخة‭ ‬نادرة‭  ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬

الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مستعد‭ ‬لمساعدة‭ ‬قرية‭ ‬سورية‭ ‬تشهد‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬الهضبة

دمشق‭-‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حضر‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭)‬‭. ‬وتابعت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ارهابياً‭ ‬انتحارياً‭ (…) ‬فجر‭ ‬عربة‭ ‬مفخخة‭ ‬بين‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬حضر،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بارتقاء‭ ‬تسعة‭ ‬شهداء‭ ‬وجرح‭ ‬23‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬غير‭ ‬معهود‭ ‬استعداده‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لقرية‭ ‬حضر‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان،‭ ‬ووعد‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬بسقوطها‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الجنرال‭ ‬رونن‭ ‬مانيليس‭ ‬في‭ ‬بين‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جاهز‭ ‬‮«‬لمنع‭ ‬تعرض‭ ‬حضر‭ ‬للأذى‭ ‬أو‭ ‬الاحتلال‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬إزاء‭ ‬المجتمع‭ ‬الدرزي‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬سانا‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ (‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬حالياً‭) ‬بتنفيذ‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬أعقبه‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭.‬

وكانت‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬تعد‭ ‬فرع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفك‭ ‬ارتباطها‭ ‬معه‭ ‬وتطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام،‭ ‬ثم‭ ‬تنضم‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬إسلامية‭ ‬يحمل‭ ‬حالياً‭ ‬تسمية‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭. ‬وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التفجير‭ ‬الارهابي‭ ‬هاجمت‭ ‬مجموعات‭ ‬ارهابية‭ ‬بكثافة‭ ‬بلدة‭ ‬حضر‭ ‬حيث‭ ‬اشتبكت‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬ومجموعات‭ ‬الدفاع‭ ‬الشعبية‭ ‬مع‭ ‬المهاجمين‮»‬‭. ‬وتقع‭ ‬حضر‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬سكان‭ ‬دروز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القنيطرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وبمحاذاة‭ ‬الجزء‭ ‬المحتل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وريف‭ ‬دمشق‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭. ‬وتسيطر‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬وبينها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الصغيرة‭ ‬مقابل‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفادت‭ ‬سانا‭ ‬أن‭ ‬سوريين‭ ‬حاولوا‭ ‬العبور‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬المحتل‭ ‬من‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬لمساندة‭ ‬أهل‭ ‬بلدة‭ ‬حضر‭.‬

وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬‮«‬أبناء‭ ‬الجولان‭ ‬يحاولون‭ ‬عبور‭ ‬خط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمساندة‭ ‬أهالي‭ ‬الحضر‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬على‭ ‬القرية‮»‬،‭ ‬متهمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمساندة‭ ‬جهاديي‭ ‬‮«‬النصرة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬سوريا‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭. ‬وتحتل‭ ‬اسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬حوالى‭ ‬1200‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬السورية‭ ‬واعلنت‭ ‬ضمها‭ ‬في‭ ‬1981‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعترف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بذلك‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬حوالى‭ ‬510‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬السورية‭.‬

واقترب‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬مجدل‭ ‬شمس‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬المحتلة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالعبور،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬