ماذا‭ ‬يحدث‭ ‬لو‭ ‬نشروا‭ ‬تغريدة‭ ‬وهمية‭ ‬لترامب‭ ‬عن‭ ‬ضربة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية؟

موظف غاضب يوقف حساب الرئىس الأمريكي على تويتر
واشنطن- مرسي ابو طوق
أعلنت شركة تويتر ان أحد موظفيها في يومه الاخير في العمل هو المسؤول عن توقف حساب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشخصي لبضع دقائق الخميس لديها.
قرابة الساعة السابعة (23,00 ت غ)، قرأ زوار صفحة @ريلدونالدترامب على تويتر «عذرا، هذه الصفحة غير موجودة».
وكانت الشبكة أعلنت في وقت سابق ان الحساب تعطّل جراء خطأ ارتكبه «عن غير قصد» موظف في هذه الشبكة الاجتماعية، موضحة «في وقت سابق اليوم (الخميس)، تم تعطيل حساب دونالد ترامب عن غير قصد، بسبب خطأ بشري ارتكبه موظف في تويتر». وأضافت الشبكة أنّ حساب ترامب الشخصي «انقطع طوال 11 دقيقة وعاد» بعد ذلك إلى العمل، مشيرة إلى أنّ هناك تحقيقا داخليا يجري وأنه تم اتخاذ «الخطوات الضرورية كي لا يتكرّر ذلك مُستقبلا». لكنها كشفت لاحقا «لقد تبين لنا بعد التحقيق ان الانقطاع تسبب به موظف قام بذلك في يومه الاخير في العمل لدى تويتر». وهناك اكثر من 41,7 مليون مشترك في الحساب الشخصي لترامب @ريلدونالدترامب الذي يفضله الرئيس الاميركي على حسابه الرسمي لاعلان اجراءات وتوجيه الانتقادات والتعليقات غير اللائقة احيانا بحق اشخاص من معسكره او لا لم يعد راضيا عنهم.
ويستخدم ترامب تويتر بشكل شبه يومي، ويبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي للرئيس الاميركي 20,9 مليون شخص.
ويبدأ الرجل الذي أكد في الماضي أن بوسعه أن يكون «رئاسيا أكثر» من جميع أسلافه مع استثنائه أبراهام لينكولن، يومه في كل صباح بحملة تغريدات على تويتر، غالبا ما تكون نبرتها غاضبة وأسلوبها لاذع. ويتساءل الجميع من خصوم وأنصار على السواء أي أهمية ينبغي إعطاؤها لهذه الرسائل الرئاسية.
جدل حول الحماية
واثار تعطل حساب ترامب لوقت قصير جدلا حول الحماية التي يتمتع بها هذا الحساب الشخصي والتداعيات الخطيرة المحتملة التي يمكن ان تتسبب بها اية رسائل قد تنسب خطأ للرئيس الاميركي.
وفي تغريدة على تويتر كتب بلايك هاونشل رئيس تحرير مجلة بوليتيكو «معرفة ان موظف ما يمكنه اقفال هذا الحساب الشخصي امر يثير الصدمة. ما الذي كان سيحدث لو كتب رسائل مضللة بدلا من ذلك؟». واضاف مدير تحرير بوليتيكو «جديا، ما الذي كان سيحدث لو كتب هذا الشخص تغريدة بشان ضربة نووية وهمية ضد كوريا الشمالية».
ورحب عدد من مستخدمي تويتر بالاقفال المؤقت لحساب ترامب وذهب بعضهم الى اعتبار ان الموظف الذي اقفل حسابه «يستحق ميدالية».
وكتب الممثل جورج تاكاي المشارك في سلسلة «ستار تريك» والذي اصبح احد الشخصيات الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي «لقد توقف حساب ترامب طوال 11 دقيقة وخيل لي انني عدت الى ارض الواقع حيث الامور ليست عبثية الى هذا الحد».
في المقابل انتقدت تغريدات اخرى ردود الفعل المرحبة. وكتب احد المغردين «لقد احتفل الليبراليون على مدى 15 دقيقة باختفاء حساب ترامب على تويتر، مؤكدين بذلك مرة اخرى انهم يعبدون الرقابة ويكرهون حرية الكلام».
ولم يتأثر الحساب الرسمي للبيت الابيض على تويتر جراء انقطاع الحساب الشخصي لترامب.
وبعد اعادة تفعيل حسابه غرد ترامب حول جملة من المواضيع الا انه لم يتناول ما حصل.