ماذا‭ ‬يحدث‭ ‬لو‭ ‬نشروا‭ ‬تغريدة‭ ‬وهمية‭ ‬لترامب‭ ‬عن‭ ‬ضربة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية؟

موظف‭ ‬غاضب‭ ‬يوقف‭ ‬حساب‭ ‬الرئىس‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬تويتر

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬توقف‭ ‬حساب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشخصي‭ ‬لبضع‭ ‬دقائق‭ ‬الخميس‭ ‬لديها‭.‬

قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ (‬23‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬قرأ‭ ‬زوار‭ ‬صفحة‭ ‬@ريلدونالدترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬عذرا،‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬غير‭ ‬موجودة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الشبكة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ان‭ ‬الحساب‭ ‬تعطّل‭ ‬جراء‭ ‬خطأ‭ ‬ارتكبه‭ ‬‮«‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‮»‬‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬موضحة‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬تعطيل‭ ‬حساب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد،‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬بشري‭ ‬ارتكبه‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬تويتر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الشبكة‭ ‬أنّ‭ ‬حساب‭ ‬ترامب‭ ‬الشخصي‭ ‬‮«‬انقطع‭ ‬طوال‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬وعاد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬العمل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬تحقيقا‭ ‬داخليا‭ ‬يجري‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬الضرورية‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يتكرّر‭ ‬ذلك‭ ‬مُستقبلا‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬كشفت‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تبين‭ ‬لنا‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬الانقطاع‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬موظف‭ ‬قام‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬تويتر‮»‬‭. ‬وهناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬41‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬لترامب‭ ‬@ريلدونالدترامب‭ ‬الذي‭ ‬يفضله‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬لاعلان‭ ‬اجراءات‭ ‬وتوجيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬والتعليقات‭ ‬غير‭ ‬اللائقة‭ ‬احيانا‭ ‬بحق‭ ‬اشخاص‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬او‭ ‬لا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬راضيا‭ ‬عنهم‭.‬

ويستخدم‭ ‬ترامب‭ ‬تويتر‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬20‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

ويبدأ‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬بوسعه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬رئاسيا‭ ‬أكثر‮»‬‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أسلافه‭ ‬مع‭ ‬استثنائه‭ ‬أبراهام‭ ‬لينكولن،‭ ‬يومه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬صباح‭ ‬بحملة‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬نبرتها‭ ‬غاضبة‭ ‬وأسلوبها‭ ‬لاذع‭. ‬ويتساءل‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬خصوم‭ ‬وأنصار‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬أي‭ ‬أهمية‭ ‬ينبغي‭ ‬إعطاؤها‭ ‬لهذه‭ ‬الرسائل‭ ‬الرئاسية‭.‬

‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬الحماية

واثار‭ ‬تعطل‭ ‬حساب‭ ‬ترامب‭ ‬لوقت‭ ‬قصير‭ ‬جدلا‭ ‬حول‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬والتداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتسبب‭ ‬بها‭ ‬اية‭ ‬رسائل‭ ‬قد‭ ‬تنسب‭ ‬خطأ‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭.‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬كتب‭ ‬بلايك‭ ‬هاونشل‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬بوليتيكو‭ ‬‮«‬معرفة‭ ‬ان‭ ‬موظف‭ ‬ما‭ ‬يمكنه‭ ‬اقفال‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬امر‭ ‬يثير‭ ‬الصدمة‭. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيحدث‭ ‬لو‭ ‬كتب‭ ‬رسائل‭ ‬مضللة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك؟‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬بوليتيكو‭ ‬‮«‬جديا،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيحدث‭ ‬لو‭ ‬كتب‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬تغريدة‭ ‬بشان‭ ‬ضربة‭ ‬نووية‭ ‬وهمية‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

ورحب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬تويتر‭ ‬بالاقفال‭ ‬المؤقت‭ ‬لحساب‭ ‬ترامب‭ ‬وذهب‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬اعتبار‭ ‬ان‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬اقفل‭ ‬حسابه‭ ‬‮«‬يستحق‭ ‬ميدالية‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬الممثل‭ ‬جورج‭ ‬تاكاي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬ستار‭ ‬تريك‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬اصبح‭ ‬احد‭ ‬الشخصيات‭ ‬الناشطة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬توقف‭ ‬حساب‭ ‬ترامب‭ ‬طوال‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬وخيل‭ ‬لي‭ ‬انني‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬حيث‭ ‬الامور‭ ‬ليست‭ ‬عبثية‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬انتقدت‭ ‬تغريدات‭ ‬اخرى‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬المرحبة‭. ‬وكتب‭ ‬احد‭ ‬المغردين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬احتفل‭ ‬الليبراليون‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬باختفاء‭ ‬حساب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬مؤكدين‭ ‬بذلك‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬انهم‭ ‬يعبدون‭ ‬الرقابة‭ ‬ويكرهون‭ ‬حرية‭ ‬الكلام‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتأثر‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للبيت‭ ‬الابيض‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬جراء‭ ‬انقطاع‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬لترامب‭.‬

وبعد‭ ‬اعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬حسابه‭ ‬غرد‭ ‬ترامب‭ ‬حول‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتناول‭ ‬ما‭ ‬حصل‭.‬